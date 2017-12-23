О тотальном триумфе в класико и почти победе в примере – в репортаже «Советского спорта».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРАВИТ МИРОМ

До стартового свистка многие игроки «Реала» и «Барселоны» по-дружески обнялись в подтрибунном помещении. Оно и понятно: некоторые из них пересекаются в национальных сборных. Кроме того стоит отметить, что возможно впервые в истории класико началось в 13:00 по местному времени. Начало матча специально перенесли на более ранний срок из-за индийских любителей футбола (разница во времени между Мадридом и Нью-Дели 4,5 часа) – медийный рынок в Юго-Восточной Азии растет как на дрожжах, и мимо возможности заработать пройти конечно же нельзя.

Главным кадровым сюрпризом от «Реала» стало появление Ковачича вместо Иско. Зинедина Зидана можно понять, он сделал выбор в пользу игрока разрушения, а не созидания. Чем-то нужно жертвовать, и французский специалист уверен: Каземиро не сможет в одиночку сдержать Паулиньо, Ракитича, Месси и Суареса. Интересно, что креативное трио центральных хавбеков Ковачич – Модрич – Кросс способно конструировать атаки при помощи длинных передач: любой из вышеуказанной тройки может придумать что-то нестандартное.

У «Барселоны» на первый взгляд слабое место одно – Вермален в центре обороны. Умтити недоступен из-за травмы, а Маскерано почему-то остался на скамейке. Бельгиец больше сидит, а не играет, поэтому за Томаса, которому предстояло сдерживать Роналду и Бензема становилось страшно. Кроме того, обе команды в этом сезоне играют в формациях с двумя нападающими, поэтому одна из главных интриг, какой из ударных дуэтов проявит себя успешнее: Роналду и Бензема или Месси и Суарес.

ТЕР ШТЕГЕН В ОГНЕ, МЕССИ – В ТЕНИ

Время матча сыграло злую шутку с «Барсой» – голкипер Тер Штеген начал матч на солнечной стороне стадиона, и пропустил уже на второй минуте от Роналду. Благо для гостей, португалец залез в офсайд после подачи с углового. Далее игра, будто маятник, качалась туда-сюда: сначала быстрая атака одних, затем такая же – у других.

Хозяева в первом тайме преимущественно атаковали длинными вертикальными передачами, добегая до ворот «Барселоны» как с флангов, так и по центру. Ввиду этого Вермален вынужденно присел на карточку уже на 20-й минуте. Гости же действовали, в основном используя поперечный средний пас. В штрафной Наваса одновременно появлялись по три-четыре футболиста каталонцев: форварды, инсайды и крайние защитники. «Реал» по сравнению с «Барселоной» шел вперед большими силами не всегда, но выглядел в своих попытках отличиться как-то целостнее.

Интересно, что Кросс постоянно появлялся в атаке мадридцев с левого фланга. К этому сине-гранатовые были не готовы. Ковачич же превращался в правого инсайда. Если у «Реала» будет получаться так играть и дальше, выход Иско для наращивания атакующей мощи во второй половине встречи обязательно состоится. И как был хорош Роналду! Вошел он на 30-й минуте в штрафную Тер Штегена по месту левого инсайда и пробил в дальнюю шестерку. Немецкий голкипер чудом перевел мяч на угловой. А потом Бензема едва не попал по воротам после прострела все того же Роналду, но уже с правого фланга. Затем еще один момент был у француза, когда он, сыграв на опережение, после навеса Марсело едва не переправил мяч в дальний угол. В штангу попал Карим. Ближе хозяева к голу, однозначно!

Главный антипод Криштиану – Месси – первые 45 минут действовал в оттяжке, его место в паре с Суаресом ситуативно занимали то Паулиньо, то Ракитич, то Иньеста. Лео дважды вывел на ударную позицию Паулиньо: сначала бразилец сходу пробил в ближний с правого угла штрафной, а затем уже на левом углу вратарской едва не поймал Наваса на противоходе. Ух! Только разогрелись соперники, только завелись, а уже, к сожалению, надо уходить на перерыв.

СИНЕ-ГРАНАТОВАЯ РЕАЛОДОЖИМАЛКА

С начала второго тайма игровая инициатива приклеилась к ногам гостей. Сразу несколько опасных подходов организовали они в первые пять минут после перерыва, но, опять же, без завершений. Где-то мяч до Месси не дошел, где-то Суарес пробил слабовато. Но один момент хозяева все-таки использовали. Бускетс феноменально вытащил команду из обороны в атаку, отпасовал на свободного Ракитича (что делал Ковачич, куда он смотрел, почему не стал преследовать соотечественника?), тот далее выкатил на трудягу Роберто, а испанец отпасовал на противоложный край штрафной, где ни кем не опекаемый Суарес расстрелял Наваса. Образцовая контратака, которую гениально организовал Бускетс.

И не отпустила «Барса» соперника, начала дожимать! Месси вывел Суареса на удар, затем сразу несколько футболистов гостей подключились на добивание, а из пустых ворот руками мяч вынес Карвахаль. Это пенальти и удаление за умышленную игру рукой. Месси поодшел к точке и прошил щурившегося от солнечного света Наваса. Очень спокойно «Барселона» увеличила преимущество, это характерная черта для команды Эрнесто Вальверде.

«Реалу» необходимо было перестраиваться, что-то или кого-то менять. Рамос сошел с ума и дал по уху Суаресу, а Каземиро немногим ранее в стиле кунг-фу чуть не травмировал уругвайца. Зидан же не обращал на все это внимание и готовил сразу три замены: сначала вместо Бензема вышел Начо, а потом Бейл и Асенсио появились на поле, а ушли с него Каземиро и Ковачич. Снял тренер номинальных опорных и трансформировал схему в 4-2-3.

Выход еще трех креативных футболистов действительно сработал. Сначала Асенсио прострелом едва не вывел Роналду на пустые ворота, а затем Модрич уже справа нашел пасом Бейла. Валлиец пробил, но Тер Штеген сыграл блестяще. Затем немецкий вратарь щекой отбил удар с трех метров от Рамоса. Пропусти немец за пять минут до конца матча, интрига в этой встрече появилась бы молниеносно. Но свежий Видаль забил третий после гениального паса Месси от лицевой на линию штрафной. И все. С интригой, видимо, не в этот раз.

***

«Барселона», победив в класико, оторвалась от «Реала» к середине сезона уже на 14 очков, это катастрофический разрыв. Сине-гранатовые если и не выиграли чемпионат Испании к Рождеству, то сделали огромный шаг к этому. Эрнесто Вальверде пока не уступил ни одного матча прямым конкурентами (еще 1:1 с «Атлетико» и «Валенсией»), сыграв со всеми тремя на выезде. Уже сейчас «Барселона», казалось обескровленная после ухода Неймара, может со спокойной душой крошить середняков и готовиться к битве с «Челси» в Лиге чемпионов. Ну а пока примера уходит в отпуск.

«Реал» – «Барселона» – 0:3 (0:0)

Голы: Суарес, 54, Месси, 64, с пенальти, Видаль, 90+3

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро (Асенсио, 72), Кроос, Модрич, Ковачич (Бэйл, 72), Бензема (Начо, 66), Роналду.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Видаль, 90+2), Вермален, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Семеду, 77), Паулиньо (Гомеш, 84), Суарес, Месси.

Удаление: Карвахаль, 63