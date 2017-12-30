Так как улететь за пять рублей? Что известно об идее авиаперевозчика?
«Аэрофлот» обещает почти бесплатные билеты во время чемпионата мира. «Советский спорт» разбирается, что все это означает.
Во время крупных спортивных состязаний очень часто перевозчики объявляют о бесплатных рейсах. Как правило, это происходит если перевозчик имеет государственную поддержку, как это, к примеру, было во время Олимпиады в Сочи, когда на поездах можно было добираться из прибрежного кластера в горный и назад.
Ряд стран это практиковал во время Олимпиад, чемпионатов мира по футболу или континентальных первенств. Как правило – достаточно показать билет на матч или аккредитацию. В России это происходит несколько сложнее: из-за требования спецслужб введен так называемый «паспорт болельщика» (fan-ID), и пропуском будет служить еще и эта карточка. Вместо билета? Нет, скорее – вместе с ним.
ГДЕ СКАЗАНО?
О том, что «Аэрофлот» готов возить россиян на матчи сборной во время ЧМ-2018 за 5 рублей, было сказано главой авиакомпании Виталием Савельевым во время встречи с президентом в Кремле. Савельев рассказал Владимиру Путину:
– Есть у нас одна хорошая идея преддверии чемпионата мира…
– Что? Бесплатно болельщиков перевезете?
– Бесплатно можно, но... Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятерку» – поэтому за пять рублей, – бодро нашелся руководитель «Аэрофлота».
ЧТО УЖЕ ИЗВЕСТНО?
По всем 11 городам и 12 стадионам не полетаешь. Инициатива касается только матчей российской сборной, уточнил представитель авиаперевозчика.
Подопечные Станислава Черчесова, напомним, проведут во время турнира минимум три матча – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Если вдруг повезет выйти в 1/8 финала, то этот матч пройдет либо в Москве, либо в Сочи.
– Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча, – говорит Савельев.
Почему именно такое количество дней не вызовет ажиотажа, не поясняется.
– Расчет у нас на 70 тысяч кресел. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше, – добавил аэрофлотовец.
Спустя сутки после диалога Савельева и Путина, компания выпустила некоторые разъяснения.
«Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО «Аэрофлот» внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча). Перевозка будет осуществляться регулярными рейсами ПАО «Аэрофлот» и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня, Санкт-Петербурге 19 июня, Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии «плей-офф» в случае успешного выступления сборной России.
Прием заявок болельщиков на перевозку по специальному тарифу в электронном виде будет осуществляться с 01.01.2018 Фондом «Росконгресс», который является давним партнером «Аэрофлота» при организации массовых мероприятий, совместно с автономной некоммерческой организацией «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», – говорится в заявлении компании.