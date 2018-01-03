ПРЕДЫСТОРИЯ: ПРИЧЕМ ТУТ ФАН-ЗОНЫ?

Как известно, официально фан-зоны в их сегодняшнем понимании стали появляться начиная с ЧМ-2006. Германия, как это часто бывает, вновь задала тогда тон новым стандартам проведения международных спортивных состязаний. В первый раз на новый уровень организации спортивного праздника Германия подняла в 1936 году, во время знаменитой Берлинской Олимпиады, когда, например, была впервые организована эстафета олимпийского огня от Афин до места проведения Олимпиад. Именно эта идея так вдохновила международное олимпийское движение, что с тех пор разово реализованную идею решили сделать традиционной.

Идея собраться на площади или в каком-то специально организованном месте уже не раз в той или иной форме реализовывалась во время чемпионатов мира. Замысел прост: не все попадут на стадион. Кому-то не хватит билетов, а у кого-то – банально денег на билеты. Но ощутить атмосферу праздника, сопричастности к чему-то очень важному, в конце концов – вместе поболеть за своих! Ради этого люди готовы тысячами и десятками тысяч идти в фан-зону. Впервые грамотную логистику фан-зон сделали именно немцы – неподалеку от Бранденбургских ворот одномоментно собирались до миллиона человек! С тех пор принципы организации фан-зон – практически без изменений – реализуются на всех мировых первенствах и чемпионатах Европы!

Пиво (как правило – не слабоалкогольное или безалкогольное), какие-то простенькие закуски (типа хот-догов) и – главное! – футбол на большом экране.

Ясно, что фан-зоны, как правило, организуются не только в столицах, но и по всей стране. Как правило – в тех городах, где проводятся матчи. Чуть реже – в регионах, где матчей нет, но болельщики тоже хотят ощутить сопричастность к футбольному карнавалу.

КУЛЬМИНАЦИЯ: ПРИЧЕМ ТУТ КРЫМ?

Как известно, чемпионат мира проводится ФИФА. Каждая страна, по сути, предоставляет для этого свою территорию. В наследие стране остается инфраструктура – как чисто спортивная (стадионы, базы), так и сопутствующая (реконструированные или построенные вокзалы, аэропорты, гостиницы и т.д.).

Именно ФИФА через свой оргкомитет утверждает все нюансы: сколько будут стоить билеты, какова вообще будет билетная программа, какова должны быть вместительность на стадионах и т.д. и т.п. Один из многочисленных вопросов, утверждаемых Международной футбольной федерацией – фан-зоны, а именно их количество и расположение.

И вот, стало известно, что ФИФА согласился на организацию фан-зон не только в российских городах, принимающих матчи, но и в Крыму. Об этом, в частности, поведал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха. Комментируя ситуацию с организацией фан-зон в Крыму во время чемпионата, он заявил буквально следующее:

– Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально. Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах – в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее, – сказал Ветоха.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Не исключено, впрочем, что это не более чем частное мнение функционера. Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году, несколько крымских клубов (специально переименованных, чтобы избежать санкций) вошли в состав ПФЛ – бывшей второй лиги чемпионата России, но после бурных дискуссий в РФС все-таки были оттуда исключены. Благодаря посредничеству УЕФА был найден компромисс: на спорной территории развивается футбол, проводится внутренний чемпионат из семи команд, есть соревнования среди молодежных и юношеских команд. Финансируется он УЕФА, и формально местный футбольный союз не подчиняется ни украинской федерации (ФФУ), ни российской (РФС).

Тему Крыма международные чиновники старательно обходили стороной, разумно избрав простую политику: не попадать в ситуации, где придется каким-то образом обозначать свою позицию.

Когда пару лет назад на Большой театр проецировалось лого чемпионата мира и были хорошо видны контуры страны (куда был включен Крым), это вызвало возмущение некоторых международных структур. В ФИФА тогда заявили, что больше к сомнительному подрядчику обращаться не будут, а неофициально намекнули, что не будут использовать в полиграфической продукции изображение страны, чтобы каждый раз не оправдываться то перед международными структурами, то перед представителями страны-организатора, с которыми вроде как тоже ссориться не с руки.

Как воспринимать новый поворот? Если он произошел не только в сознании Ветохи, то возможно, в международных спортивных структурах запускают «пробный шар» и футбол послужит толчком к нормализации отношений. Посмотрим. Дальше будет либо опровержение, либо международный скандал, либо молчаливый «соскок с темы»? Или?..