Все было настолько серьезно, что матч в итоге был прерван.

Матч третьей турецкой лиги между клубами «Йени Бурдурспор» и «Анталья Демирспор» близился к своему завершению. Обстановка на поле была накалена до предела. И на последней минуте не выдержали нервы у одной из футболисток.

В результате на поле очень быстро вспыхнула драка. А после вмешательства полиции матч был прерван.

А как все начиналось…

С минуты молчания в память о скончавшемся на прошлой неделе главном тренере клуба «Йешилова Беледиеспор» Музаффере Баше. А первый тайм проходил довольно спокойно. «Йени Бурдурспор» вел в счете 2:0, и ничего не предвещало беды.

Во второй половине футболистки «Йени Бурдурспора» забили еще два мяча. А их соперницы ответили мячом престижа. Несмотря на обилие мячей и интенсивный футбол, который показали команды, физических и эмоциональных сил у игроков оставалось предостаточно. На последней минуте их хватило на то, чтобы прямо на поле организовать грандиозную драку. С участием, как основных игроков, так и запасных.

Чужими на этом празднике жизни оказались полицейские и тренеры команд. Они пытались разнять конфликтующие стороны. Все закончилось тем, что в сопровождении сил правопорядка обе команды вынужденно покинули стадион. За исключением игрока клуба из Антальи, которую с многочисленными повреждениями доставили в больницу.

В итоге главный арбитр Юсуф Джан Четин встречу прервал. Каким будет наказание в отношении обоих клубов, станет известно по итогам заседания дисциплинарных органов.