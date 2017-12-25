- Оптимальное решение - на время невозможности исполнять обязанности президента РФС Виталием Мутко назначить и.о. Александра Алаева. Мне это решение понравилось после отчета о финансовом состоянии союза. За два года РФС полностью справился с долгами, выполняя при этом текущие обязательства. Следующий сезон будет для организации прибыльным, и мы сможем реализовать намеченные программы.

- Избрали новых вице-президентов?

- Остались те же: Никита Симонян, Сергей Прядкин и я.

- Почему и.о. стал Алаев, а не первый заместитель Симонян?

- Он отказался в связи с возрастом. Наверное, ему будет тяжеловато этим заниматься. У Прядкина, насколько понимаю, много дел в профессиональном футболе. У меня же выборы в Москве 19 января, так что я не совсем успеваю этим заниматься. Думаю, правильно сохранить ту рабочая структуру, которая есть.

«МУТКО ПРИОСТАНОВИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ДО ПОЛУГОДА»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов — о приостановлении Виталием Мутко его полномочий во главе РФС на срок до шести месяцев.

- Какой срок приостановления полномочий Мутко?

- Максимально до полугода, как это обозначено. Но все решиться может и раньше.

- Судиться с МОК он будет в CAS?

- Да.

«В РФС МУТКО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЛ»

Функционер Рохус Шох прокомментировал итоги исполкома РФС.

- Мутко приостановил полномочия, согласно уставу это возможно. Алаев будет исполняющим обязанности президента РФС.

- Во время приостановления деятельности Мутко будет получать зарплату?

- Нет, он тут и не получал ничего.

- Как оцените решение Мутко?

- Главное решение - это поменять руководителя организации два года назад (с Толстых на Мутко - прим. ред.). У РФС были огромные долги, за два года удалось выйти "в ноль". Вот что важнее.

«РЕШЕНИЕ НАЗНАЧИТЬ АЛАЕВА – ВЫНУЖДЕННОЕ»

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года и член исполкома РФС Алексей Сорокин так же прокомментировал приостановление Виталием Мутко его полномочий.

- С уважением относимся к мужественному решению Мутко. А слухи о моем назначении с самого начала были смешными, потому что никаких обсуждений даже не было.

- Вам не интересно работать во главе РФС?

- Со мной просто на эту тему никто никогда не говорил, ни одного намека на это не было. Я не вице-президент и не имею на это легитимного права. Это чистый слух.

- Но ведь скоро ваши полномочия во главе оргкомитета «Россия-2018» истекут.

- Буду думать о трудоустройстве после чемпионата мира. Оно зависит от успеха проведения этого турнира.

- Может, вы метите дальше? В ФИФА или УЕФА?

- Мне пока трудно куда-то метить.

- Де-факто руководить РФС будет Мутко, а не Алаев.

- Обстоятельства, в которых это решение принято, форс-мажорные. Так что оно в какой степени вынужденное, к нему так и надо относиться.