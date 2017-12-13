Юрий Семин – король первой части сезона. «Локомотив» решил вообще все задачи: ушел лидером с «+8» в премьер-лиге, выиграл группу в Лиге Европы, вывел на суперуровень Миранчуков, Фарфана, сохранил там Фернандеша, внедрил в основу молодого Лысова и справился даже с травмой Гильерме. Главный тренер и команда отгоняют такие мысли, но теперь уж точно они – главный фаворит сезона.

«Спартак» возродился в октябре-ноябре и за два последних матча в декабре концентрированно смоделировал весь этот отрезок: необъяснимые 0:7 – первая часть, когда внутри команды все горело, и дельные 3:0 в дерби – настроение на зимний отпуск, которое по фактам возвращает «Спартак» в чемпионскую гонку. Весной сразу же с «Атлетика» в Лиге Европы будет ясно, надежно ли починил Массимо Каррера чемпионскую команду.

Сильный средний класс достойно дополняет топ-пятерку. «Ахмат», «Урал», «Арсенал» и «Уфа» – клубы без больших бюджетов, но и без душащих финансовых проблем. На этой основе их сплетение во второй половине десятки выглядит привлекательно. Например, «Ростов» по очкам равен Туле и «Уралу», но слишком большие перепады. Хотя другая привлекательная деталь объединяет как раз ростовчан, «Уфу» и «Ахмат» – молодые тренеры. Кириченко только начал, Галактионов уже разобрался и набрал с грозненцами ценные очки, а Семак за две половинки сезонов создал внушительную «Уфу» по-своему.

Понтус Вернблум набирал для ЦСКА очки. Главный тренерский ход сработал настолько, что четыре гола шведа за месяц принесли армейцам три выездных победы: в Хабаровске, Казани и в Базеле в Лиге чемпионов. Когда вынужденное решение приводит к суперэффекту, надо признавать талант и смелость автора. Виктору Гончаренко трудно без состава в двух турнирах, а на этот раз еврокубки для ЦСКА декабрем не кончились, но пока Вернблум – самый полезный форвард, маскировать проблемы гораздо проще.

«Зенит» взбодрил суммарную статистику посещаемости матчей премьер-лиги, и это плюс вне зависимости от игровых сложностей Манчини, его спорных решений и не всегда работающих планов. Параллельная работа клуба, при которой болельщики ходят на матчи своей команды при любом уровне ее успешности – пример, которого в российском футболе еще не было. При желании до чемпионата мира и даже после будет еще тьма поводов поглумиться над стадионом на Крестовском, но все, что происходит на нем в этом сезоне – идеал для всех российских клубов.

В зоне вылета есть реально любопытная и полезная команда: это новичок «Тосно», который идет третьим с конца на позиции для стыковых матчей, но при этом чаще всего играет нестыдно и даже развивает игроков. Летом казалось, что единственного основного игрока с опытом премьер-лиги, вратаря Давида Юрченко, не хватит, однако, например, арендованный у «Зенита» Евгений Чернов, выращенный «Зенитом» Евгений Марков и воспитанный ЦСКА Антон Заболотный впервые заиграли в РФПЛ за «Тосно». Заболотный уже перешел в «Зенит», Чернов сделал многое, чтобы туда вернуться, а Марков 8 голами за 19 неполных игр наверняка заслужил внимание других российских топ-команд.

Буфер между топ-5 и остальными – польза для лидеров. Нынешние восемь очков от пятого ЦСКА до шестой «Уфы», если ни у кого из первой группы не будет диких провалов, наверняка значат, что все действительно нужные нам клубы будут играть в еврокубках следующего сезона. Близко к гарантии, что это поможет классному баттлу в топ-группе. За чемпионство или только за Лигу чемпионов – но наверняка до последних туров. А тот самый сильный средний класс, если титул возьмет главный фаворит Кубка России «Спартак», зарубится между собой за бонусное место в Лиге Европы.