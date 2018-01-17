Тропа лежит средь зла и слёз,

Дальнейший путь не ясен, пусть.

Но всё же трудностей и бед

Я как и прежде не боюсь.

Это – строки из самого известного стихотворения английского поэта и издателя Уильяма Эрнеста Хенли, которое у себя на страничке в социальной сети опубликовал нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба.

Сомнений нет, стихотворение – это ответная реакция на то, что с футболистом творит клуб. Сначала игрока не взяли на зимние сборы с командой и перевели в дубль, а теперь еще и в «госпиталь» с мифической травмой отправили.

Этого игрок стерпеть не мог. Он сначала опубликовал сразу 11 видео из спортзала, которые наглядно подтверждают, что футболист здоровее многих из тех, кого Манчини взял с собой тренироваться, а потом выложил и селфи со стихотворением вместо подписи.

Ясно одно: дорожки игрока и клуба на этом расходятся. Возникает другой вопрос: где Артему продолжить карьеру?

Кандидатов на футболиста много, но кто-то гарантировано не потянет зарплату, куда-то сам Артем не поедет, а у кого-то решение по приобретению игрока зависит от других трансферов, которые могут произойти, а могут и сорваться.

«Уфа» – 30%

Самым вероятным развитием событий пока видится аренда Артема Дзюбы в «Уфу». Этот вариант должен устроить всех. Футболист получит игровую практику в клубе из верхней части турнирной таблицы, который ведет борьбу за места в еврокубках. «Зенит» хотя бы на полгода избавится от нежелательного элемента в своей структуре, который может подорвать атмосферу в команде изнутри. «Уфа» же получит качественного центрального нападающего на позицию, которую пока как может прикрывает Вячеслав кротов. Дополнительным плюсом для всех сторон станет хороший знакомый Артема по работе в «Зените» – главный тренер «Уфы» Сергей Семак.

«Арсенал» – 20%

Еще один весьма вероятный вариант развития карьеры Артема Дзюбы – аренда в тульский «Арсенал». О возможном переезде нападающего в Тулу поговаривали еще летом прошлого года. Теперь наставник оружейников Миодраг Божович откровенно говорит, что хотел бы видеть футболиста в своей команде. Да и самому Дзюбе этот вариант мог бы показаться интересным – все-таки родная Москва будет под боком – можно чаще бывать дома. Один минус – впереди у туляков уже есть качественный центрфорвард, взятый в аренду у того же «Зенита» – Лука Джорджевич. Первую часть сезона он провел выше всяких похвал, забив 7 голов.

«Локомотив» – 15%

У «Локомотива», лидирующего в чемпионате России, как это ни удивительно, остро ощущаются проблемы с нападающими. Приехавший в Россию Эдер не оправдывает возложенных на него надежд, а Ари только оправляется от травмы, которая вывела его из строя на полгода. Заиграет он или нет весной – большой вопрос. Вариант с Дзюбой интересен железнодорожников. Юрий Семин должен быть заинтересован в форварде такого плана. Для игрока московский клуб – вообще идеальный вариант. Вот только «Зенит» вряд ли захочет отдавать футболиста, пусть и ненужного, прямому конкуренту за титул.

«Тосно» – 12%

Сразу после Нового года появились настойчивые слухи, отправляющие Артема Дзюбу в аренду в «Тосно» из Ленинградской области. Для форварда вариант вроде подходящий – даже уезжать из Петербурга не придется. Для клуба Артем стал бы спасителем, ведь в команде остался лишь один нападающий после того, как в «Зенит» уехал Антон Заболотный. Поговаривают, что и лучший бомбардир команды Евгений Марков, воспитанник «Зенита», навострил лыжи – в Москву – в «Динамо». Все, вроде, сходится. Вопрос – в деньгах. Понятно, что зарплату «Зенита» областной клуб не потянет, но предложение может оказаться настолько маленьким, что даже нуждающегося в игровой практике Артема оно не устроит. Да и борьба за выживание – не то, что заслужил игрок, претендующий на попадание в сборную России.

«Краснодар» – 10%

Пока что Артем Дзюба «Краснодару» нужен, как быку баян. У клуба есть свой бомбардир – Федор Смолов. Все может кардинально поменяться, если состоится долгожданный трансфер Смолова куда-либо, будь то хоть «Вест Хэм», хоть дортмундская «Боруссия», хоть все тот же «Зенит». В этом случае команде, борющейся за попадание в Лигу чемпионов кровь из носу станет нужен забивной центрфорвард. Дзюба – лучший вариант. Подрастающий собственный воспитанник Иван Игнатьев пока полностью эту позицию закрыть вряд ли сможет. Дальше многое будет зависеть от «Зенита» – станет ли он отдавать игрока конкурентам, пусть и не таким явным, как «Локомотив»?

«Ренн» – 5%

Почему-то практически не появляются варианты продолжения карьеры Артема Дзюбы за рубежом. То ли футболист сам в Европу не хочет, то ли агент недорабатывает, то ли зарплата игрока отпугивает европейские команды. Пока реально обсуждается лишь один кандидат – французский «Ренн». Вот только Дзюба французам вряд ли пригодится. В команде есть два качественных африканских нападающих: Фирмин Мубеле и Исмаила Сарр, купленный летом за 16 млн евро. Первый играет не очень результативно, а второй – только восстановился от травмы, но наверняка будет набирать форму.

ЦСКА – 2%

В какой-то момент всерьез обсуждался даже вариант с арендой Дзюбы в московский ЦСКА. Вы можете представить себе этого воспитанника «Спартака» в красно-синей форме? Вот и нам в такое верится с трудом. Готов ли сам Артем терпеть оскорбления со стороны фанатов ЦСКА в случае перехода? Зачем «Зениту» усиливать извечного конкурента? Готов ли ЦСКА у себя в составе терпеть скандального игрока? Все эти вопросы, остающиеся без ответа, делают переход нападающего в армейский клуб, которому, кстати, не помешал бы форвард, крайне маловероятным.

«Енисей» – 1%

Вариант более комичный, чем реальный – переход Артема Дзюбу в стан лидеров ФНЛ – в «Енисей» к Дмитрию Аленичеву. Красноярская команда сама, силами человека с хорошим чувством юмора, отвечающего за социальные сети, предложила футболисту такой вариант трудоустройства. Если же говорить серьезно, то «Енисею» Артем уж точно не помешал бы. Команду не так давно покинул ее лучший бомбардир Андрей Козлов, ушедший в стан главных конкурентов за попадание в премьер-лигу – в «Оренбург».