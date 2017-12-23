О том, почему это в очередной раз было поистине круто – в репортаже «Советского спорта».

ОГНЕННЫЙ ФУТБОЛ ОБЕСПЕЧЕН

Последние несколько лет «Ливерпуль» и «Арсенал» в матчах между собой забивают не менее четырех мячей на двоих. Оно и понятно – команды в своих атаках широкоформатные и не без проблем в обороне. А если вспомнить, какие зоны оставляют и те и другие, увлекаясь игрой впереди, так вообще никаких вопросов не возникает, почему встречи между этими коллективными получаются ну очень веселыми. А что такое встать в автобус и прикинуться «Манчестер Юнайтед», этим парням не знакомо.

Юрген Клопп – страстный поклонник ротации, в этом сезоне именно немецкий специалист выпустил на поле, внимание, 23 разных сочетания игроков! Это рекорд лиги. Самая большая опасность у «Ливерпуля» исходит от атакующей четверки Фирмино – Мане – Салах – Коутиньо. Вместе они появляются не всегда, но когда это происходит, мерсисайдцы похожи на сборную Бразилии, некогда действующую по формации 4-2-4.

У «Арсенала» же все иначе: тут и травма Жиру, восстановление Мустафи и Колошинаца, и вынужденный переход на схему с четырьмя защитниками, и полупустые трибуны на последних матчах «Эмирейтс» в качестве акции против Арсена Венгера. Лондонцам на данном этапе сезона тяжело даются очки, но, как известно, на пик формы «Арсенал» выходит к Рождеству. А это совсем скоро.

Предматчевые расклады превратили «Ливерпуль» в фаворита этого матча, «Арсенал» же стал аутсайдером. Всему виной последние результаты.

ТРАВМЫ, АКРОБАТИКА И БОЛЬШОЕ ВЕЗЕНИЕ

Первый железобетонный голевой момент возник лишь на 24-й минуте встречи. Фирмино, замыкая кросс слева на дальней штанге, едва не переправил мяч в противоположный угол ворот Чеха. Немного не повезло. Но затем, полторы минуты спустя Найлз проморгал Салаха, египтянин улетел вперед и, отрекошетив мячом от Косьелни, попал в голову миниатюрному Коутиньо. Фелипе чудесным образом перебросил голкипера «канониров» и забил свой девятый гол в 11-ти последних матчах на выезде. Тотальная недоработка опорной зоны гостей: Уилшир и Джака не успели подстраховать Косьелни.

«Арсенал» зачем-то сразу полетел вперед и стал раскрываться. Против «Ливерпуля» так делать опасно, и стоило бы вспомнить матч первого круга, где лондонцев закатали в газон (0:4). Гости с большим трудом атакуют позиционно, но способны ли «канониры» отсиживаться в обороне, загонять куда-то вглубь свое атакующее нутро и терпеть? Когда встречаются два суператакующих коллектива, легче всегда становится тем, кто забивает первым.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей. «Арсенал» не смог прибавить после пропущенного гола, хотя возможности отличиться имелись. И еще пару нюансов. В середине первой половины игры «Ливерпуль» потерял капитана Хендерсона, он дернул заднюю поверхность бедра, и теперь будет отсутствовать 2-3 недели. А почти аккурат под свисток Мартина Аткинсона сенегалец Мане через себя едва не попал в пустые ворота. Посмотрите данный момент в интернете, выглядело невероятно красиво.

СУМАСШЕДШИЙ КАМБЭК «АРСЕНАЛА»

Вышел «Арсенал» на второй тайм с большим желанием отыграться, но не использовал две возможности и привез на свои ворота гол. Салах разобрался с Косьелни и Мустафи, не вступив даже с ними в борьбу! Египтянин пальнул между двух защитников в дальний угол и не промазал. Есть 21-й гол египтянина в сезоне! Интересно, а Васин с Кудряшовым и Джикией смогут сдержать Мохаммеда следующим летом?

Но что потом сделали «канониры»! За четыре минуты хозяева забили три! Сначала Алексис замкнул кросс Беллерина справа, потом Джака дальним ударом прошил Миньоле, ну а затем Озил, гениально обыгравшись с Ляказеттом, вывел свою команду вперед. «Ливерпуль» в очередной раз в этом сезоне упустил преимущество в два гола. В игре с «Севильей» (3:3) мерсисайдцы вообще чуть не проиграли, ведя в счете 3:0.

И вот на 71-й минуте в результате суматохи и хаоса, а также позиционной ошибки Косьелни, Фирмино сильно пробил в ближнюю девятку с линии штрафной, и мяч по высокой дуге опустился в противоположный угол ворот после столкновения с перчатками Чеха. 3:3! А потом еще и Окслейд-Чемберлен, игравший до этого сезона в «Арсенале» с 2011 года, появился на почти родном стадионе. Свист, гул и чанты ненависти в адрес вингера полились с трибун «Эмирейтс». Это Англия, сынок!

Удивительная статистика: в каждом матче, когда Озил забивал, «Арсенал» обязательно побеждал. То же самое было и в мадридском «Реале», когда там выступал немецкий хавбек. Но статистика вещь противоречивая, поэтому когда-нибудь все удачные и неудачные серии заканчиваются: «Арсенал» не победил, хотя мог. Ровно так же как и «Ливерпуль». Команды сохранили пятое и четвертое места в турнирной таблице соответственно.

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В очередной раз эти команды показали веселый, яркий, быстрый и невероятный футбол. Драматургия, красивые голы, ошибки, эмоции – было все, как мы любим. Матчи «Арсенала» и «Ливерпуля» - самое яркое противостояние АПЛ в ее новейшей истории. Не верите? Посмотрите для начала последние 10 матчей этих команд