Год основания: 1904

Стадион: «Альянц Ривьера», Ницца (35624)

Стоимость состава: 143,6 миллионов евро

Прозвище: «Орлята»

ИСТОРИЯ

В первые годы существования «Ниццу» чуть было не исключили из чемпионата Франции. Причина – неудобное для остальных команд место, в котором базировался клуб, а именно, юго-восток страны.

Расцвет «Ниццы» пришелся на 50-е годы, именно тогда команда взяла четыре чемпионства и дважды выиграла кубок Франции. Однако после того периода больших успехов у южан не было. Команда оставалась обычным середняком Лиги 1 вплоть до недавнего времени. Все изменилось несколько сезонов назад, когда правильные шаги на трансферном рынке позволили клубу играть в еврокубках.

Правда в этом сезоне «Ницце» cнова не хватает стабильности. Победные серии чередуются с поражениями. Также в команде есть некоторые проблемы с дисциплиной, особенно это касается Марио Балотелли. Впрочем, он умудряется не только удаляться, но и оставаться лидером атаки (9 голов в чемпионате Франции).

ТРЕНЕР

Люсьен ФАВР (Швейцария)

Швейцарский специалист возглавил в команду в 2016 году и сразу привел к бронзовым медалям чемпионата. Однако в новом сезоне пока не может добиться той же слаженной игры. Сейчас «Ницца» - команда-загадка, которая может сыграть здорово, а может неожиданно проиграть самом слабому сопернику. Фавру никак не удается сделать команду стабильной. Пока что «Ницца» идет в середине турнирной таблицы, и кто знает, не решится ли руководство сменить тренера уже зимой.

ЛИДЕР

Жан Мишель СЕРИ, 26 лет, полузащитник

«Ницца» - это команда молодых и ярких футболистов, при этом в составе есть звезды, которые когда-то засветились в топ-клубах. Это и Марио Балотелли, и Данте, и Кристоф Жалле. Но обратить внимание нужно на полузащитника Жана Сери.

Ивуариец начинал европейскую карьеру в Португалии. Не пробившись в первую команду «Порту» он отправился в «Пасуш де Феррейра». И уже в 22 года стал ключевым игроком центра поля. А по окончании сезона 2014/15 был признан лучшим игроком команды.

Сверкнув в Португалии, Сери продолжил карьерный взлет в «Ницце», которая целый сезон играла в сумасшедший атакующий футбол, уступив в эффективности разве что «Монако». А уже этим летом мог перебраться в «Барселону». 40-миллионный трансфер сорвался в последний момент. По словам представителей «Ниццы», каталонцы просто отказались от игрока. Теперь ходят слухи, что в 2018 году Сери продолжит карьеру в Англии, в «Манчестер Сити».

Почему крут Сери? Из-за универсальности. Он может играть на любой позиции в полузащите. Правда, ивуариец - не тот футболист, кто тащит команду за собой. Результат он сделать способен, а вот «напихать» всем в трудную минуту, это вряд ли.