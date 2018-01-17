По последним данным, красно-белые готовы выложить за его приобретение €15 млн.

Максимович – второй Видич

По сведениям итальянской прессы, «Спартак» уже сделал предложение лидеру Серии А об аренде сербского защитника Максимовича за€2 млн с последующим правом выкупа за €14 млн и в ближайшее время готов увеличить предложение еще на €1 млн.

Присмотримся к 26-летнему защитнику повнимательнее.

Чтобы понять, какой стиль игры свойственен Максимовичу, достаточно знать, что в Сербии его часто сравнивают с бывшим оборонцем сборной Неманьей Видичем, отличавшемся отличными физическими данными. Последний перед отъездом в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2006 год выступал как раз-таки за «Спартак» и оставил в памяти болельщиков красно-белых самые приятные воспоминания. Никола – также очень выносливый и мощный футболист, а его рост составляет внушительные 193 см.

Кроме того, обоих игроков обороны роднит тот факт, что оба они начинали делать первые шаги в футболе в школе клуба «Слобода» из маленького городкаУжице на западе страны, численность жителей которого порядка 100 тыс человек. Но если Видич уехал в «Црвену Звезду» до завершения обучения, то Максимович дебютировал здесь на взрослом уровне. Правда, впоследствии все равно проследовал по тому же маршруту Ужице – Белград.

Не сказать, чтобы в «Црвене Звезде» он много играл, но в силу молодости быстро привлек к себе внимание скаутов из Европы. В 2013 году игрок центра обороны на сезон съездил в аренду в «Торино», провел в Серии А 23 матча, увеличил свою стоимость в два раза и был выкуплен туринцами за €2,5 млн.

Недоверие Сарри

Российским болельщикам Максимович мог запомниться по матчам «Зенита» против «Торино» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2014/15. В этих встречах, завершившихся общей победой питерцев (2:0; 0:1), он играл самого центрального в трио защитников с Эмилиано Моретти и Камилем Гликом.

Серб столь здорово себя зарекомендовал, что в 2016 году «Наполи» выложил за его годичную аренду €5 млн, а по окончании сезона доплатил еще €20 млн и выкупил права на его. Однако у Сарри, не любящего без особых причин менять игроков основной обоймы, серб так и не заиграл, проведя за последние полтора года всего 16 матчей.

По оценке transfermartk.com, оценочная стоимость Максимовича составляет €9 млн, а его контракт с «Наполи» рассчитан до 2021 года. В середине декабря пресс-служба неполитанского клуба объявила о том, что в связи с отсутствием у защитника игровой практики в зимнее трансферное окно он отправится в аренду.

«Родная» позиция Максимовича – центральный защитник, но в «Торино» ему доводилось сыграть и справа в обороне. Как раз в этой зоне «Спартаку» не хватает глубины, поскольку конкуренты заметно уступают ему по уровню игры.

Максимович провел по два матча за юношескую (до 19 лет) и молодежную сборную Сербии (до 21 года) и является футболистом национальной команды, за которую дебютировал в мае 2012 года. Правда, доверившийся молодому защитнику главный тренер сборной Синиша Михайлович стал активно его использовать с 2014 года. Всего на его счету 20 матчей в футболке национальной сборной и одна результативная передача.