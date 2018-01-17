УЕФА: Выручка «Зенита», долги ЦСКА и 502 миллиона на зарплаты в России
«Зенит» – самый доходный в России, ЦСКА избавляется от долгов, клубы премьер-лиги тратят 30 миллионов на зарплаты игрокам.
ДОХОДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ
За шестилетний период (с 2010 по 2016 годы) клубы 16 из 20 европейских лиг приумножили свои доходы. Англия по этому показателю уходит в отрыв – каждый клуб премьер-лиги в среднем увеличил доход на 110 миллионов евро. Российская премьер-лига располагается на шестой позиции. Ее клубы стали зарабатывать на 5,4 миллиона больше. Тем не менее, в России доходы растут медленнее всего, вторая по этому показателю из топ-6 – Италия.
|
Рост за шесть лет
|
Место в рейтинге
|
Средний доход клуба (за шесть лет)
|
Процент роста доходов
|
+2,206 млн евро
|
1. Англия
|
110,3
|
82%
|
+1,049
|
2. Германия
|
58,3
|
64%
|
+886
|
3. Испания
|
44,3
|
54%
|
+428
|
4. Италия
|
21,4
|
27%
|
+411
|
5. Франция
|
20,5
|
38%
|
+86
|
6. Россия
|
5,4
|
14%
«ЗЕНИТ» В ТОП-30
Список из 30 клубов с самой большой выручкой включает лишь один российский – «Зенит». Он расположился на 21-й строчке. Доходы клуба в 2016 году составили 180 миллионов евро. Больше всего денег получил «Манчестер Юнайтед» – 689 миллионов евро, причем его доходы выросли сразу на 32 процента. А самым успешным по росту доходов (на 66%) стал «Лион». В среднем же клубы увеличивали свои заработки на 12 процентов за год.
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 689 млн евро +32%
2. «Барселона» (Испания) – 620 млн евро +11%
3. «Реал» (Испания) – 620 млн евро +7%
4. «Бавария» (Германия) – 592 млн евро +25%
5. «ПСЖ» (Франция) – 542 млн евро +12%
...21. «Зенит» (Россия) – 180 млн евро -8%
ТВ-ПРАВА: РОССИЯ – АУТСАЙДЕР
Согласно докладу УЕФА, лидером в этом показателе является Англия – каждый клуб премьер-лиги получил в среднем 113,6 миллионов евро за трансляции матчей. Чемпионат России находится лишь на 14 месте. Его опережают и Португалия, и Дания, и даже Румыния с Польшей. Причем доходы с ТВ-прав в России снизились на 18 процентов. В минусе также чемпионаты Греции, Австрии и Швейцарии. Кстати, ТВ-трансляции составляют всего 4% от общего дохода российских клубов, что является самым низким показателем в топ-20.
|
Страна
|
Доход от ТВ-прав
|
В среднем на клуб
|
Рост доходов
|
Процент от общего числа доходов
|
1. Англия
|
2,271 млн евро
|
113,6
|
+4%
|
46%
|
2. Италия
|
1,013
|
50,7
|
+6%
|
51%
|
3. Испания
|
937
|
46,8
|
+28%
|
37%
|
4. Германия
|
751
|
41,7
|
+16%
|
28%
|
5. Франция
|
502
|
25,1
|
+1%
|
34%
|
...13. Румыния
|
25
|
1,8
|
+7%
|
43%
|
14. Россия
|
29
|
1,8
|
-18%
|
4%
|
15. Шотландия
|
19
|
1,6
|
+12
|
13%
ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ: 31 МИЛЛИОН НА КЛУБ
Уровень зарплат в европейском футболе в среднем повысился на 8,6 процентов. Англия и в этом рейтинге впереди всех. Каждый из 20 английских клубов потратил в среднем по 153,9 миллиона евро на зарплаты. Это вдвое больше, чем идущая на втором месте Германия (75,3), и в пять раз больше, чем Россия.
1. Англия. Всего: 3,077 млн евро
Клуб в среднем: 153,9
2. Германия. Всего: 1,356 млн евро
Клуб в среднем: 75,3
3. Испания. Всего: 1,430 млн евро
Клуб в среднем: 71,5
4. Италия. Всего: 1,365 млн евро
Клуб в среднем: 68,2
5. Франция. Всего: 1,021 млн евро
Клуб в среднем: 51.0
6. Россия. Всего: 502 млн евро
Клуб в среднем: 31,3
ДОЛГИ: ЦСКА В КОМПАНИИ «БЕНФИКИ» И «ПСЖ»
УЕФА отмечает, что в целом ситуация с чистой задолженностью клубов начинает улучшаться. И приводит список 20 команд с самыми большими проблемами. ЦСКА, единственный представитель России, располагается на 12 строчке по соседству с «ПСЖ» и «Сандерлендом». Самая высокая задолженность на данный момент у «Манчестер Юнайтед».
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 561 млн евро
2. «Бенфика» (Португалия) – 309 млн евро
3. «Интер» (Италия) – 303 млн евро
4. «Ювентус» (Италия) – 283 млн евро
5. «Ливерпуль» (Англия) – 272 млн евро
6. «Атлетико» (Испания) – 271 млн евро
7. «Рома» (Италия) – 255 млн евро
8. «Лион» (Франция) – 254 млн евро
9. «Валенсия» (Испания) – 242 млн евро
10. «Милан» (Италия) – 210 млн евро
...12. ЦСКА (Россия) – 195 млн евро
ВОЗРАСТ
Согласно отчету УЕФА, в России и Турции выступают самые возрастные игроки – средний возраст 27,1. Следом идут чемпионаты Англии, Италии и Испании – 26,9. Самые молодые футболисты выступают в Голландии 23,8 лет.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Российского чемпионата нет в десятке самых посещаемых лиг Европы. Последнее место в топ-10 занимает Португалия со средним показателем 11838 зрителей за матч.
Зато сразу два клуба, «Краснодар» и «Спартак», улучшили посещаемость домашних матчей более чем на пять тысяч зрителей. В Краснодаре построили один из лучших стадионов Европы, а красно-белые привлекли новую аудиторию благодаря успешной игре.