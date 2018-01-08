Пока отечественный футбол ушел на паузу, а новый 2018 год начался для России с праздничной недели, в Европе продолжался большой футбол.

Мы лишний раз напомним, что произошло в топовых европейских странах.

АНГЛИЯ

ФУТБОЛ БЕЗ ОСТАНОВКИ

За что мы любим английский футбол? Не только за вековые традиции, но и за отсутствие паузы. В этом году перерыв в АПЛ продлится девять дней, но команды не успеют отдохнуть: впереди Кубок Англии и Кубок лиги, так что об отпуске можно даже не думать.

Пока главный матч 2018-го в чемпионате Англии – лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» (2:2), которое получилось развеселым и ярким. Затем еще одно зубодробительное дерби – теперь мерсисайдское: «Ливерпуль» на «Энфилде» обыграл «Эвертон» (2:1), в 1/16 финала Кубка Англии хозяев вытащил новичок команды, самый дорогой защитник в истории Вирджил ван Дейк. И Коутиньо уже не нужен.

А тот же «Арсенал», например, выпустив молодежь, с треском провалил игру против «Ноттингем Форест» (2:4), вылетев из Кубка Англии от команды из низшего дивизиона впервые с 1908 года. Впереди Кубок лиги, где «канонирам» опять встречаться с «Челси», еще и дважды.

В чемпионате же за полтора тура ничего не изменилось: «Сити» по-прежнему лидирует и не проигрывает, «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» гонятся за фаворитом, а «Тоттенхэм» с «Арсеналом» замыкают британскую супер-шестерку.

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА», ВИДИМО, УЖЕ ЧЕМПИОН

В Испании только-только возобновился чемпионат, но ничего сенсационного не случилось. «Барса», попутно подписал Коутиньо за 160 миллионов евро, дежурно и пока без бразильца вынесла «Леванте» (3:0). «Реал» все так же буксует, упускает победы – на этот раз над «Сельтой», 2:2 – и плетется на четвертом месте. Мнимую погоню за сине-гранатовыми продолжают вести «Атлетико» и «Валенсия».

Другая забава – Кубок Испании, 1/8 финала которого традиционно играется в первые 10-12 дней нового года. Тут вам и уже по итогам первой встречи обеспечившие себе выход в четвертьфинал «Атлетико» с «Реалом» (обыграли «Льейду» и «Нумансию» – 4:0 и 3:0), и повисшее состояние «Барселоны» (1:1 – с «Сельтой»), и многое другое.

ИТАЛИЯ

ТУРИНСКОЕ ДЕРБИ И ВТОРАЯ ПОБЕДА ГАТТУЗО

Серия А возобновилась 5-6 января и заметно удивила. «Лацио», желающий сняться с чемпионата Италии наперекор судьям, уничтожил СПАЛ. «Милан» впервые при Дженнаро Гаттузо взял три очка (победа над «Кротоне» – 1:0) в чемпионате, а лидирует в лиге по-прежнему «Наполи», «Юве» отстает на одно очко, а «Интер» и «Лацио» уже практически откололись.

Четвертьфиналы Кубка Италии традиционно проводятся на стыке старого и нового года. «Лацио» и «Милан», прошедшие «Фиорентину» и «Интер», ждали соперников по следующей стадии порядка недели. 2 января «Аталанта», отчасти напоминающая себя прошлогоднюю, прошла «Наполи» (2:1), а «Ювентус» на следующий день в дерби оказался сильнее «Торино» (2:0). Полуфинальные пары такие: «Милан» – «Лацио», «Аталанта» – «Ювентус», матчи пройдут 31 января и 1 марта.

ФРАНЦИЯ

ИЗДАВАТЕЛЬСТВО «ПСЖ»

Пока лига 1 в отпуске, во Франции правит национальный кубок. На стадии 1/32 финала в турнире стартуют клубы высшего дивизиона, и здесь не обошлось без сюрпризов. И дело даже не в «ПСЖ», уничтожившем «Ренн» (6:1), к такому мы уже привыкли. «Сошо» сенсационно размазал «Амьен» (6:0), «Марсель» прошел «Валансьен» только в дополнительное время (1:0), а «Бордо» умудрился уступить «Гранвилю» (1:2).