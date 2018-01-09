«Советский спорт» разбирается в ситуации и фантазирует, где бы лучшему бомбардиру чемпионата России последних лет было бы лучше.

УЕХАТЬ В ЕВРОПУ

АНГЛИЯ – «ВЕСТ ХЭМ»

Последний месяц в мировой прессе вдоль и поперек обсасывается возможный переход Смолова в лондонский «Вест Хэм» – команду небедную, но нестабильную. Что могут дать «молотобойцы» одному из лучших российских футболистов последних лет? Увесистый оклад? Легко. Место в основе? Возможно. Борьбу за еврокубки? Только не в этом сезоне.

Переехав с «Аптон Парк» на Олимпийский стадион, лондонцы растеряли магию середняка. Команда, которую строил Славен Билич, развалилась по его же вине. «Вест Хэм» привык тратить большие деньги на футболистов, но так и не научился конвертировать траты в результат.

Переезд в АПЛ – это конечно дико круто и престижно, но адаптироваться в Англии быстро не смог ни один из россиян предыдущего поколения. Вспомните, сколько Аршавину, Павлюченко, Жиркову и Билялетдинову потребовалось времени, чтобы пробиться в основу своих клубов. На опустошенной земле, коей сейчас является «Вест Хэм», показать себя конечно же проще. Но риски пролететь мимо ЧМ-2018 велики.

ИТАЛИЯ – «НАПОЛИ»

Вариант с одним из претендентов на скудетто возник еще в ноябре. Тогда многие заговорили о чарующем футболе Маурицио Сарри, потрясающих Гамшике, Инсинье и Мертенсе, которые могут стать новыми парнерами Смолова. Да и ажурный футбол «Наполи» не чужд Федору – «Краснодар» в этом плане чем-то похож на лидера чемпионата Италии: такой же изящный, фарфоровый и постоянно остается без трофеев.

Главный аргумент за непереход Федора – бешеная конкуренция в линии атаки. Здешние нападающие так хороши, что отсутствие Милика из-за травмы остается просто не замеченным. Но на стороне Смолова другой аргумент. Россиянин мог бы здорово помочь команде на дистанции, даже выходя на замену. «Наполи» имеет хорошие шансы на победу в серии А и всерьез может замахнуться на полуфинал Лиги чемпионов. А в еврокубках в этом году Смолов заигран не был.

ТУРЦИЯ – «БЕШИКТАШ»

Стамбульский клуб в этом сезоне явно в ударе. Шестиочковое отставание от «Истанбула» в чемпионате Турции нивелирует выход в плей-офф ЛЧ с первого места. Команде в связи с продолжением борьбы за чемпионство и февральский шум Лиги чемпионов (сыграют в 1/8 финала с «Баварией») требуется усиление. Пока куплен лишь защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида.

С одной стороны, уехав в Турцию, можно пропасть с радаров Станислава Черчесова. С другой, Нойштедтер же не пропал. А значит, попробовать свои силы в менее сильной, но наиболее звездной лиге может и стоит. Но разве переезд в Турцию – это шаг вперед?

ОСТАТЬСЯ В РОССИИ

«СПАРТАК» ИЛИ «ЗЕНИТ»?

И дураку ясно, что спрос на Смолова велик. От забивного многофункционального форварда не откажется любой клуб РФПЛ, но, по сути, переход лишь несколько команд можно будет считать спортивным прогрессом.

«Зенит» – это постоянные еврокубки, большая зарплата, топовый тренер, престиж, всеобщая ненависть из-за безлимитного бюджета. «Спартак» – это вселенская любовь (если сложится), признанный бренд и не всегда ясные перспективы: последние 16 лет команду шатает от чемпионства до шестого места.

«КРАСНОДАР»

Не рисковать, не менять команду, партнеров и главного тренера – пожалуй, самое разумное решение. Риски минимальны, лезть из кожи вон в скомканном цикле под названием «я не хочу пролететь мимо чемпионата мира» не нужно. Забей на ЧМ Смолов парочку таких, как Испании (3:3) и можно уезжать хоть в «Реал», в шорт-лист которого Федор якобы попал. Ну а что, почему нет? У Хамеса же в 2014-м получилось.