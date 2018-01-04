«Советский спорт» обратил внимание на «растущий график» интриг «Локомотива», славившегося едва ли не самой семейной атмосферой среди всех российских клубов.

Столичный «Локомотив» вступил в новый 2018 год в статусе парадоксального лидера премьер-лиги. И парадокс этот состоит в том, что промежуточная поул-позишн была достигнута во многом не благодаря, а вопреки принятым представлениям о клубном единении на пути к общей цели. Раздираемый внутренними противоречиями черкизовский коллектив словно вознамерился опровергнуть басенный принцип «когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт».

ГЕРКУС & ШТОФФЕЛЬХАУС VS СЁМИН

Президент «железнодорожников» Илья Геркус, будучи по сути нанятым на работу сотрудником, не является самостоятельной фигурой в принятии стратегических решений и вынужден согласовывать ключевые действия с советом директоров, в котором по-настоящему футбольных людей днём с огнём не сыщешь.

А с самым что ни на есть футбольным человеком – символом побед красно-зелёных Юрием Сёминым находить общий язык становится всё труднее и труднее. И пусть до открытой конфронтации пока не дошло, оба лагеря на протяжении длительного периода совместной деятельности оказались не в силах урегулировать имеющиеся разногласия.

Яблоком раздора, как это нередко бывает в подобных ситуациях, стала трансферная политика клуба, определяет которую Геркус в связке со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом. Сёмин же за долгие годы в профессии привык лично разруливать селекционные вопросы, полагаясь в данном аспекте на помощь своего старинного соратника Виктора Тищенко.

Однако в нынешней системе координат Юрию Павловичу отведена исключительно тренерская роль, в результате чего между заинтересованными сторонами перманентно возникают серьёзные трения. Ярким примером тому служит несостоявшийся летний переход из «Спарты» Вячеслава Караваева, вето на который наложил не кто иной, как Сёмин.

Отчасти схожая история имела место и с Никитой Медведевым с той лишь разницей, что вратарь, установивший в составе «Ростова» рекорд по продолжительности сухой серии для чемпионатов России, всё-таки подписал контракт с клубом. Но произошло это без ведома Юрия Павловича.

И тот сначала бросил не имеющего игровой практики голкипера в бой в кубковой встрече с «Крыльями Советов». Потом выпустил в сложнейшем матче против «Шерифа», когда травмировался основной страж ворот «железнодорожников» Маринато Гилерме. А затем, пойдя на принцип, под видом проигранной конкуренции в борьбе за пост №1 усадил его в глухой запас, толком так и не предоставив ему шанс проявить себя.

Очевидно, что мириться со сложившимся раскладом наставник «Локомотива» не намерен. Поэтому, всячески избегая прямого общения с Геркусом, он не гнушается при случае уколоть в своих интервью не говорящего по-русски Штоффельсхауса в надежде на то, что его слова будут услышаны и правильно истолкованы в клубных верхах.

Рассказывают, что после заключительного перед зимней паузой матча с «Тосно», успех в котором был обеспечен за счёт голов Джефферсона Фарфана и Антониу Эдера, оказавшихся в команде стараниями немецкого функционера, Сёмин в самолёте из Санкт-Петербурга светился от счастья. Но уже буквально на следующий день не преминул воспользоваться возможностью выпустить в адрес Штоффельсхауса несколько критических стрел.

Вот такой своеобразный подарок был преподнесён немцу в канун его 47-летия в «благодарность» за яростные труды по поиску квалифицированных кадров в стеснённых финансовых рамках. Хотя ещё совсем недавно именно Юрий Павлович на радостях от гостевого разгрома «Зенита» восторженно называл Фарфана гением, что в немалой степени должно также относиться и к менеджеру, чьи связи помогли выдернуть перуанца из Арабских Эмиратов в Москву.

Чувствуя откровенно предвзятое к себе отношение и, как следствие, ощущая нешуточное давление, Штоффельсхаусу, безусловно, нелегко сохранять душевное равновесие. Однако европейский менталитет вкупе с поддержкой со стороны Геркуса не позволяют ему вступить в публичную перепалку. Правда, и дальнейшая работа на занимаемом посту в столь нервозной обстановке, когда конструктивный диалог с тренерским штабом попросту отсутствует, вряд ли добавляет спортдиру и его патрону позитивных эмоций.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Тут бы, по логике вещей, своё веское слово, наконец-то, пора сказать совету директоров красно-зелёных, разрядив тем самым существующее напряжение. Ведь до сего момента главный управляющий орган вместе с его председателем Анатолием Мещеряковым, несомненно, находясь в курсе событий, предпочитал оставаться над схваткой.

Теперь же становится окончательно ясно, что дальше придерживаться выжидательной тактики, делая вид, что в вверенном клубном хозяйстве не происходит ничего экстраординарного, чрезвычайно опасно, с точки зрения борьбы за чемпионство. Поскольку когда, как не в открывшееся зимнее трансферное окно, предпринимать важнейший шаг на пути к долгожданному титулу? Или кто-то всерьёз рассчитывает, что фортуна продолжит улыбаться команде во все 32 зуба аж до самого мая месяца, а конкуренты покорно с этим смирятся?

Впрочем, как показывает практика, отнюдь не всё поддаётся элементарной логике. Ибо совет директоров в лице того же Мещерякова вместо решения оперативных задач вдруг неожиданно обеспокоился судьбой вполне благополучной, судя по результатам и количеству представителей в сборных различных возрастов, академии «Локомотива».

Разумеется, в самом факте трепетной заботы о подрастающем «железнодорожном» поколении нет ничего предрассудительного. Напротив, нехватка внимания к проблематике детско-юношеского футбола в недалёком прошлом уже привела к тому, что красно-зелёные ряды покинула целая группа собственных молодых воспитанников, среди которых, в частности, перебравшиеся в Казань Рифат Жемалетдинов и Георгий Махатадзе, а также пополнивший «Спартак» Максим Калачевский.

ТЕНЕВЫЕ ДЕЛЬЦЫ ОТ ФУТБОЛА

Но вся беда-то в том, что продажа за сравнительно небольшие деньги Жемалетдинова и Махатадзе в «Рубин» летом 2016 года осуществлялась по личному указанию Мещерякова. Те, кто в теме, прекрасно осведомлены о том, что телефонное право пока никто не отменял. И при непосредственном участии бывшего директора академии «Локомотива» Владимира Кузьмичёва, имеющего определённые интересы в агентском бизнесе и причастного к уходу в стан принципиального соперника Калачевского, москвичи недосчитались этих перспективных игроков.

Той же уже проторенной дорожкой в столицу Татарстана едва не проследовал и Алексей Миранчук, удержать которого под красно-зелёными знамёнами стоило немалых усилий менеджменту клуба. Тем не менее, Сёмин, проявив сверхизбирательность, сохранение одного из знаковых игроков команды поставил в заслугу грамотно сработавшим агентам футболиста, так и не признав главенствующую роль в этой счастливо завершившейся трансферной эпопее Геркуса сотоварищи, что наводит на некоторые размышления.

А сейчас, по имеющейся информации, совет директоров «железнодорожников» с подачи Мещерякова на должность куратора всех молодежных команд упорно лоббирует кандидатуру уволенного за былые грехи ещё прежним руководством Кузьмичёва. Происходит это посредствам создания комиссии, которая на протяжении декабря занималась анализом деятельности академии «Локомотива» и в новом календарном году должна дать заключение о её работе.

Нельзя однозначно утверждать, носят ли сомнительные инициативы Мещерякова осознанный характер, или его целенаправленно вводят в заблуждение движимые реваншистскими настроениями оторванные от кормушки теневые дельцы, чьи амбиции явно не ограничиваются лишь молодёжным футболом. Неслучайно, же незадолго до зимних каникул вновь активизировались разговоры о смене клубной прописки Антоном Миранчуком, ставшим в первой части текущего сезона полновесным игроком основного состава.

Как бы то ни было, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, какой отчёт способна подготовить данная ревизионная комиссия, если учесть, что в её состав, помимо Кузьмичёва, вошли ещё два экс-работника клуба, расставшихся с ним не по доброй воле. Речь идёт о Владимире Малышеве, ныне являющемся сотрудником академии «Чертаново» (т.е. прямого конкурента красно-зелёных) и Ильшате Файзулине, в последнее время обосновавшемся в Армении на посту директора академии местного «Бананца» и жаждущем вернуться обратно.

А уж если принять во внимание, что в настоящий момент все вопросы, касающиеся становления и развития талантливой молодёжи «железнодорожников», курирует как раз Штоффельсхаус, то его положение представляется крайне незавидным. Окружённый со всех сторон немец рискует стать разменной монетой в чьей-то очень тонкой игре, на кону в которой стоит весьма ценный приз в виде контроля над денежными потоками и другими важными рычагами клубного управления. Ведь, как известно, что русскому хорошо, то немцу смерть.

БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСТВО И ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Но чем руководствуются желающие погреть руки у черкизовского костра – интересами «Локомотива», в кой-то веки выбившегося на передовые позиции, или местечковой выгодой, грозящей обернуться бесконечными интригами и потерей завоёванных рубежей? Не потому ли, несмотря на восьмиочковый отрыв в таблице от ближайших преследователей за десять туров до финиша чемпионата, в клубе даже в полголоса не звучат мысли о вожделенном «золоте», что осознание внутренних далеко небезоблачных реалий превалирует над банальной боязнью сглазить?

Зато о том, что основным усилением красно-зелёных зимой может стать не приобретение необходимых новичков, а восстановление травмированных игроков, слышать уже доводилось. И объясняется это, вероятно, не только и не столько скромными материальными возможностями «железнодорожников» на трансферном рынке, сколько кабинетной забавой под названием «перетягивание каната». Чья в итоге возьмёт, нам и предстоит узнать в самое ближайшее время.