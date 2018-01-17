О перспективах «Амкара» высказался Владимир Леонченко, известный в прошлом полузащитник, исполнительный директор профсоюза игроков, выступавший за пермскую команду два сезона.

«НАДО ЧАЩЕ ЗАБИВАТЬ»

– Как расцениваете 13-е место «Амкара»?

– Старт в чемпионате был сложным, дальше дела, как казалось, наладились, но поражения от «Уфы» и «Краснодара» поставили команду в сложное положение. «Амкар» очень мало забивает – именно это не позволяет забраться выше в таблице.

– Но оборона-то у Гаджи Гаджиева неплохая. Даже после потери лидеров прошлого сезона, в том числе Георгия Джикии.

– Да, если «Амкар» проигрывает, то, как правило, с минимальным счетом. Поэтому в первую очередь не хватает забивного форварда. Весной пермякам придется тяжело. Но они всегда славились умением выигрывать борьбу за выживание.

«ИГРОКИ ГОТОВЫ К ЗАДЕРЖКАМ ЗАРПЛАТЫ»

– Еще недавно стоял вопрос о том, доиграет ли «Амкар» этот сезон…

– Проблемы испытывают многие команды, которые финансируются из бюджета. С 2008 года нет никакого прогресса в поступлениях от участия в премьер-лиге. Если РФПЛ не зарабатывает, то и у клубов нет гарантированного дохода. В прошлом сезоне «Амкар» поправил свое положение только за счет продажи Джикии и Александра Селихова.

Смотрите, сейчас чемпион России получает порядка 5 миллионов долларов от участия во внутренних соревнованиях. Это не более 5 процентов расходной части бюджета… Так что «Амкар» – зеркало нашего футбола, который находится в кризисе.

– Задержки по зарплатам могут сказаться на психологии игроков «Амкара» в концовке сезона?

– Они уже не раз оказывались в такой ситуации. По регламенту, при наличии двухмесячной задержки игрок имеет права перейти в другой клуб. Однако сегодня трудоустроиться не так просто. Количество рабочих мест в России сокращается. Бывает, долги гасятся, как было с «Мордовией», а бывает, клуб снимается с соревнований и футболисты остаются ни с чем.

«РФПЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ»

– Как руководитель профсоюза вы занимаетесь защитой прав игроков «Амкара»?

– Это первоочередная задача профсоюза в отношении футболистов всех команд. Мы стремимся улучшить ситуацию в целом. К сожалению, в РФПЛ не обсуждаются вопросы на должном уровне, прежде всего экономические. Отсюда нет полного понимания, за счет чего будет делаться качественный скачок. Понимаете, это не вопросы лимита на легионеров или календаря. Нужен абсолютно другой подход к устройству лиги.

«Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Локомотив» решают свои проблемы самостоятельно. Однако весь турнир не является коммерческим проектом. Многие команды по сути выживают, а не зарабатывают.

Тот же «Амкар» собирает на трибунах меньше болельщиков, чем раньше. Откуда тогда взяться деньгам? Ведь РФПЛ не в состоянии заключить хороший спонсорский контракт с телевидением. В лучшем случае, на следующий сезон удастся сохранить договор с «Матч ТВ» на нынешних условиях.

Да, можно готовить и продавать в другие клубы своих воспитанников. Наверное, в этом направлении и придется развиваться середнякам и аутсайдерам. На одном бюджетном финансировании долго не продержишься.