«Мы обязательно будем чемпионами»

Одновременно с уходом главной команды сине-бело-голубых в отпуск клуб чествовал выпускников своей Академии и принимал клятву от новых учащихся. Такое событие не мог пропустить президент «Зенита» Сергей Фурсенко, а также некогда капитаны команды: Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев, ныне осваивающие другие профессии. Также рядом с главой клуба сидел редко появляющийся на публике Максим Митрофанов. Он после смены руководства покинул пост генерального директора и стал советником по инфраструктуре.

– Сейчас в премьер-лиге играют 26 человек из нашей Академии, – первым выступил Фурсенко. – Они все хорошо выступают, а будут это делать еще лучше. Мы ставим перед командой самые высокие цели. Надеюсь, те, кто здесь присутствуют, помогут нам их достичь. Мы обязательно будем чемпионами, выиграем все кубки, которые только есть, и сделаем это вместе с вами. Поэтому я говорю большое спасибо тем, кто отучился в нашей Академии, и готов вам всем помогать. Совсем молодых зенитовцев я напутствую: у вас всегда должен присутствовать дух победителя, потому что вы зенитовцы.

Радимов позже наградил выпускников медалями за победу в чемпионате города и вместе с Малафеевым напутствовал юных футболистов. Команды 2007 и 2008 годов рождения давали торжественные клятвы, причем младшая группа сделала это увереннее. И выпускники, и новички также выступили с творческими номерами, но не все их досмотрели до конца: Фурсенко и Малафеев сбежали на «срочные дела». Остался только Радимов.

– Есть желание кардинально изменить ситуацию, чтобы золото снова завоевывали именно петербургские игроки? В ЦСКА воспитанники играют в основном составе и выступают в Лиге чемпионов, – спросили у координатора команд «Зенита».

– Было бы глупо говорить, что у меня нет такого желания. Я ленинградец, и для меня болеть за мальчишек из нашего двора, земляков гораздо приятнее. Даже не так: это ближе к сердцу воспринимается. У меня есть такое желание и очень много идей, как и у Славы (Малафеева) – я ему готов помочь во всех его начинаниях. Или Сергею Фурсенко. Что от меня потребуется, я готов сделать. Насколько это будет удачно… Можно говорить, как многие иностранцы, которые сюда приезжали многие годы: «Мы здесь все делаем, кардинально изменим и все будет по-другому». Прошло лет семь-восемь, и ничего не изменилось, тех же петербуржцев нет. Нет смысла бросаться каким-то заявлениями. Надо молча работать, как я делал на футбольном поле или когда был тренером. Сейчас буду делать то, что считаю нужным, и то, что многие будут воспринимать как правильные вещи. Если получится повысить уровень выпускающихся из Академии – будет замечательно, и они будут играть в премьер-лиге. Не получится – значит, плохо сработали.

– То есть это должно быть целью жизни?

– Для меня это немножко не то. С другой стороны, это хобби. Сейчас у меня спросили, щемит ли в сердце, когда я захожу в Академию. Если посчитать в совокупности – вместе с Академией и игрой в «Зените» я отдал клубу больше половины жизни. Для меня это уже не как работа, а хобби, желание, чтобы было больше петербуржцев, новых Аршавиных, Быстровых, Денисовых.

«Думаю, «Зенит» будет играть гораздо лучше»

– «Зенит» сегодня подписал Антона Заболотного.

– Футболист достаточно хороший. Он это доказал, забивая мячи в хороших матчах. Это очень фактурный нападающий. Когда мы играли против «Тосно» с «Зенитом-2», он был на хорошем уровне. Другое дело – надо понимать, что «Зенит» – это топ-команда, а «Тосно» – немножко другая история. Насколько он себя проявит в тренировочном процессе и как будет бороться за место в составе, будет зависеть только от него. В первую очередь, надо добиться прогресса в ментальности, потому что та же ничья с «Ахматом» воспринимается как поражение, и с такими мыслями ему надо будет свыкнуться. Насколько Антон с этим справится, настолько победным будет восприниматься его восхождение в «Зените».

– Уверены, что «Зенит» отыграет отставание от «Локомотива»?

– Честно? Не уверен. Потому что осталось 10 туров и надо отыгрывать даже 9 очков, потому что было 0:3 в первом круге. Будем все на это надеяться, и тем интереснее, как мне кажется, чемпионат для простых болельщиков: ЦСКА, «Краснодара». Весенняя часть будет очень интересной как в борьбе за чемпионство – «Локомотив» должен потерять очки – так и в борьбе за лигочемпионовские места.

– Вас удивляет, что в Лиге Европы команда выступает лучше, чем внутри страны?

– Чемпионат – это длинная история, а еврокубки – скоротечная. Настоящая Лига Европы начнется с плей-офф.

– Все-таки что произошло с «Зенитом» после удачного начала сезона?

– Во-первых, игру «Зенита» стали разбирать более тщательно, начали приспосабливаться к новым игрокам. Во-вторых, команде действительно тяжело даются матчи на выезде. Как только футболисты поменяют психологию, все встанет на свои места. Давайте будем объективны: сколько Адвокату потребовалось времени построить команду, Спаллетти? Надо дать время Манчини разобраться. У него сейчас будет время на подготовку в зимнем периоде, он поймет, кто есть кто, и разберется со стартовым составом. Сейчас будет самое время пожинать плоды, и думаю, «Зенит» станет играть гораздо лучше. К команде привыкли, изучили и начали действовать строже. В основном все играют от обороны.