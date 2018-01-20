Алексис Санчес – один из самых ярких представителей английской премьер-лиги. Правда, настоящей звездой он стал в "Барселоне", которая, продав его в 2014 году, до сих пор кусает локти. Но сейчас не об этом.

Санчес – один из немногих топ-игроков, который славится своей скромностью за пределами поля, щедростью во время матчей, настоящим упорством, и колассальным объемом работы. Возможно, среди всей свиты "самых самых" не найдется такого парня, который действительно выкладывается до последней секунды и никогда не жалуется на арбитров, стечение обстоятельств, никчемного тренера и многое-многое другое.

Интересно, какое детство было у этого парня, о чем он рассказывал в одном из интервью: "Я умел делать сальто, и люди порой говорили: "Сделай сальто, и мы дадим тебе 50 или 100 песо". Еще мне приходилось мыть машины. Моя первая пара бутс была вручена от имени мэра Токопильи после того, как моя мама ходила говорить с ним. Я был на седьмом небе от счастья". Судя по всему, характер Санчеса закалялся в детские годы.

Да, вы, конечно, скажете: "Боже, да таких, как Санчес – полно. Сколько детей, прошедших через такое детство, стали звездами мирового футбола!". Возможно, это и так, но кто среди них с таким же желанием выходит на поле и бьется до последней минуты? Кто не прекратил работать, подписав свой первый контракт или получив свой первый миллион? Единицы.

А теперь к делу.

Санчес решил покинуть "Арсенал" в летнее трансферное окно. Он был настроен серьезно, потому что, как любой нормальный футболист, хочет выигрывать трофеи. В "Арсенале", к сожалению, с этим беда, и форвард это прекрасно понимает.



Алексис Санчес в "Арсенале". ФОТО: Gettyimages

По слухам, первый звонок Санчес получил из Франции – "ПСЖ" прислал чилийцу щедрый контракт, а Унаи Эмери, который не понаслышке знает, на что способен экс-форвард "Барселоны", обещал ему место в стартовом составе.

Но тут вмешался тренер. Арсен Венгер отговорил своего лидера, и тот остался на "Эмирейтс". Мы не знаем, как Венгеру удалось убедить игрока, но теперь можно со смелостью утверждать, что это было глупое решение.

Интересно, что летом Санчес выступил с важным заявлением, которое все пропустили мимо ушей: "Мне очень комфортно в Лондоне, и я надеюсь отработать свой контракт с «Арсеналом». Хочу продолжить играть в том же городе и выигрывать трофеи. Хочу защищать цвета амбициозной команды. Мне 28 лет, и меня еще ждет многое впереди". Вот именно. Амбициозной команды. Из Лондона.

Очевидно, что чилиец имел в виду "Челси", который в прошлом сезоне "прошелся катком" по всем командам Англии и заслуженно выиграл чемпионат. Теперь ясно, почему форвард "Арсенала" рвался в команду Антонио Конте. Итальянец пару дней назад раскрыл все карты: "Он – отличный игрок, которого я хорошо знаю со времен работы в "Ювентусе". Мы пытались купить его у "Удинезе", но он выбрал "Барселону". Санчес знает, что я восхищаюсь им".



Алексис Санчес и Антонио Конте. ФОТО: Gettyimages

Но в "Челси" ситуация непростая, поскольку на позиции Санчеса играют Виллиан и Педро Родригес. Слева – никаких вариантов. Это место занял один из лучших футболистов премьер-лиги и главная звезда "синих" – Эден Азар. На позиции центрального нападающего Санчес чувствует себя неуверенно. К тому же, вряд ли Конте решится отправить в запас Альваро Морату, которого купили за 60 млн евро у "Реала" (причем по требованию итальянца). Таким образом, переезд Санчеса в "Челси" отпадает по ряду объективных причин.

В результате, настоящая война за чилийца развернулась между клубами Манчестера. При этом было ясно одно – форвард отдаст предпочтение "Сити".

Почему?

Во-первых, Санчес прекрасно знает, кто такой Хосеп Гвардиола, с которым он успешно поработал в "Барселоне".

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Хосеп Гвардиола и Алексис Санчес в "Барселоне" . ФОТО: Gettyimages

Во-вторых, "Манчестер Сити" #прямосейчас – одна из лучших команд Европы, которая, скорее всего, станет чемпионом Англии и является одним из фаворитов Лиги чемпионов. Ко всему прочему можно добавить щедрость руководства "горожан", которые никогда не обижали своих футболистов.

Казалось, что команда Гвардиолы, которая и без Санчеса доказала свое могущество, со дня на день станет еще сильнее, подписав контракт с чилийским бомбардиром...

Но тут на горизонте появился особенный и ужасный Жозе Моуринью, который успевает вести словесную перепалку с Конте, бороться за второе место, а также уводить из под носа топ-игроков.

Кстати, известный футбольный карикатурист Омар Момани незамедлительно отреагировал на эту информацию:

Yang sedang terjadi saat ini terhadap Alexis Sanchez.... dan di mana Arsene Wenger? pic.twitter.com/lOFpKBG9XD — Goal Indonesia (@GOAL_ID) 13 января 2018 г.

Забавно, как чилиец выбирал новую команду:

Man Utd, Man City or Chelsea?



Alexis Sanchez deciding his future like... 🍾



(Cartoon by @omomani) pic.twitter.com/bLzDY6qXVP — Goal (@goal) 16 января 2018 г.

Моуринью, судя всему, лично занимался переездом Санчеса на "Олд Траффорд". Португалец окончательно отказался от услуг Генриха Мхитаряна, которого привел в 2015 году и решил предложить его услуги "Арсеналу".

Игрок сборной Армении, естественно, был недоволен ролью запасного, и дал согласие на переезд в Лондон. Но перед уходом полузащитник не смог сдержать слез.

"Юнайтед" согласился отблагодарить агента Санчеса, а клуб – выполнить требования игрока. По другим сведениям, узнав об интересе "красных дьяволов", "Сити" отказался от Санчеса. Гвардиола посчитал переговоры чилийца плохим знаком. Если верить английским журналистам, испанец усомнился в преданности Санчеса и сообщил об этом руководству.

Интересно, как эта ситуация повлияла на положение Моуринью. Это ведь он привел Мхитаряна в "Юнайтед". Это ведь он посещал матчи "Боруссии" и уверял руководство клуба, что этот парень нужен команде. В итоге португалец усадил Генриха на лавку, хотя он был одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Моуринью блестяще выкрутился из ситуации, и даже остался в плюсе.

Так или иначе, "Юнайтед" заполучил одного из лучших игроков Европы, который обязательно поможет "красным дьяволам" в борьбе за второе место. А может – кто знает! – и в погоне за "Сити".