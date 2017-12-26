25-летний защитник петербургского клуба, пропустивший концовку первой половины сезона из-за драки в результате автомобильного конфликта, высказал свое мнение о другом скандале – со стрельбой Александра Кокорина на осетинской свадьбе – и поделился планами на зимние каникулы.

«РАЗГРОМ «СПАРТАКА» СТОИТ ОСОБНЯКОМ»

- После 20-ти туров «Зенит» отстает от «Локомотива» на 8 очков. Как оцените промежуточные итоги сезона? – вопрос защитнику, который успел принять участия в матчах премьер-лиги и 3 – Лиги Европы. Напомним, в ноябре Терентьев подвергся нападению случайного прохожего возле своей машины и получил многочисленные травмы.

- Старт чемпионата был хороший, первые шесть туров мы убедительно побеждали всех соперников, но потом забуксовали. Наверное, на лидеров легла слишком большая нагрузка. Это очень непросто – почти все время играть против команд, которые действуют строго от обороны. Да еще сразу на два фронта, ведь мы заняли первое место в группе Лиги Европы, а это дополнительные 10 матчей с учетом отборочного раунда!

Впрочем, ничего страшного не произошло. Уверен, весной «Зенит» способен наверстать упущенное и побороться за чемпионство.

- Какой матч «Зенита» стоит особняком?

- Думаю, со «Спартаком» в первом круге, когда мы победили 5:1. Вообще, все встречи с этим соперником для нас особенные, а тут на трибунах собралось столько народа!

- Поражение от питерского «Динамо» в Кубке России помогло «разгрузить» календарь?

- Нет, никто проигрывать не хотел. Я участвовал в том матче, и мне до сих пор обидно. «Зенит» уступал 0:2, остался в меньшинстве на 10-й минуте, но все равно бился до конца, перевел встречу в овертайм. Думаю, нам хватило бы сил и на выступление в решающей стадии Кубка России.

- Когда ждать возвращения травмированного Андрея Лунева?

- Он проходит курс реабилитации у нас на базе. Активно тренируется. Думаю, к весне наберет хорошую форму.

«ДЕЛЕНИЯ НА ЗВЕЗД И НЕЗВЕЗД В «ЗЕНИТЕ» НЕТ»

- В предыдущие годы в «Зените» игроки часто делились на группировки. Сейчас такая проблема есть?

- Лично я деления на звездных и незвездных футболистов не вижу. Атмосферу в команде назвал бы рабочей, профессиональной. В предыдущих клубах, бывало, регулярно встречались семьями, играли в пейнтбол. Здесь такого нет: потренировались – разошлись. Но это не значит, что отношения плохие. Никаких конфликтов не возникает.

- Не попадающие в основу футболисты, вроде вас, не нервничают?

- Конечно, когда удается попасть в заявку и сыграть даже неполный матч, настроение становится намного лучше. Но любой профессионал должен относиться к таким моментам с пониманием, держать эмоции в себе, не нервничать. В «Зените» именно так и происходит.

- Как восприняли недавнюю шумиху вокруг Александра Кокорина, который на свадьбе Алана Чочиева отметился стрельбой из пистолета?

- Ничего плохого в том, что Саша пострелял в воздух из пистолета, не вижу. Саня просто поддержал друга, сделал это с юмором. А наше телевидение это раздуло. Понятное дело, нужен рейтинг. А на самом деле история не стоит и выеденного яйца.

Вокруг футбола всегда много разговоров, особенно плохих. Я, допустим, Сашу не знал до того, как пришел в команду. И представление о нем имел только из телесюжетов. Но когда стал играть с ним в одной команде, понял: это нормальный парень, никакой звездной болезни.

«НЕ ЧУВСТВУЮ ПРЕДВЗЯТОСТИ МАНЧИНИ»

- Как вам работается с Роберто Манчини?

- В «Зените» я застал и другого итальянца – Лучано Спаллетти. По характеру они похожи. Это настоящие профессионалы. Манчини первым приходит на базу и последним с нее уходит. Сам с нами тренируется, бегает. Для меня это было удивительно. Среди российских тренеров такое редко встречается. При этом Манчини делает серьезный упор на физическую подготовку, во время сборов мне лично пришлось непросто.

- Обсуждали с Манчини, почему нечасто попадаете в основу?

- Один раз «мистер» подозвал несколько игроков, включая меня, и объяснил причины нашего отсутствия в стартовом составе. Но я не хочу раскрывать детали разговора. Сам для себя сделал выводы.

- Все же вы редко выходите на поле исключительно из-за высокой конкуренции?

- Никакой предвзятости по отношению ко мне со стороны Манчини точно нет. Бывает, конечно, иногда обидно: вроде, провел неплохую игру, но потом опять усаживаешься в запас. Но в конечном счете все решают только тренировки. Просто выиграть конкуренцию у Игоря Смольникова и Бранислава Ивановича не так-то легко. И я осознанно шел на риск. Иначе остался бы в «Ростове», где играл бы помногу. Однако я верю, что способен проявить себя именно в «Зените». Я петербуржец и для меня это главный клуб.

«КАРПИНА НАШЕМУ ФУТБОЛУ НЕ ХВАТАЛО»

- Как проводите свободное от футбола время?

- Никак. В кино и театры не хожу, с тренировок и матчей еду домой к семье. Сейчас отпуск, улетел с родными на Мальдивы, неожиданно для себя встретил здесь Диму Полоза. Отдыхаем, набираемся сил, скоро опять начнутся тренировки.

- «Ростов» не чужой для вас клуб. Как отнеслись к назначению Валерия Карпина на пост главного тренера?

- С Пашей Могилевцем как-то встретились, эту тему обсуждали. Посмеялись немного. Такого яркого человека, как Валерий Георгиевич, нашему футболу не хватало. Мне будет очень интересно наблюдать за «Ростовом» весной.

«ПУСТЬ ВСЕ РЕШИТ СУД»

– Вопрос про инцидент с нападением на вас. Уголовное дело возбуждено?

– Да. Следователь расследует обстоятельства.

– Какое наказание хотели бы для обидчика?

– Я лично никакого не хотел бы, но решает суд.

– После той истории вы назвали журналистов «кончеными чайками»…

– Так мне начали названивать в два часа ночи. Я брал трубку, думая, что будет новая информация из полиции, а попадал на каких-то странных людей. Даже о самочувствии не спрашивали… Вот их так и назвал, хотя с адекватными журналистами общаюсь.

Вообще, та история смазала концовку. Пропустил три матча, в которых мог бы сыграть и в которых Манчини на меня рассчитывал. Хочется оставить весь этот негатив в уходящем году.