ГВАРДИОЛА ВСЕРЬЕЗ НАЦЕЛЕН НА ПОБЕДУ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

- В чем причина по­­ражения «Манчестер Сити»?

- Как говорил Валерий Васильевич Лобановский: «Железо тоже когда-то ржавеет». Это футбол, такие поражения случаются, рано или поздно «Сити» должен был проиграть.

Меня умиляют некоторые журналисты, которые любят приводить в пример статистику: беспроигрышная серия и все в таком духе. Года 3-4 назад у «Арсенала» было нечто подобное, когда команда не знала поражений 50 матчей. И что в итоге? Ни в еврокубках ничего не добилась, ни в премьер-лиге, и кому после этого нужна череда побед из большого количества сыгранных матчей? Главное – результат. «МанСити» уверенно лидирует в чемпионате, и должно произойти нечто невероятное, чтобы исчез такой очковый отрыв. Мало того, они не остановятся на одной АПЛ. Думаю, что они всерьез нацелены выиграть Лигу чемпионов и являются одними из фаворитов этого турнира.

- Что пошло не так в игре команды Гвардиолы?

- Проблема в психологии. «Ливерпуль» был более мотивирован на эту встречу. Наверняка, хотел поквитаться за поражение 0:5 в первом круге. Еще один фактор – отсутствие страха. Многие команды премьер-лиги откровенно боятся «Манчестер Сити», поэтому и проигрывают, а «Ливерпуль» показал, что с ними можно играть. Я не просто так это говорю. Недавно был в Англии, там все дружно поют дифирамбы этому клубу. Я не сомневаюсь, что они выиграют чемпионат, но главным экзаменом для них будет Лига чемпионов.

- По составу «Сити» намного сильнее «Ливерпуля»?

- На бумаге да. Но матч с «мерсесайдцами» показал, что изначальный прогноз не всегда бывает стопроцентным. Плюс, Гвардиола, выиграв у «Ливерпуля», видимо, хотел поставить рекорд по очковому отрыву. Мне смешно слышать, когда кто-то собирается ставить рекорды. Зачем это нужно – не понимаю. Если бы у «Сити» был отрыв, скажем, в 3 очка, они играли бы совсем по-другому. А так футболисты понимают, что победа в премьер-лиге не за горами, потому и на поле не выкладываются в полную силу.

ПРИ МНЕ «СИТИ» БЫЛА ПОСРЕДСТВЕННОЙ КОМАНДОЙ

- Будучи игроком «горожан» вам тяжело давались матчи против «Ливерпуля»?

- Самая первая моя игра за «Сити» была как раз против «Ливерпуля». Причем, это была сильнейшая команда Европы, у них в составе были Джеррард, Оуэн, Фаулер и так далее. Сыграли 0:0, смотрелись мы очень достойно. Может, молодежь не знает, но тогда «Сити» была посредственной командой, без каких-либо амбиций.

- Вас ассоциируют с «Манчестер Юнайтед», но вы поиграть и за «кузенов». Приятно ли то, что эта команда лидирует?

- Я не скрываю, что мои симпатии в матче против «Ливерпуля» были на стороне «Сити», потому что «мерсесайдцы» были злейшими врагами «Юнайтед». Собственно, когда я переехал в «Эвертон», мое соперничество против «Ливерпуля» не потеряло принципиальности.

А так я болею за один клуб из «Манчестера», и всем известна эта команда. Но в конкретной встрече я симпатизировали «Сити», хотя понимал на 100%, что «Ливерпуль» их обыграет.