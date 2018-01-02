О чем говорит интерес ЦСКА к бразильскому полузащитнику

ЦСКА шутил сам над собой в новогоднем ролике: там Виктор Гончаренко писал новогоднее желание «купить нападающего», а Евгений Гинер одним взглядом показывал, что даже и мечтать таком не стоит. На самом деле у армейцев, видимо, есть свободные финансы – возможно, клуб готов сразу же инвестировать заработанное в Лиге чемпионов. А еще чисто теоретически может быть, потенциальную сделку готовы профинансировать уже новые владельцы – это не так важно. Интереснее герой, за которым охотился ЦСКА.

Это 20-летний бразильский полузащитник Вендел из «Флуминенсе». Вечером 2 января главный тренер его теперь уже бывшего клуба рассказал, что армейцев все-таки опередил «Спортинг». Но даже из несостоявшегося трансфера можно сделать несколько полезных выводов. Во-первых, важно, что у ЦСКА в принципе есть деньги на небесплатное подписание новичка. Даже если не получилось с Венделом – а его вполне мог больше переубедить пример Витиньо, чем убедить попадание Марио Фернандеса в сборную России – армейцы потратятся на кого-то еще.

Во-вторых, раз клуб в первую очередь сосредоточился на молодом центральном полузащитнике – вероятно, в ЦСКА прорабатывают вариант с уходом Александра Головина. Это был бы очень разумный ход: взять игрока с похожим функционалом сейчас, дать ему полгода на постепенную адаптацию и с нового сезона внедрить уже полноценно.

Молодого хорвата не будет в «Зените». И хорошо

Удивительно, но первая информация о потенциальном иностранном новичке «Зенита» зимой – не про аргентинца. Петербуржцам интересен хорватский полузащитник Марко Пьяца. Ему 22, он принадлежит «Ювентусу», но за самую стабильную команду Италии почти не играет: весной серьезно травмировался в игре за сборную, после восстановления выходил только за молодежку.

Однако в реальности переход Пьяцы в «Зенит» и не был близок к реализации. Игрок, судя по всему, уйдет в аренду в другой клуб с тем же главным спонсором – в «Шальке». Вариант с Россией жестко исключил агент Марко. Сожалеть нет повода, даже если бы «Зенит» участвовал в гонке за хорвата, такой вариант смотрелся бы не очень привлекательно: хоть и перспективный игрок, но на явном спаде.

«Спартак» в гонке за бразильца. С хорошими шансами

Ближе всех к реальному трансферу «Спартак»: бразильский центральный защитник Лукас Вериссимо, по словам его агента, поддерживает идею метнуться из «Сантоса» в чемпионат России. А восемь миллионов евро за центрального защитника на нынешнем рынке – вообще не деньги, это уже ясно.

Интересуются многие, формально предложения нет ни от кого – стандартная ситуация для второго дня трансферного окна, ее пугаться не стоит. На этапе предварительных переговоров из круга в пять-шесть клубов, там еще «Бетис», «Удинезе», «Нант», «Сент-Этьен», наверняка останется пара ключевых кандидатов. Теперь самое важное – как финансовые условия «Спартака» будут смотреться на фоне конкурентов. Но раз там нет английский клубов и грандов из других стран, шансы москвичей весьма велики.