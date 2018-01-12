АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Центральный матч не только 23-го тура АПЛ, но и всех выходных ждут с нетерпением. Во-первых, потому что беспроигрышная серия «Сити» всем порядком надоела. Во-вторых, потому что «Ливерпуль» продал Коутинью «Барселоне» и теперь впервые сыграет без одного из лидеров. В-третьих, потому что в прошлом сезоне Юрген Клопп уже обыгрывал Хосепа Гвардиолу, а в этом испанец смачно раскатал немца, уничтожив его команду со счетом 5:0.

Найти объективную причину для спада «Манчестер Сити» не удастся, пожалуй, до плей-офф Лиги чемпионов, поэтому фаворит в этой встрече заведомо известен. «Ливерпуль» же после ухода Коутиньо мог бы прибавить в стройности и игровой дисциплине, но вряд ли это произойдет так скоро.

«МС» в нескольких последних матчах вырывает ничьи и победы аккурат под финальный свисток. Возможно, в этот раз все будет немного иначе. А может наоборот – гости забьют пару-тройку голов еще в первые полчаса. И никакой ван Дейк не спасет.

«ТОТТЕНХЭМ» - «ЭВЕРТОН»

Второй по вывеске матч в премьер-лиге может дискредитировать второго тренера «Эвертона» за полгода, ведь безвыигрышная серия «ирисок» рискует распухнуть до пяти встреч подряд. Роналд Куман, оставив в помощники Сэму Эллардайсу сына Эрвина, укатил из Ливерпуля, и теперь «наслаждается» игрой бывшей команды по телевизору. Скорее всего спасти положение может разве что купленный у «Бешикташа» форвард Дженк Тосун. С большой долей вероятностью турок, приобретенный за 30 миллионов евро, дебютирует за новый клуб в эти выходные.

У «Тоттенхэма» проблем конечно меньше, но на фоне конкурентов за лигочемпионские места «шпоры» по неудачам уступают разве что «Арсеналу». Харри Кейн по-прежнему в огне, а победа над «Уимблдоном» (3:0) в Кубке Англии явно настроила на позитивный лад. Похоже, Маурисио Почеттино потихоньку выводит команду из кризиса и старается вывести ее на пик формы к середине февраля, к матчам 1/8 ЛЧ. Так почему бы не заложить еще один кирпичик в фундамент будущего европейского успеха – столкнуть на обочину из без того наполовину там оказавшийся «Эвертон»?

ИСПАНИЯ

«РЕАЛ» - «ВИЛЬЯРРЕАЛ»

Денис Черышев гостит у своей бывшей команды. «Вильярреал» уже успел расширить линию форвардов: к Седрику Бакамбу подъехали Рохер Мартинес и Энес Унал. Совсем недавно в первом матче испанского кубка был повержен «Леганес» (2:1), где кстати именно гол Черышева принес хозяевам победу. Теперь в соперниках почти тезка «Реал» - нестабильный, именитый, с в очередной раз сменившим игровые акценты Роналду и потрясающим Иско.

Для Зинедина Зидана прихлопнуть конкурента за место в четверке, да еще и на «Сантьяго Бернабеу» - дело принципа. Уж больно велик отрыв от «Барселоны», и теперь, наверное, не выиграть чемпионат, но не пропускать же вперед всех, кто сыграл с аутсайдерами чуть удачнее тебя? «Реалу» необходимо набирать форму к еврокубкам. Естественно через такие интересные матчи. Хотя, что уж говорить, мадридцы сейчас в полном ауте, ведь не могут выиграть даже у хлипкой «Нумансии» (2:2).

«РЕАЛ СОСЬЕДАД» - «БАРСЕЛОНА»

Еще совсем недавно «Барса» не могла победить в Сан-Себастьяне на протяжении долгих лет, но все-таки сняла Северное проклятие и теперь на всех порах летит победе в примере. Коутиньо конечно в этой игре мы пока не увидим (пропустит еще три недели из-за травмы), но победу пусть и не легкую, особенно после уничтожения «Сельты» (5:0) – вполне.

«Сосьедад» в этом сезоне откровенно слаб и делает ставку на плей-офф Лиги Европы, куда вышел из одной группы с «Зенитом». Команда болтается в середине турнирной таблицы (12-е место) с положительной разницей мячей +1, что для столь классного коллектива просто смешно. К тому же, в чемпионате лучший бомбардир команды Виллиан Жозе не забивает так много в одном матче, как делал это в еврокубках.

ГЕРМАНИЯ

«БАЙЕР» - «БАВАРИЯ»

В этом сезоне в чемпионате Германии ни одна из команд не может похвастать потрясающей мощью. Ошибаются все. И те, кто делает это чуть реже, лидирует. Так вот и «Бавария» сколотила лидерскую позицию благодаря матчам, где побеждала, а конкуренты – играли вничью. Теперь предстоит помериться силами с соседом по четверке – «Байером».

Команду из Гельзенкирхена мюнхенцы обыграли в первом туре (3:1), и тогда всем показалось, что «Байер» все-таки основательно завис в середине турнирной таблицы и, как в прошлом сезоне, ни на что серьезное претендовать не будет. Ан нет, Кевин Фолланд очень хочет попасть на чемпионат мира в Россию, потому и тащит свою команду в зону Лиги чемпионов. К тому же, посмотрите, как круто прибавил ямаец Леон Бэйли: именно он помогает Фолланду зажигать, а летом скорее всего отправиться в клуб посерьезнее.

В общем, центральная встреча 18-го тура бундеслиги обещает быть жаркой. Уж больно много в ней интриг.