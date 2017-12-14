Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Борнмутом» в 17-м туре АПЛ (1:0).

Отметим, что туром ранее команда Жозе Моуринью уступила "Манчестер Сити" (2:1), и теперь отстает от лидера на 11 очков.

"После поражения от "Сити" нам пришлось тяжело. Мы допустили слишком много ошибок, пытаясь одолеть своего соперника. Да, мы хотели выиграть матч, но у нас ничего не получилось. Поэтому, мы должны были выйти на "Олд Траффорд" и обыграть "Борнмут", чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков.

Игрокам пришлось набраться терпения и проявить мужество, чтобы победить. Казалось, мяч не хотел залетать в ворота. Согласен, мы показали не самую яркую игру, но главное – мы выиграли три очка и вернулись в нужное русло.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех фанатов "Юнайтед". Им было сложно после поражения в дерби, но они пришли на стадион и поддержали всю команду", – сказал защитник.

Ромелу Лукаку стал настоящим антигероем дерби с "Манчестер Сити". Дважды мяч отскочил от бельгийца к игрокам "горожан", которые поразили ворота "МЮ". Джонс встал на защиту своего одноклубника, но не стал спорить с тем, что нападающий стал реже забивать.

"Лукаку продолжает работать над собой. Да, в последнее время он перестал забивать, но он приносит огромную пользу команде и без голов. Я доволен его игрой. Надеюсь, он оформит дубль в следующем матче", – отметил защитник.

Джонс, получивший травму бедра в расположении сборной Англии, рассказал о своем физическом состоянии. Как известно, игрок отправился в национальную команду с повреждением, но вышел в стартовом составе и усугубил травму.

"Это самая странная травма, которую я получал за всю карьеру. Но я рад вернуться в строй. Чувствую себя отлично, и доволен своим положением в команде", – заключил футболист "красных дьяволов".