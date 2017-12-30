Экс-капитан «Спартака» и сборной России, ныне тренер красноярского «Енисея» Егор Титов рассказал, почему он с нетерпением ждет весеннюю часть футбольного сезона, раскрыл секрет, как в Красноярске можно смотреть матчи Лиги чемпионов и назвал ФНЛ самым тяжелым турниром в Европе.

«ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ МОЖНО СМОТРЕТЬ И ДО ПЯТИ ЧАСОВ УТРА»

– Егор, проводя много времени в Красноярске и разъездах, за премьер-лигой в целом и родным «Спартаком» в частности успеваете следить?

– Конечно, следим и очень внимательно. Причем, за всеми командами. Но «Спартак», вы правы, стоит особняком.

– Ради просмотра матчей приходится жертвовать сном? Ведь разница между Москвой и Красноярском – четыре часа.

– Здесь особых проблем нет. Некоторые матчи начинаются и в 14.00, и в 16.00 по Москве. Поздние можно записать и посмотреть утром. В любом случае, по возможности, стараемся захватить все игры. А вот с Лигой чемпионов труднее. Начало – в 22.45, а это – почти три часа ночи в Красноярске. Когда играл «Спартак», приходилось или будильник ставить, или до пяти утра смотреть и потом досыпать утром. Но ради Лиги чемпионов и «Спартака» можно и потерпеть. Такой футбол того стоит.

– Как вы восприняли сверхкрупное (0:7) поражение «Спартака» от «Ливерпуля» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов?

– Итоговый счет угнетает. У одной команды цифры постоянно прибавлялись, а у другой все замерло на начальной отметке «ноль». Тяжело смотреть на это. Я же долго играл в «Спартаке» и переживаю за эту команду. Хорошо, что тот матч закончился, а в следующем при полном стадионе красно-белые разгромили ЦСКА (3:0), одного из самых принципиальных соперников и конкурентов в борьбе за медали. Ливерпульскую оплошность нужно поскорее забыть и думать о будущем.

– В вашей карьере были подобные поражения?

– Такие не встречались. Мы как-то уступили «Баварии» 1:5, но сегодняшний «Ливерпуль» той мюнхенской команде в подметки не годится. Тогда против нас играла фактически сборная мира – каждый игрок был настоящей звездой. Но, в любом случае, то поражение получилось очень болезненным. Повторюсь, после таких неудач нужно побыстрее придти в себя и показать красивый футбол в ближайших матчах.

«ЖДУ МАТЧ «ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК» 4 МАРТА»

– Что можете сказать о борьбе за золотые медали чемпионата России?

– Все пока логично. Поначалу «Зенит» играл неплохо, и многие поспешили повесить ему золотые медали. Я очень сильно удивлялся такой спешке экспертов и журналистов. «Спартак» поначалу сильно буксовал, но ближе к перерыву обыграл почти всех конкурентов – «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА – и подобрался к лидеру. А «Локомотив» играл стабильно и набирал очки там, где конкуренты их теряли. Поэтому он и лидирует.

– А разрыв между лидером и преследователями в восемь очков вас удивляет?

– Это, конечно, много. Нужно, чтобы претенденты выиграли три матча, а «Локомотив» их проиграл. А осталось-то всего 10 туров! Сомневаюсь, что зимняя пауза внесет глобальные коррективы в турнирный расклад, но в футболе всякое бывает.

– Согласен с вами. Уже 4 марта в первом весеннем туре «Локомотив» принимает «Спартак».

– Очень жду этого матча. Если «Локомотив» не проиграет, то процентов на 70-80 можно будет сказать, что чемпион известен.

– Обострит борьбу за медали тот факт, что путевки в Лигу чемпионов получат все три призера?

– Обязательно! Поэтому многие могут и серьезно потратиться на трансферы. Битва предстоит увлекательная.

«ТУРНИР ФНЛ – САМЫЙ СЛОЖНЫЙ В ЕВРОПЕ»

– В Красноярске живете в гостинице или арендованной квартире?

– В квартире.

– Часто заглядываете в турнирную таблицу ФНЛ?

– Никогда не смотрим. Мы умеем считать и мыслить логически. Если «Енисей» лидирует и побеждает, то он остается во главе турнирной таблицы.

– Эта логика осталась с золотых времен «Спартака»?

– А по другому быть не может. Перед «Енисеем» стоят максимальные задачи. Было бы иначе, Дмитрий Аленичев не принял бы предложение красноярского клуба.

– Вы, наверное, никогда столько не летали в течении сезона.

– По расстояниям согласен, таких не было. Только из Красноярска до Москвы и обратно – 8-10 часов. Но к ним быстро привыкаешь – садимся с тренерским штабом, разбираем игры – время пролетает быстро. А вот перелетов в мои игровые годы, порой, было не меньше. К чемпионату страны добавьте Кубок России, Лига чемпионов и матчи за сборную.

Добавлю: турнир ФНЛ – самый сложный в Европе. Посмотрите, сколько перелетов и какое количество матчей. Недельных циклов почти нет, и готовить команду очень трудно. Для полного восстановления нужны 72 часа, а их не бывает! И не только у «Енисея», а у всех команд. Хорошо, что из Красноярска есть прямые рейсы в 6-7 городов, где проходят матчи ФНЛ: Москву, Краснодар, Тюмень, Томск, Новосибирск… Но если игра в Нижнем Новгороде, то приходится выбирать, как добираться от Москвы – на самолете со сменой аэропорта, поезде или автобусе. Но у нас собрались настоящие профессионалы. Никто не жалуется на трудности, все выходят на поле и отрабатывают на все сто процентов.

«ЗА ПЕРВУЮ ЧАСТЬ СЕЗОНА «ЕНИСЕЮ» ПОСТАВЛЮ ПЯТЬ»

– Как оцените первую часть сезона для «Енисея»?

– На твердую «пятерку». Даже несмотря на то, что был матч в Тамбове, который мы проиграли 0:5. Он был нужен. После той неудачи и серьезного разговора команда стала другой. Провела оставшиеся встречи на одном дыхании и показывала качественный футбол, который тренерский штаб хочет видеть.

– Наверное, с сожалением ушли на зимнюю паузу.

– Есть такое. С другой стороны, она была нужна команде. С «Енисеем» сейчас уже все играют с удвоенной энергией, и ребята где-то не совсем пока готовы к такому давлению. Сейчас немного перезагрузимся, подготовимся и во всеоружии встретим футбольную весну.

– Сколько сборов запланировано в межсезонье?

– Три, все – в Турции. Но второй и третий мы решили совместить. У нас в команде много красноярских ребят. Им почти сутки придется добираться до дома, а потом почти сразу лететь назад. Поэтому команда просто переедет в другую гостиницу, а игроки получат несколько выходных дней.

– Усиливаться планируете?

– Костяк у нас очень крепкий, он останется прежним. Мы же постараемся укрепить некоторые позиции.

– Матчи Кубка России для «Енисея» стали, как контрастный душ: сначала убедительная победа над «Ахматом» (3:0), а затем поражение во Владивостоке от «Луча-Энергии» (1:2).

– С «Ахматом» «Енисей» провел лучший матч сезона. Была вчистую обыграна не последняя команда премьер-лиги. Такого футбола не ожидал никто. А во Владивосток уже мы приехали фаворитами, и против нас хозяева провели «матч жизни» с сумасшедшей самоотдачей. В перерыве даже при счете 0:0 было понятно, что выиграть нам будет необычайно сложно.

– Интерес к футбольному «Енисею» в Красноярске растет?

– Красноярский край – очень спортивный. Здесь есть хоккей, хоккей с мячом, волейбол, баскетбол, регби… В последнее время здесь настоящий футбольный бум. Домашние матчи мы проводили в закрытом манеже, который вмещает всего 3000 человек и была проблема лишнего билетика. Мне кажется, эти встречи могли собирать до 10000 болельщиков. Но скоро закончится реконструкция стадиона «Центральный», где пройдут церемонии открытия и закрытия Всемирной зимней Универсиады-2019, и «Енисей» будет играть там. Кстати, совсем недавно в Красноярске открыли новый современнейший аэропорт, и город хорошее с каждым месяцем.