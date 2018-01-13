ЗИДАНА УВОЛЯТ?

О кризисе идей в «Реале» говорят чуть ли не с начала сезона. Испанские газеты рассказывают, что в команде нет единства, что Криштиану Роналду – козел отпущения, и что будущее Зинедина Зидана туманно.

Однако до игры с «Вильярреалом» Marca написала, что никакие ужасные результаты не заставят руководство клуба задуматься об увольнении француза. Зидан будет главным тренером, пока сам не захочет уйти, и пока будет чувствовать в себе силы продолжать работать с командой.

«Зидан ужу показал, что он не Арсен Венгер, это не его стиль. Он сделает первый шаг, если поймет, что ситуация вышла из под контроля», - пишет издание. Так что до конца сезона Зидан доработает, а там спокойно проанализирует ситуацию, результаты команды, и уже примет решение, что же делать дальше.

Поэтому как бы ни играл «Реал» с «Вильярреалом», увольнения француза ждать не стоило. Впрочем, хозяева поля начали матч агрессивно, и почти весь первый тайм не выпускали соперника из штрафной. Правда так и не завершили ни одну из опасных атак голом.

ХУДШИЙ СЕЗОН РОНАЛДУ

Со дня подписания контракта с «Реалом», а это было в 2009 году, Роналду еще ни в одном сезоне не выступал так плохо. Речь о количестве забитых мячей. Сейчас португалец забивает мяч каждые 289 минут – на его счету всего четыре в чемпионате Испании. А когда-то футболист добивался сумасшедших показателей – гол каждые 65 минут.

В матче с «Вильярреалом» Криштиану боролся с невезением. Только за первый тайм португалец семь (!) раз пробил по воротам Серхио Асенхо. Как минимум три из этих ударов можно назвать очень опасными. В концовке тайма Роналду замыкал передачу, находясь в метре от линии ворот. Но мяч угодил…точно во вратаря. Кошмарная игра для лучшего футболиста в мире. Хорошо, что у португальца есть отдушина в виде Лига чемпионов. Там футболист забил девять голов в шести матчах.

НАДЕЖДА НА ЧЕРЫШЕВА

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев потихоньку выкарабкивается из травм и начинает получать все больше игрового времени. На этот раз Черышев появился на поле сразу после перерыва. То ли помогла замена, то ли «Реал» устал бегать и прессинговать, но «Вильярреал» заиграл агрессивнее. Черышев получил шанс переиграть Наваса в самом начале второго тайма, но не попал в створ ворот.

Впрочем, после пары подходов агрессия «Вильярреала» иссякла. «Реал» снова взял ситуацию под контроль и продолжил душить соперника. А у Роналду тем временем перестали получаться даже передачи…Во втором тайме португалец ушел в тень.

Зато Черышев себя проявил. В самой концовке матча полузащитник убежал в контратаку, протащил мяч от своей штрафной до чужой, и шикарный выдал пас на Унала. Тот не смог сходу переиграть Наваса, но на добивание успел полузащитник Форнальс. 0:1 – «Реал» все глубже погружается в кризис. А «Вильярреал», во многом благодаря мощному рывку Черышева, одерживает неожиданную победу.