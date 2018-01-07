Распродажа в «Рубине»: почему она не похожа на все предыдущие?

«Рубин» готовится к масштабной распродаже легионеров, и это будет уникальное для нашей лиги событие. Давным-давно таким образом спасались «Крылья Советов», с тех пор, например, Александр Анюков все еще в «Зените». Ближе к нашим дням отпускал всех подряд «Анжи», когда Сулейман Керимов менял курс.

Однако тогда в российском футболе было гораздо больше денег, и многие трансферы совершались внутри рынка. Из «Анжи», например, оптом покупало «Динамо», порцией брал «Локомотив». Большая разница в том, что дорогостоящих игроков «Рубина» вряд ли разберут в России.

У Курбана Бердыева останется только четверо легионеров: ветераны Навас с Караденизом, которые готовы играть у этого тренера и в этом клубе вообще без денег, Азмун – тоже ребенок Курбана, а еще хорват Цакташ. Вся роскошь предыдущих закупок – Сонг, Мвила, Бауэр, Рочина, Лестьенн – ищет другие варианты.

Мвила, как мы знаем, уже нашел – это наверняка будет бесплатный переход после разрыва контракта через УЕФА, «Рубин» сэкономит только на будущей зарплате. Бауэра хотят в «Бенфике», «Валенсии», «Интере» и где-то в АПЛ – он уже полетел на медобследование. Другие наверняка хоть что-нибудь найдут. И велик риск, что тоже воспользуются методом Мвила: порвут контракты из-за большой задержки зарплаты. Теперь уже летняя продажа Жонатаса выглядит за восемь млн евро выглядит сказочной сделкой, в нынешних условиях такого не повторишь.

Бердыеву без этих справедливо недовольных, но все-таки разлагающих элементов будет даже проще. Есть риск, что «Рубин» поболтается в районе стыковых матчей. Может, даже сыграет в конце весны на пару игр больше, чтобы остаться в РФПЛ – так уже было у Бердыева в «Ростове». Вряд ли кто-то в Казани будет против, если следующий сезон тоже получится таким удачным, как ростовский после стыков.

«Спартак» может прилично заработать

Новая головная боль «Спартака»: если действительно существует предложение по продаже Зе Луиша в АПЛ: то ли за 12, то ли за 20 млн евро, и ответ на него не может выглядеть однозначным. Можно даже сказать, что это тест для клуба перед похожей ситуацией с Промесом – только там скорее всего речь пойдет о более серьезной сумме, особенно если интерес снова будет из Англии.

Официально неизвестно, но есть вероятность, что от «Спартака» в этой истории вообще ничего не зависит – если у Зе Луиша в контракте действительно прописаны 20 миллионов как отступные. Тогда «Брайтон» просто приходит и забирает, убедившись в отсутствии аллергии на этот клуб. А «Спартак» возвращается в начало осени, когда форвард не играл из-за травмы, и усиленно верит в адаптацию Педро Роши.

Развить и дорого продать игрока в АПЛ – круто, однако стабильности системы в клубе точно еще нет. Такой стабильности, которая позволяла бы, как «Бенфике» или «Порту», выгодно расставаться и доставать следующего на вырост. Зе Луиш значит и для командной игры, и для результата гораздо больше Ивелина Попова, с выгодным предложением по нему все гораздо понятнее.

Кроме того:

Тихо вокруг Кришито просто не может быть: сначала повеселили итальянцы, которые выдали за инсайд то, что Доменико посетил матч «Дженоа» – хотя защитник «Зенита» этого не скрывал и сам выложил в Инстаграме свой билет. Затем снова, несмотря на конкретные слова агента, запустил слух про возвращение Кришито в родной «Дженоа» и про интерес «Интера» Спаллетти и «Милана». Переходов наверняка не будет, а вот новый контракт с «Зенитом» благодаря этой информации может стать еще крупнее.

Возня вокруг Вериссимо ушла на новый круг: теперь боссы «Сантоса» якобы блокируют сделку по продаже «Спартаку» защитника на текущих условиях. Очередной бэкап-вариант москвичей в центр обороны – ганец Касим Нуху, который забивал в пользу ЦСКА в свои ворота за «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов. 10+ млн евро за 22-летнего игрока – то, что нужно швейцарцам. Но в приоритете для «Спартака», судя по всему, все еще более выгодный Вериссимо.

Главная дичь дня: турецкое издание Goalbien зачем-то придумало слова Федора Смолова про возможный переход главного русского нападающего в «Бешикташ». Федор как будто говорил банальные фразы про то, что все зависит от «Краснодара». На самом деле не говорил. Странно, что все российские СМИ процитировали и не удивились: известно, что Смолов, кроме регулярных интервью с рекламной мотивацией, не дает интервью. Тем более туркам. Тем более про переход во время трансферного окна.