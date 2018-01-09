Пока игроки клубов премьер-лиги наслаждались каникулами, над некоторыми из них снова нависла угроза запрета на участие в домашнем ЧМ-2018.

Мы выяснили, допинг-пробы каких именно 19 российских футболистов заинтересовали ФИФА.

РФС РАПОРТУЕТ

Небольшая информационная «бомбочка» взорвалась 27 декабря, когда страна уже вовсю готовилась к новогодним праздникам. Небольшая – потому что футбольный след в знаменитом докладе Ричарда Макларена обнаружился намного раньше. Еще летом стало известно, что на основе «компромата Григория Родченкова» рискуют пострадать более 30 игроков, выступавших в клубах РФПЛ в 2012 – 2015 годах. В том числе – чуть ли не полный состав сборной России, который проходил тестирование на допинг перед ЧМ-2014 в Бразилии.

Таким образом, «круг подозреваемых» сузился до 19 человек. Вот какое сообщение (сокращенный вариант) опубликовал РФС за четыре дня до Нового года:

«Специальная комиссия во главе с исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым отправила в ФИФА, СКР и РУСАДА запросы с целью скорейшего выявления фактов возможных нарушений антидопинговых правил в ходе соревновательного контроля в российском чемпионате. Комиссия максимально оперативно получила всю необходимую информацию, в том числе – о 19 пробах, данные о которых ранее затребовала ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012-2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные перенаправлены в соответствующий комитет ФИФА и в сами клубы. В ближайшее время члены комиссии опросят всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение упомянутых футболистов, чистота которых пока не ставится под сомнение. ФИФА подчеркивает, что на данный момент убедительные данные в допинговых нарушениях в указанный период отсутствуют».

А 6 января РФС отрапортовал на своем сайте о «готовности провести совместное заседание комиссии Алаева и медицинского комитета ФИФА с привлечением всех заинтересованных сторон для максимального полного и объективного расследования».

СТРАХУЕМСЯ ИЛИ ПАНИКУЕМ?

Что это? Осторожность или панический страх повторения перед ЧМ-2018 истории наших олимпийцев, которые были «выкошены» МОК и ВАДА в тот момент, когда казалось, что кошмар имени Макларена-Родченкова уже закончен? Конечно, в отличие от Олимпиады, заставлять нас выступать на чемпионате мира под флагом ФИФА никто не будет. Но вдруг команда Станислава Черчесова в результате расследования недосчитается половины основного состава? Это же почти равносильно досрочному вылету из турнира, в котором России, как многим кажется, досталась самая легкая группа!

Понятное дело, ни в клубах, ни в ФИФА, ни в РФС имена «подозреваемых» не назовут до тех пор, пока не будет доказана их вина. Теоретически, «список 19» может навсегда остаться засекреченным. Отсюда – многочисленные спекуляции на жареную тему. Так, один набирающий популярность (на фоне бурных событий в карьере временно покинувшего РФС и оргкомитет ЧМ-2018 Виталия Мутко) телеграм-канал в праздники сообщил о присутствии в списке Марио Фернандеса, Сергея Игнашевича, Кейсуке Хонды, Романа Шишкина, Благое Георгиева, Петра Немова и даже недавно сменившего «Арсенал» на «Брюгге» Владимира Габулова.

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Среди упомянутых каналом «Мутко против» двое являются иностранцами и лишь Габулов и Фернандес реально претендуют на участие в ЧМ в составе сборной России. Причем что без «нового бельгийца», что без «русского бразильца» Черчесов на худой конец вполне мог бы обойтись. Однако, как стало известно нам из надежного источника, ФИФА сейчас интересуют пробы совсем других футболистов. Вот эти 19 человек и коды, которые соответствуют пробам каждого из них во второй части доклада Макларена.

Код пробы Футболист Клуб А0016 Игорь Акинфеев ЦСКА А0185 Алан Дзагоев ЦСКА А0199 Виктор Файзулин Зенит А0242 Денис Глушаков Спартак А0257 Владимир Гранат Рубин А0279 Сергей Игнашевич ЦСКА А0307 Максим Канунников Рубин А0324 Александр Кержаков завершил карьеру А0370 Александр Кокорин Зенит А0377 Дмитрий Комбаров Спартак А0413 Алексей Козлов Динамо А0490 Юрий Лодыгин Зенит А0551 Павел Могилевец Ростов А0737 Александр Самедов Спартак А0761 Андрей Семенов Ахмат А0780 Олег Шатов Зенит А0783 Георгий Щенников ЦСКА А0796 Роман Широков завершил карьеру А0997 Юрий Жирков Зенит



Этот списочек уже пострашнее. Ведь семеро из девятнадцати (Акинфеев, Дзагоев, Глушаков, Кокорин, Комбаров, Самедов, Жирков) должны стать надежной и опорой нашей национальной команды предстоящим летом. Потеря любого из них – серьезная головная боль для Черчесова. А в случае с Акинфеевым – невосполнимая пробоина в составе…

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШО

На самом деле никакого допинга в пробах перечисленных футболистов сейчас обнаружить не удастся, даже если бы он там присутствовал. В системе ADAMS, которой оперирует Всемирное антидопинговое агентство, эти пробы считаются «чистыми». При этом ни ВАДА, ни ФИФА не имеют возможности для дополнительных перепроверок, так как все анализы арестованы Следственным комитетом РФ.

И о пресловутых царапинах на банках, которые якобы доказали массовые фальсификации во время Олимпиады в Сочи-2014, в случае с нашими футболистами речь тоже не идет. В список Макларена они угодили по другой причине - из-за подозрений в том, что Родченков в 2012-2013 годах каким-то хитрым способом заносил в ADAMS информацию, не соответствующую данным, изначально полученным московской лабораторией.

Реально ли из всего этого вывести состав преступления? С высокой вероятностью – нет. Даже если Родченков, с которым вроде бы пытается связаться ФИФА, разродится новой порцией «беллетристики».

Ждут ли наш футбол какие-то дисквалификации? Не исключено. Ведь футбольный след в докладе Макларена не ограничивается нынешним «списком 19». Во всплывших еще в 2016 году историях с Русланом Камболовым, Иваном Князевым, Одилом Ахмедовым и другими бывшими и действующими игроками РФПЛ, пробы которых действительно могли содержать запрещенные препараты, точка пока не поставлена.

Но к сборной России и ЧМ-2018 это не имеет никакого отношения.