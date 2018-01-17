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ДОХОДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ

За шестилетний период (с 2010 по 2016 годы) клубы 16 из 20 европейских лиг приумножили свои доходы. Англия по этому показателю уходит в отрыв – каждый клуб премьер-лиги в среднем увеличил доход на 110 миллионов евро. Российская премьер-лига располагается на шестой позиции. Ее клубы стали зарабатывать на 5,4 миллиона больше. Тем не менее, в России доходы растут медленнее всего, вторая по этому показателю из топ-6 – Италия.

Рост за шесть лет

Место в рейтинге

Средний доход клуба (за шесть лет)

Процент роста доходов

+2,206 млн евро

1. Англия

110,3

82%

+1,049

2. Германия

58,3

64%

+886

3. Испания

44,3

54%

+428

4. Италия

21,4

27%

+411

5. Франция

20,5

38%

+86

6. Россия

5,4

14%

«ЗЕНИТ» В ТОП-30

Список из 30 клубов с самой большой выручкой включает лишь один российский – «Зенит». Он расположился на 21-й строчке. Доходы клуба в 2016 году составили 180 миллионов евро. Больше всего денег получил «Манчестер Юнайтед» – 689 миллионов евро, причем его доходы выросли сразу на 32 процента. А самым успешным по росту доходов (на 66%) стал «Лион». В среднем же клубы увеличивали свои заработки на 12 процентов за год.

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 689 млн евро +32%
2. «Барселона» (Испания) – 620 млн евро +11%
3. «Реал» (Испания) – 620 млн евро +7%
4. «Бавария» (Германия) – 592 млн евро +25%
5. «ПСЖ» (Франция) – 542 млн евро +12%
...21. «Зенит» (Россия) – 180 млн евро -8%

ТВ-ПРАВА: РОССИЯ – АУТСАЙДЕР

Согласно докладу УЕФА, лидером в этом показателе является Англия – каждый клуб премьер-лиги получил в среднем 113,6 миллионов евро за трансляции матчей. Чемпионат России находится лишь на 14 месте. Его опережают и Португалия, и Дания, и даже Румыния с Польшей. Причем доходы с ТВ-прав в России снизились на 18 процентов. В минусе также чемпионаты Греции, Австрии и Швейцарии. Кстати, ТВ-трансляции составляют всего 4% от общего дохода российских клубов, что является самым низким показателем в топ-20.

Страна

Доход от ТВ-прав

В среднем на клуб

Рост доходов

Процент от общего числа доходов

1. Англия

2,271 млн евро

113,6

+4%

46%

2. Италия

1,013

50,7

+6%

51%

3. Испания

937

46,8

+28%

37%

4. Германия

751

41,7

+16%

28%

5. Франция

502

25,1

+1%

34%

...13. Румыния

25

1,8

+7%

43%

14. Россия

29

1,8

-18%

4%

15. Шотландия

19

1,6

+12

13%

ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ: 31 МИЛЛИОН НА КЛУБ

Уровень зарплат в европейском футболе в среднем повысился на 8,6 процентов. Англия и в этом рейтинге впереди всех. Каждый из 20 английских клубов потратил в среднем по 153,9 миллиона евро на зарплаты. Это вдвое больше, чем идущая на втором месте Германия (75,3), и в пять раз больше, чем Россия.

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«Спартак» отчитался о росте доходов (но скрыл прибыль)

1. Англия. Всего: 3,077 млн евро
Клуб в среднем: 153,9

2. Германия. Всего: 1,356 млн евро
Клуб в среднем: 75,3

3. Испания. Всего: 1,430 млн евро
Клуб в среднем: 71,5

4. Италия. Всего: 1,365 млн евро
Клуб в среднем: 68,2

5. Франция. Всего: 1,021 млн евро
Клуб в среднем: 51.0

6. Россия. Всего: 502 млн евро
Клуб в среднем: 31,3

ДОЛГИ: ЦСКА В КОМПАНИИ «БЕНФИКИ» И «ПСЖ»

УЕФА отмечает, что в целом ситуация с чистой задолженностью клубов начинает улучшаться. И приводит список 20 команд с самыми большими проблемами. ЦСКА, единственный представитель России, располагается на 12 строчке по соседству с «ПСЖ» и «Сандерлендом». Самая высокая задолженность на данный момент у «Манчестер Юнайтед».

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 561 млн евро
2. «Бенфика» (Португалия) – 309 млн евро
3. «Интер» (Италия) – 303 млн евро
4. «Ювентус» (Италия) – 283 млн евро
5. «Ливерпуль» (Англия) – 272 млн евро
6. «Атлетико» (Испания) – 271 млн евро
7. «Рома» (Италия) – 255 млн евро
8. «Лион» (Франция) – 254 млн евро
9. «Валенсия» (Испания) – 242 млн евро
10. «Милан» (Италия) – 210 млн евро
...12. ЦСКА (Россия) – 195 млн евро

ВОЗРАСТ

Согласно отчету УЕФА, в России и Турции выступают самые возрастные игроки – средний возраст 27,1. Следом идут чемпионаты Англии, Италии и Испании – 26,9. Самые молодые футболисты выступают в Голландии 23,8 лет.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Российского чемпионата нет в десятке самых посещаемых лиг Европы. Последнее место в топ-10 занимает Португалия со средним показателем 11838 зрителей за матч.

Зато сразу два клуба, «Краснодар» и «Спартак», улучшили посещаемость домашних матчей более чем на пять тысяч зрителей. В Краснодаре построили один из лучших стадионов Европы, а красно-белые привлекли новую аудиторию благодаря успешной игре.

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