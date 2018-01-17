«Спартак» отчитался о росте доходов (но скрыл прибыль)
Компания KPMG проанализировала доходы 12 европейских чемпионов за прошедший год. Лидер – «Реал», «Спартак» уступает «Базелю» и «Фейенорду».
700 МЛН «РЕАЛА» И 60 МЛН «СПАРТАКА»
KPMG проанализировала доходы клубов по трем показателям: доходы в день матча, доходы от телетрансляций, доходы от рекламы + иные доходы.
Лидером является «Реал»: за сезон-2016/17 доход клуба составил 671 миллион евро, что на восемь процентов выше прошлогоднего показателя. Наибольший рост дохода зафиксирован у «Монако» – 144 миллиона евро, это на 86% лучше предыдущего показателя клуба.
Что же касается «Спартака», то клуб увеличил доход на 22% – до 60 миллионов евро. Но по этому показателю он находится на предпоследнем месте из 12 европейских чемпионов. Хуже лишь румынская команда «Вииторул».
|
место
|
клуб
|
доход
|
Динамика по сравнению с 2016 г.
|
1.
|
«Реал» (Испания)
|
671 млн. евро
|
+8%
|
2.
|
«Бавария» (Германия)
|
588 млн. евро
|
-1%
|
3.
|
«Челси» (Англия)
|
420 млн. евро
|
- 4%
|
4.
|
«Ювентус» (Италия)
|
412 млн. евро
|
+21%
|
5.
|
«Бешикташ» (Турция)
|
145 млн. евро
|
+43%
|
6.
|
«Монако» (Франция)
|
144 млн. евро
|
+86%
|
7.
|
«Бенфика» (Португалия)
|
128 млн. евро
|
+2%
|
8.
|
«Селтик» (Шотландия)
|
105 млн. евро
|
+52%
|
9.
|
«Фейеноорд» (Голландия)
|
69 млн. евро
|
+13%
|
10.
|
«Базель» (Швейцария)
|
62 млн. евро
|
-4%
|
11.
|
«Спартак» (Россия)
|
60 млн. евро
|
+22%
|
12.
|
«Вииторул» (Румыния)
|
3 млн евро
|
«СПАРТАК» – НЕ ЧЕМПИОН СОЦСЕТЕЙ
Если исключить клубы из топ-5 европейских чемпионатов, «Спартак» находится на пятом месте по суммарной аудитории в соцсетях. Больше всего подписчиков у турецкого «Бешикташа» – 11,4 миллиона.
1. «Бешикташ» – 11,4 миллиона/самый популярный футболист: Пепе – 21,6 млн подписчиков
2. «Бенфика» – 5,7 млн/самый популярный футболист: Рауль Хименес – 5,2 млн
3. «Селтик» – 2,5 млн
4. «Базель» – 2,3 млн
5. «Спартак» – 1,9 млн/ самый популярный футболист: Луис Адриано – 0,5 млн
«СПАРТАК» ЛУЧШИЙ ПО РЕКЛАМЕ И ХУДШИЙ ПО ДОХОДАМ С ТРАНСЛЯЦИЙ
Доход с трансляций у российских клубов всегда был одним из самых низких по всей Европе. Именно поэтому в соответствующей графе значатся катастрофичные 5% от общего дохода «Спартака». Лидером по этому показателю является «Монако» – 75%. Такие цифры объясняются успешным выступлением в Лиге чемпионов – клуб дошел до полуфинала.
У «Спартака лучше всего обстоят дела с рекламой и спонсорами – в этой категории у чемпиона России 75% от общего дохода. И это лучший показатель среди 12 клубов. Вторыми идут «Бавария» и «Фейеноорд» – по 58%.
Лидером по доходам в день матча оказался «Базель» – 47%, вторым идет «Селтик» – 42%. Худший процент у «Монако» – всего 6%.
Доходы «Спартака» (60 миллионов евро)
20% – день матча
5% – телетрансляции
75% – реклама и иные доходы
К сожалению, «Спартак» стал единственным клубом, который не предоставил KPMG данные о прибыли. Вот какие показатели у остальных.
«Бенфика» – 44,5 млн евро
«Ювентус» – 42,6
«Бавария» – 39,2
«Реал» – 21,4
«Челси» – 17,7
«Селтик» – 8
«Фейеноорд» – 6,2
«Базель» – 4,7
«Бешикташ» – 1,3
«Вииторул» – 0,4
«Монако» – 0,1
KPMG отмечает, что самый быстрый рост доходов «Спартак» показал в дни матчей. «Доходы составили 12,3 миллиона евро, в основном из-за повышения цен на билеты и абонементы на 30 процентов. Посещаемость домашних матчей выросла на 30 процентов, это второй лучший показатель среди 12 чемпионов. Доходы от рекламы и спонсоров составили 44,9 миллиона евро. И это примечательное достижение – результат повышения доходов с продажи атрибутики (+48%), а также спонсорства (+42%)», – говорится в отчете.