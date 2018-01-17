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700 МЛН «РЕАЛА» И 60 МЛН «СПАРТАКА»

KPMG проанализировала доходы клубов по трем показателям: доходы в день матча, доходы от телетрансляций, доходы от рекламы + иные доходы.

Лидером является «Реал»: за сезон-2016/17 доход клуба составил 671 миллион евро, что на восемь процентов выше прошлогоднего показателя. Наибольший рост дохода зафиксирован у «Монако» – 144 миллиона евро, это на 86% лучше предыдущего показателя клуба.

Что же касается «Спартака», то клуб увеличил доход на 22% – до 60 миллионов евро. Но по этому показателю он находится на предпоследнем месте из 12 европейских чемпионов. Хуже лишь румынская команда «Вииторул».

место

клуб

доход

Динамика по сравнению с 2016 г.

1.

«Реал» (Испания)

671 млн. евро

+8%

2.

«Бавария» (Германия)

588 млн. евро

-1%

3.

«Челси» (Англия)

420 млн. евро

- 4%

4.

«Ювентус» (Италия)

412 млн. евро

+21%

5.

«Бешикташ» (Турция)

145 млн. евро

+43%

6.

«Монако» (Франция)

144 млн. евро

+86%

7.

«Бенфика» (Португалия)

128 млн. евро

+2%

8.

«Селтик» (Шотландия)

105 млн. евро

+52%

9.

«Фейеноорд» (Голландия)

69 млн. евро

+13%

10.

«Базель» (Швейцария)

62 млн. евро

-4%

11.

«Спартак» (Россия)

60 млн. евро

+22%

12.

«Вииторул» (Румыния)

3 млн евро

 


«СПАРТАК» – НЕ ЧЕМПИОН СОЦСЕТЕЙ

Если исключить клубы из топ-5 европейских чемпионатов, «Спартак» находится на пятом месте по суммарной аудитории в соцсетях. Больше всего подписчиков у турецкого «Бешикташа» – 11,4 миллиона.

1. «Бешикташ» – 11,4 миллиона/самый популярный футболист: Пепе – 21,6 млн подписчиков
2. «Бенфика» – 5,7 млн/самый популярный футболист: Рауль Хименес – 5,2 млн
3. «Селтик» – 2,5 млн
4. «Базель» – 2,3 млн
5. «Спартак» – 1,9 млн/ самый популярный футболист: Луис Адриано – 0,5 млн


«СПАРТАК» ЛУЧШИЙ ПО РЕКЛАМЕ И ХУДШИЙ ПО ДОХОДАМ С ТРАНСЛЯЦИЙ

Доход с трансляций у российских клубов всегда был одним из самых низких по всей Европе. Именно поэтому в соответствующей графе значатся катастрофичные 5% от общего дохода «Спартака». Лидером по этому показателю является «Монако» – 75%. Такие цифры объясняются успешным выступлением в Лиге чемпионов – клуб дошел до полуфинала.

У «Спартака лучше всего обстоят дела с рекламой и спонсорами – в этой категории у чемпиона России 75% от общего дохода. И это лучший показатель среди 12 клубов. Вторыми идут «Бавария» и «Фейеноорд» – по 58%.

Лидером по доходам в день матча оказался «Базель» – 47%, вторым идет «Селтик» – 42%. Худший процент у «Монако» – всего 6%.

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«Спартак» дорожает, но как-то медленно, а ЦСКА – в топе

Доходы «Спартака» (60 миллионов евро)

20% – день матча
5% – телетрансляции
75% – реклама и иные доходы

К сожалению, «Спартак» стал единственным клубом, который не предоставил KPMG данные о прибыли. Вот какие показатели у остальных.

«Бенфика» – 44,5 млн евро
«Ювентус» – 42,6
«Бавария» – 39,2
«Реал» – 21,4
«Челси» – 17,7
«Селтик» – 8
«Фейеноорд» – 6,2
«Базель» – 4,7
«Бешикташ» – 1,3
«Вииторул» – 0,4
«Монако» – 0,1

KPMG отмечает, что самый быстрый рост доходов «Спартак» показал в дни матчей. «Доходы составили 12,3 миллиона евро, в основном из-за повышения цен на билеты и абонементы на 30 процентов. Посещаемость домашних матчей выросла на 30 процентов, это второй лучший показатель среди 12 чемпионов. Доходы от рекламы и спонсоров составили 44,9 миллиона евро. И это примечательное достижение – результат повышения доходов с продажи атрибутики (+48%), а также спонсорства (+42%)», – говорится в отчете.

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