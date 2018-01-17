Компания KPMG проанализировала доходы 12 европейских чемпионов за прошедший год. Лидер – «Реал», «Спартак» уступает «Базелю» и «Фейенорду».

700 МЛН «РЕАЛА» И 60 МЛН «СПАРТАКА»

KPMG проанализировала доходы клубов по трем показателям: доходы в день матча, доходы от телетрансляций, доходы от рекламы + иные доходы.

Лидером является «Реал»: за сезон-2016/17 доход клуба составил 671 миллион евро, что на восемь процентов выше прошлогоднего показателя. Наибольший рост дохода зафиксирован у «Монако» – 144 миллиона евро, это на 86% лучше предыдущего показателя клуба.

Что же касается «Спартака», то клуб увеличил доход на 22% – до 60 миллионов евро. Но по этому показателю он находится на предпоследнем месте из 12 европейских чемпионов. Хуже лишь румынская команда «Вииторул».

место клуб доход Динамика по сравнению с 2016 г. 1. «Реал» (Испания) 671 млн. евро +8% 2. «Бавария» (Германия) 588 млн. евро -1% 3. «Челси» (Англия) 420 млн. евро - 4% 4. «Ювентус» (Италия) 412 млн. евро +21% 5. «Бешикташ» (Турция) 145 млн. евро +43% 6. «Монако» (Франция) 144 млн. евро +86% 7. «Бенфика» (Португалия) 128 млн. евро +2% 8. «Селтик» (Шотландия) 105 млн. евро +52% 9. «Фейеноорд» (Голландия) 69 млн. евро +13% 10. «Базель» (Швейцария) 62 млн. евро -4% 11. «Спартак» (Россия) 60 млн. евро +22% 12. «Вииторул» (Румыния) 3 млн евро



«СПАРТАК» – НЕ ЧЕМПИОН СОЦСЕТЕЙ

Если исключить клубы из топ-5 европейских чемпионатов, «Спартак» находится на пятом месте по суммарной аудитории в соцсетях. Больше всего подписчиков у турецкого «Бешикташа» – 11,4 миллиона.

1. «Бешикташ» – 11,4 миллиона/самый популярный футболист: Пепе – 21,6 млн подписчиков

2. «Бенфика» – 5,7 млн/самый популярный футболист: Рауль Хименес – 5,2 млн

3. «Селтик» – 2,5 млн

4. «Базель» – 2,3 млн

5. «Спартак» – 1,9 млн/ самый популярный футболист: Луис Адриано – 0,5 млн



«СПАРТАК» ЛУЧШИЙ ПО РЕКЛАМЕ И ХУДШИЙ ПО ДОХОДАМ С ТРАНСЛЯЦИЙ

Доход с трансляций у российских клубов всегда был одним из самых низких по всей Европе. Именно поэтому в соответствующей графе значатся катастрофичные 5% от общего дохода «Спартака». Лидером по этому показателю является «Монако» – 75%. Такие цифры объясняются успешным выступлением в Лиге чемпионов – клуб дошел до полуфинала.

У «Спартака лучше всего обстоят дела с рекламой и спонсорами – в этой категории у чемпиона России 75% от общего дохода. И это лучший показатель среди 12 клубов. Вторыми идут «Бавария» и «Фейеноорд» – по 58%.

Лидером по доходам в день матча оказался «Базель» – 47%, вторым идет «Селтик» – 42%. Худший процент у «Монако» – всего 6%.

Доходы «Спартака» (60 миллионов евро)

20% – день матча

5% – телетрансляции

75% – реклама и иные доходы

К сожалению, «Спартак» стал единственным клубом, который не предоставил KPMG данные о прибыли. Вот какие показатели у остальных.

«Бенфика» – 44,5 млн евро

«Ювентус» – 42,6

«Бавария» – 39,2

«Реал» – 21,4

«Челси» – 17,7

«Селтик» – 8

«Фейеноорд» – 6,2

«Базель» – 4,7

«Бешикташ» – 1,3

«Вииторул» – 0,4

«Монако» – 0,1

KPMG отмечает, что самый быстрый рост доходов «Спартак» показал в дни матчей. «Доходы составили 12,3 миллиона евро, в основном из-за повышения цен на билеты и абонементы на 30 процентов. Посещаемость домашних матчей выросла на 30 процентов, это второй лучший показатель среди 12 чемпионов. Доходы от рекламы и спонсоров составили 44,9 миллиона евро. И это примечательное достижение – результат повышения доходов с продажи атрибутики (+48%), а также спонсорства (+42%)», – говорится в отчете.