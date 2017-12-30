«Аэрофлот» обещает почти бесплатные билеты во время чемпионата мира. «Советский спорт» разбирается, что все это означает.

Во время крупных спортивных состязаний очень часто перевозчики объявляют о бесплатных рейсах. Как правило, это происходит если перевозчик имеет государственную поддержку, как это, к примеру, было во время Олимпиады в Сочи, когда на поездах можно было добираться из прибрежного кластера в горный и назад.

Ряд стран это практиковал во время Олимпиад, чемпионатов мира по футболу или континентальных первенств. Как правило – достаточно показать билет на матч или аккредитацию. В России это происходит несколько сложнее: из-за требования спецслужб введен так называемый «паспорт болельщика» (fan-ID), и пропуском будет служить еще и эта карточка. Вместо билета? Нет, скорее – вместе с ним.

ГДЕ СКАЗАНО?

О том, что «Аэрофлот» готов возить россиян на матчи сборной во время ЧМ-2018 за 5 рублей, было сказано главой авиакомпании Виталием Савельевым во время встречи с президентом в Кремле. Савельев рассказал Владимиру Путину:

– Есть у нас одна хорошая идея преддверии чемпионата мира…

– Что? Бесплатно болельщиков перевезете?

– Бесплатно можно, но... Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятерку» – поэтому за пять рублей, – бодро нашелся руководитель «Аэрофлота».

ЧТО УЖЕ ИЗВЕСТНО?

По всем 11 городам и 12 стадионам не полетаешь. Инициатива касается только матчей российской сборной, уточнил представитель авиаперевозчика.

Подопечные Станислава Черчесова, напомним, проведут во время турнира минимум три матча – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Если вдруг повезет выйти в 1/8 финала, то этот матч пройдет либо в Москве, либо в Сочи.

– Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча, – говорит Савельев.

Почему именно такое количество дней не вызовет ажиотажа, не поясняется.

– Расчет у нас на 70 тысяч кресел. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше, – добавил аэрофлотовец.

Спустя сутки после диалога Савельева и Путина, компания выпустила некоторые разъяснения .

«Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО «Аэрофлот» внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча). Перевозка будет осуществляться регулярными рейсами ПАО «Аэрофлот» и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня, Санкт-Петербурге 19 июня, Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии «плей-офф» в случае успешного выступления сборной России.

Прием заявок болельщиков на перевозку по специальному тарифу в электронном виде будет осуществляться с 01.01.2018 Фондом «Росконгресс», который является давним партнером «Аэрофлота» при организации массовых мероприятий, совместно с автономной некоммерческой организацией «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», – говорится в заявлении компании.