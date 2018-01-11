«ЭТО'О – ЛУЧШИЙ? Я БЫ НАЗВАЛ НДОЙЕ И ФРЕДА»

– У вас сейчас российский номер. Почему? Часто общаетесь с друзьями из России?

– С игроками «Локо» по телефону почти не общаюсь. Обычно пишу им в инстаграм, или передаю приветы через Гилерме. А номер нужен, потому что у меня до сих пор есть счет в российском банке. Когда решу все вопросы, тогда, наверное, сменю на турецкий.

– Вы долго играли в России. Сложно ли было адаптироваться к новой стране?

– Наоборот, было легче, чем когда приехал в Россию. Тогда потратил на адаптацию 7-8 месяцев. Сейчас я живу в теплом городе, где повсюду пляжи, и он напоминает мне Бразилию. Анталья – курортный город, там много иностранцев, много русских, украинцев, англичан.

– Вы играете в одной команде с Самуэлем Это’О. Расскажите, сложно ли с ним ладить?

– Самуэль – большая звезда, так что мы все должны уважать его и прислушиваться к советам. И не только потому, что он такой великий. Это’О планирует стать тренером, поэтому иногда сам дает задания игрокам на поле. Но он всегда старается ради командных успехов, хочет, чтобы клуб был успешным.

– В «Анжи» Это’О довольно часто командовал игроками, и был чуть ли не важнее тренера. Как в «Антальяспоре»?

– Он часто высказывает свои мысли, подгоняет игроков, когда нужно. Такие успешные футболисты заставляют и других соответствовать высокому уровню, выкладываться на все сто. Он всегда хочет бороться за титулы, побеждать. Так что это нормально – все великие футболисты такие.

– Это’О – лучший нападающий, с которым вы когда-либо играли?

– Пока не могу так сказать. Понятно, что он топовый форвард. Но я и в других клубах играл с отличными нападающими. С Это’О нам еще нужно сыграться. Мы мало матчей провели на поле вместе. Я лучше назову Н’Дойе и Фреда, с которым мы играли во «Флуминенсе».

«ДЗЮБА – ПАРЕНЬ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ»

– Что скажете о чемпионате Турции? Он сильнее или слабее российского?

– Чемпионаты абсолютно разные. В России все команды отлично подготовлены тактически. Все играют с оглядкой на оборону, любят контратаковать. Поэтому трудно создавать голевые моменты. А вот в Турции очень много бегают. Все команды играют в открытый футбол. У тебя примерно одинаковые шансы как забить гол, так и пропустить его. Команды не сидят в обороне, ожидая ошибки соперника. Там не смотрят на таблицу, кто первый, а кто последний. И это меня очень удивило.

– В России ходили слухи, что Артем Дзюба может перебраться в «Фенербахче». Подойдет ему турецкий чемпионат?

– Дзюба умеет забивать голы, а в Турции, как я уже говорил, голевых моментов создается куда больше, чем в России. Так что он бы здесь прижился. Я знаком с Артемом, он хороший парень с добрым сердцем.

– Другой обсуждаемый вариант для Дзюбы – «Локомотив».

– Мне кажется, что стиль игры Дзюбы схож с тем, что показывает Ари. Оба любят играть в штрафной, забивать головой. Думаю, Дзюба усилил бы «Локомотив». Все-таки команда сильно обновилась. Есть футболисты, которые пришли из молодежки, и только первый год выступают в чемпионате России. А Дзюба – игрок уровня сборной с большим опытом.

– В Турции сейчас выступают трое бразильцев, игравших в России: вы, Вагнер Лав и Жулиано. Общаетесь друг с другом?

– С Жулиано я общался, когда играли против «Фенербахче», а с Вагнером перекинулись парой фраз, когда встречались с его «Аланьяспором». Жулиано я знаю давно, играл с ним в молодежной сборной Бразилии. Он сейчас феерит в Турции! А Вагнер всегда хорошо ко мне относился, могу сказать, что он мой друг.

«ТЕПЕРЬ Я БОЛЕЛЬЩИК «ЛОКО»

– «Локо» идет на первом месте. Вы удивлены?

– Да, учитывая, сколько молодых в составе. Думаю, мало кто верил, что «Локо» сможет так мощно выступить в чемпионате. «Зенит», например, подписывает дорогих и сильных футболистов. «Спартак» практически не изменил свой чемпионский состав. Так что результаты «Локомотива», который находится в стадии перестройки и обновления состава, это большой сюрприз. Очень рад, что мой бывший клуб идет первым. Он всегда должен находиться на таком уровне – бороться за чемпионство.

– Не обидно, что не являетесь частью этого успеха?

– Нет, я принял решение, которое посчитал лучшим для себя и семьи. Я посвящал себя «Локомотиву» на протяжении семи лет и всегда был профессионалом. Но пришел момент, когда подумал, что нужно сменить обстановку. Хотя «Локо» навсегда останется в моем сердце. Надеюсь, что клуб станет чемпионом в этом сезоне.

– Вы много матчей «Локо» посмотрели?

– Я постоянно их смотрю! Если нахожусь дома или на базе, всегда включаю матчи и начинаю болеть, кричать. Теперь я болельщик «Локо». Все, чего я добился за карьеру, в том числе и финансовое благополучие, было благодаря «Локомотиву». Так что теперь болею всем сердцем.

– Кто из игроков впечатлил больше всего?

– Фарфан. В этом году он невероятен! Быстро адаптировался и забивает важные мячи. Да и Фернандеш наконец-то показывает, что он игрок высочайшего уровня. Хотя мы все и так это знали.

«МЕНЯ ВЫНУДИЛИ УЙТИ»

– Семин постоянно повторяет, что не хотел вас терять. Он не пытался решить вопрос с новым контрактом?

– Семин был единственным, кто боролся за меня до последней минуты. Он расстроился, что я ушел. Я прямо видел грусть в его глазах, говорил с ним лично. Семин сказал, что не хочет меня отпускать. И был единственным в клубе, кто хотел, чтобы я остался. Благодарен Семину за ту карьеру, что я сделал в «Локо». Считаю его вторым отцом. Семин не раз пытался приобрести меня в команды, где раньше работал. Вот только «Локомотив» не отпускал.

– Что было, когда Семин только вернулся в клуб?

– Сказал, я ему нужен, чтобы вернуть уверенность команде, и вновь завоевать любовь болельщиков. Знаю, что раньше фанаты его обожали, но прошло уже столько времени. Семину требовалось завоевать эту любовь вновь. И победа в Кубке России очень помогла. Теперь «Локо» борется за чемпионство, а значит у Семина и всей команды есть уверенность в собственных силах.

– Правда ли, что с вами не переподписали контракт, так как просили большую зарплату?

– У меня была зарплата, которую, наверное, можно было считать высокой. По новому соглашению клуб предлагал два года, «Антальяспор» предложил контракт на три. Хочу сказать, что зарплата в Турции у меня меньше, чем была в России. Во время переговоров в «Локо» не отнеслись ко мне с уважением. Я соглашался на понижение зарплаты. Но меня по сути вынудили уйти. Предлагали очень сильно сократить зарплату. В принципе, я мог бы и остаться Но «Анталья» сделал чуть более выгодное предложение. Плюс я видел интерес со стороны турецкого клуба, видел, что Майкон им нужен. А в «Локомотиве» я был нужен только Семину. Грустно, что некоторые люди не хотели видеть меня в команде. Говорю о руководстве клуба. Но я счастлив в Турции. А «Локомотиву» желаю только хорошего.

ЛУЧШИЕ МАТЧИ МАЙКОНА: С «АТЛЕТИКОМ», «ЗЕНИТОМ» И ЦСКА

– Три лучших футболиста «Локо», с которыми вы играли за эти семь лет?

– Ласс Диарра, Мануэль Фернандеш и Гилерме. Почему Гилерме? Мне он всегда нравился как вратарь. Гилерме уверенно играет на выходах, на верховых мячах. А ведь для многих это проблема. Плюс стал первым иностранцем, сыгравшим за сборную России. Мне все знаем, как это сложно, но ему удалось. В «Локо» у него складывается красивая история.

– Самый талантливый российский игрок «Локо»?

– Сейчас это Алексей Миранчук. То спокойствие, с которым он отдает пас или бьет по воротам, меня поражает. Надеюсь, что он будет играть так же и дальше, и добьется многого в карьере. Миранчук заслуживает больших побед.

– Игрок, который так и не раскрыл свой потенциал в «Локо»?

– Хенти. У него невероятный талант, он очень сильный и техничный. Вот только во время матчей этого не показывал. Зато на тренировках был хорош. Думаю, Хенти нужно было менять свое отношение к делу. Он считал, что круче, чем есть на самом деле, что он топовый игрок. Но если бы Хенти об этом меньше задумывался, стал бы очень хорошим футболистом. Он сильный, быстрый, умеет завершать атаки, но так и не показал этого в матчах.

– С каким тренером вам было труднее всего работать в «Локомотиве»?

– Назову Билича. Именно тогда я хотел покинуть команду. Не получалось с ним сработаться. Но спустя время понимаю, что в основном сам виноват. Я тогда был не в очень хорошем психологическом состоянии: мало играл, мы часто проигрывали. Тогда думал, что все плохо, и нужно что-то менять в карьере. Получалось, что перестал выкладываться на поле так, как мог бы.

– Три лучших игры Майкона за «Локо»?

– Во-первых, против «Атлетика» Бильбао в «Лужниках». Мы выиграли 2:1. Матч был очень эмоциональным для всей команды, и я помню, что сам сыграл отлично.

Во-вторых, матч против «Зенита», когда мы проигрывали 0:2, но сумели перевернуть ход встречи, победив 4:2.

В-третьих, самая важная игра за «Локо» в моей карьере, против ЦСКА (1:0). Я вышел на поле и уже через 30 секунд забил победный мяч. Это был очень эмоциональный момент. Я только восстановился после серьезной травмы. Помню, Семин сказал, что я ему нужен, пусть и на скамейке запасных. Мы находились в непростой ситуации, плохо начали сезон. А после того матча все наладилось. Команда, и я в том числе, поверила в себя. Помню, что сказал комментатор, когда я вышел на поле. Он напомнил, что «Локо» не выигрывал у ЦСКА пять лет, и что в последний раз победу принес именно мой гол. И пока он это говорил, я снова забил! Это было круто! Этот матч запомню на всю жизнь.