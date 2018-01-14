Известный в прошлом советский полузащитник, а ныне тренер рассказал о том, чем занимаются сейчас три его сына-футболиста.

Известный в прошлом советский полузащитник, а ныне тренер рассказал о том, чем занимаются сейчас три его сына-футболиста, в первую очередь самый младший из них – 19-летний Сергей, который отправился на зимние сборы «Спартака» в Эмираты.

Напомним, у Алексея Еременко-старшего есть еще два сына, оба, как и их отец, обладатели финского гражданства. 34-летний Алексей профессиональную карьеру уже завершил (в 2017 году он провел один матч за любительскую команду «Спартак» из Хельсинки), а 30-летний Роман продолжает отбывать 2-летнюю дисквалификацию за употребление кокаина, который был обнаружен в его организме после матча Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА. На поле он вернется в октябре.

Что касается Сергея, то он улетел на сборы «Спартака», являясь игроком швейцарского «Базеля».

«ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БОЛЬШИМ КЛУБОМ ВСЕГДА ПОЛЕЗНО»

- Алексей Борисович, когда красно-белые положили глаз на вашего младшего сына? Уж не во время ли матча юношеской Лиги УЕФА, в котором Сергей помог своей команде победить в Москве ЦСКА (3:2)? – вопрос 53-летнему специалисту, до 2017 года тренировашему казахстанский «Шахтер».

- Я не знаю, просматривала ли селекционная служба «Спартака» Сергея целенаправленно, но без внимания его игра тогда наверняка не осталась. Сейчас появился вариант съездить на сборы – чтобы тренеры увидели его в деле.

- Клуб первым вышел на связь?

- Прессе не надо знать всех нюансов. Сергея пригласили на сборы – он поехал. А вообще, его делами сейчас в основном занимается старший брат Алексей.

- Как долго ваш сын будет тренироваться со «Спартаком»?

- Пока речь идет о сборах в Эмиратах. Тренерский штаб познакомиться с возможностями Сергея, а он сам – с организацией работы в московском клубе. Это тоже полезно. Кто знает, где ты окажешься в будущем.

- В контрольных матчах Сергей участие примет?

- Вопрос не по адресу. Это решат тренеры «Спартака» по итогам тренировок. Думаю, Сергею было бы интересно попробовать себя в игре. Тем более что соперники на сборах подобрались что надо – крепкие китайские клубы.

- Алексей Еременко-младший говорил, что если Сергею и нужно переезжать в РФПЛ, то уже сложившимся футболистом, игроком основного состава…

- Согласен. Но ведь со «Спартаком» еще ничего не решено. Пока Сергей не в команде, а только на сборах.

- Другие варианты с российской премьер-лигой рассматривались?

- Какие-то разговоры ходили, но ничего конкретного. Пригласил к себе только «Спартак».

«ШВЕЙЦАРЦЫ СПОКОЙНО ОТПУСТИЛИ СЕРГЕЯ В «СПАРТАК»

- Академия «Базеля», где обучался Сергей, считается одной из ведущих в Европе.

- Да, академия замечательная. Мы с супругой ездили туда перед тем, как Сергей перешел в «Базель». Там отлично построена работа с молодыми игроками – все делается для их профессионального роста. Классная инфраструктура. К Сергею в «Базеле» относятся очень хорошо, и с пониманием восприняли его просмотр в «Спартаке». В первую очередь там думают о том, что полезно футболисту.

- В отличие от двух своих братьев, Сергей не заигран за сборную Финляндии. Это значит, что он не будет считаться в РФПЛ легионером и имеет право выступать за нашу национальную команду.

- Вы забегаете слишком далеко. Сергею 6 января исполнилось только 19 лет, ему нужно о своей игре думать, а не о сборной. Хотя я надеюсь, что в будущем он дорастет до уровня национальной команды.

- Какие сильные стороны в игре Сергея можете выделить?

- Его постоянно сравнивают со старшими братьями. И он действительно взял понемногу у обоих, учился в детстве на их примере. Сергей – очень умный для своих лет парень, по-футбольному интеллигентный. У него отличное видение поля, хороший пас, техничная работа с мячом.

- Роман Еременко в будущем хотел бы видеть Сергея на позиции нападающего.

- Я бы не сказал, что Сергей уже обладает всеми качествами центрфорварда. Но он все время лезет вперед, в штрафную, у него огромное желание забивать голы, и главное – он знает, как это делается.

«АЛЕКСЕЙ В ПОИСКЕ, РОМАН ГОТОВИТСЯ К ВОЗВРАЩЕНИЮ»

- Вы сказали, что ваш сын Алексей занимается делами Сергея. Теперь он агент?

- Алексей находится в поиске. В Шотландии он получил тренерскую лицензию, но пока категории В. Так что он может продолжить обучение. Параллельно Алексей развивает несколько проектов, имеющих отношение к футболу.

- А как дела у Романа? Он тренируется во время дисквалификации?

- Средний сын отлично себя чувствует – он в хорошей форме, и физически, и ментально. Тренируется по индивидуальной программе, иногда удается с кем-то поиграть. У Романа такая конституция тела, что лишний вес ему не грозит. Поэтому он может спокойно совмещать тренировки с общением с семьей, воспитанием детей, на что раньше времени не было.

Вся эта ситуация помогла Роману взглянуть со стороны на футбол и многие другие вещи. Никаких упаднический настроений нет. Наоборот, он смотрит вперед с оптимизмом. До конца дисквалификации осталось не так много времени. Уверен, Роман не только вернется в большой футбол, но и выйдет на новый уровень.