Корреспонденты «Советского спорта» в рамках рубрики «Советский спор» рассуждают, кто же победит в завтрашнем класико – великом и ужасном противостоянии «Реала» и «Барселоны». Почему победят сине-гранатовые – в этом материале.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Вообще не важно, в каком состоянии к класико подходят команды. В таких матчах мотивация запредельная, самоотдача на высоте, выкладка – по максимуму. Лишь травмы и дисквалификации могут помешать кому-то выйти на поле. В этот раз на поле «Сантьяго Бернабеу».

«Барса», ведомая в этом сезоне Эрнесто Вальверде, уже дважды проиграла «Реалу» в суперкубке Испании (1:3, 0:2). Слишком много поражений от заклятого врага за последние полгода. Даже слишком. Так почему бы не сейчас вернуть должок, когда мадридцы далеки от пиковой формы, а каталонцы как раз в ней и находятся? У команды Зинедина Зидана проблемы с качеством игры, у ребят Вальверде – лишь со зрелищностью.

Да, нынешняя «Барселона» вряд ли способна из раза в раз отыгрывать по два гола, но при Вальверде стиль сине-гранатовых стал чуть проще оттого и надежнее. Тяжело представить, что Месси, Суарес, Иньеста и остальные и будут действовать вторым номером, выманивать противника и пользоваться свободными зонами на контратаках.

Тут скорее нужно учитывать особенный опыт сезона: в первом круге «Барселона» сыграла со всеми конкурентами за победу в примере в гостях. Ничья с «Атлетико» (1:1), ничья с «Валенсией» (1:1), а если бы засчитали справедливый гол, то победа – все это показатели хорошего тона, надежности и расчета. Теперь «Барсе» играть на выезде с «Реалом», в составе которого Роналду не до конца набрал форму (на этой неделе только начал тренироваться в общей группе), Бензема все по-прежнему не научился забивать, Рамос рискует в очередной раз удалиться, а Варан в случае чего не способен закрыть центральную зону в одиночку, как это раньше делал Пепе.

ПОБЕДА В КЛАСИКО – ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТЕ?

Психологическая ценность победы в первом класико для Вальверде в примере дико перегружена. Не раздута, нет, а именно перегружена. Страшно представить, но каталонцы в случае осечки «Атлетико» и «Валенсии» могут оторваться оторваться от ближайших преследователей на 9 очков. И это почти на экваторе сезона.

Не стоит рассчитывать на большое количество голов в этом матче. «Барселона» уже доказала, что на выезде с местными грандами играет осторожно и не особо результативно. «Реал» же, пусть и победив в клубном чемпионате мира, пока не может похвастаться возможностью усилить игру со скамейки. Одни лидеры постарели, потому не всегда стабильны, а молодая кровь пока не готова полностью взять на себя ответственность. И если это происходит в играх с «Бетисом» (0:1) и «Жироной», то уж во встрече с «Барселоной» вряд ли не случится.

Возвращаясь к ценности победы в класико важно помнить, что поражение не только сокращает отставание «Атлетико» и «Валенсии», но и репутационно бьет по команде третий раз за полгода. На фоне того, что The Guardian признал Месси лучшим футболистом года, а Криштиану поставил на ступень ниже – это неприемлемо.

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Пока Зидан чуть ли не лучший тренер в истории класико, но проблемы «Реала» с поиском новых игровых инициатив нельзя не заметить. «Барселона» в этом сезоне не столь красочна и наиболее прагматична прежнего. И если раньше мы понимали, как команда сыграет в следующем матче, тот чего будет отталкиваться и кто будет рулить в атаке, то в этом сезоне все не так однозначно. Выстрелить в этой «Барселоне» может любой. Закройте Месси и Суареса и всю работу сделает Деулофеу или Паулиньо. Закройте их, и ключевую роль сыграет Ракитич или Альба.

В «Реале» эта магия, насыщавшая команду предыдущие два сезона, куда-то улетучилась. А возможно именно она была главным секретом успеха мадридского клуба.