В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Замена Дзюбе в «Зените»

Питерский «Зенит» не стал дожидаться официального открытия зимнего трансферного окна и сразу же по окончании осенней части чемпионата России, сообщил о приобретении новичка. Им, как и ожидалось, им стал нападающий «Тосно» из Ленинградской области Антон Заболотный. Ожидается, что футболист сборной России окончательно лишит Артема Дзюбу игрового времени.

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Ходят слухи и о том, что из «Зенита» ожидается массовый исход не пригодившихся клубу игроков. Один из именитых футболистов уже точно покинет команду – об этом говорит телевизионный комментатор, приближенный к руководству клуба, Геннадий Орлов. Также есть конкретное предложение от «Локомотива» на руках у Артема Дзюбы. Футболист в раздумьях, но велик шанс того, что он вернется в Москву. Если так, то Артем заметно повысит свои шансы на долгожданное чемпионство.

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«Локомотив» нарасхват

Дзюба – неплохой вариант для «Локомотива», но железнодорожникам зимой главное, скорее, не усилиться, а удержать то, что есть. И это касается в том числе и административного персонала, ведь успех команды привлек интерес и к тем, кто работает на клуб вне поля. Так, например, в Англии сразу два клуба заинтересованы в спортивном директоре железнодорожников Эрике Штоффельхаусе – «Вест Хэм» и «Хаддерсфилд».

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Нарасхват и футболисты, особенно, ставший одним из открытий осенней части чемпионата Антон Миранчук. Об интересе к нему со стороны московского «Спартака» рассказал телеведущий Нобель Арустамян. Год назад красно-белые уже пытались переманить к себе брата Антона – Алексея Миранчука. Но тогда это закончилось неудачей. Если верить Нобелю, то «Спартак» также претендует на молодого немецкого защитника «Нюрнберга» Эдуарда Лёвена.

Нобель Арустамян: «Спартаку» интересен Антон Миранчук

«Спартак» готовит массовую закупку?

Вообще о трансферах «Спартака» слышно едва ли не больше, чем о переходах игроков во все остальные российские клубы вместе взятые. Только вчера мы рассказывали об интересе красно-белых к футболисту из чемпионата Казахстана, а сегодня появляется информация о том, что действующий чемпион уже сделал официальное предложение по покупке российского полузащитника турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера. Летом красно-белые уже пытались приобрести игрока сборной России – не удалось.

«Спартак» сделал официальное предложение по Нойштедтеру

Но и это еще не все. «Спартак» хочет заполучить еще и левого полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева. Следующим летом у футболиста истекает срок действия контракта с бело-голубыми, так что чемпионам он может достаться совершенно бесплатно. Контракт можно будет подписать уже в зимнее трансферное окно.

Ташаев летом перейдет в «Спартак» в качестве свободного агента

Подводим итоги

Осенняя часть чемпионата России завершилась – настало время подводить итоги. За этим мы и связались с Дмитрием Аленичевым, который рассказал много интересного, не только про свою команду, но и про «Спартак», который он возглавлял чуть больше года назад.

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Мы попытались заглянуть и в будущее. На перерыв лидер чемпионата страны, московский «Локомотив», уходит с комфортным преимуществом в восемь очков. мы постарались понять, много это или мало – вспомнили, как раньше отыгрывались и не такие гандикапы.

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Также «Советский спорт» продолжает серию интервью с малоизвестными российскими футболистами, которые играют в самых неожиданных местах. На очереди голкипер Евгений Кобозев из чемпионата Швеции.

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