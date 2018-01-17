ДОХОДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ

За шестилетний период (с 2010 по 2016 годы) клубы 16 из 20 европейских лиг приумножили свои доходы. Англия по этому показателю уходит в отрыв – каждый клуб премьер-лиги в среднем увеличил доход на 110 миллионов евро. Российская премьер-лига располагается на шестой позиции. Ее клубы стали зарабатывать на 5,4 миллиона больше. Тем не менее, в России доходы растут медленнее всего, вторая по этому показателю из топ-6 – Италия.

Рост за шесть лет Место в рейтинге Средний доход клуба (за шесть лет) Процент роста доходов +2,206 млн евро 1. Англия 110,3 82% +1,049 2. Германия 58,3 64% +886 3. Испания 44,3 54% +428 4. Италия 21,4 27% +411 5. Франция 20,5 38% +86 6. Россия 5,4 14%

«ЗЕНИТ» В ТОП-30

Список из 30 клубов с самой большой выручкой включает лишь один российский – «Зенит». Он расположился на 21-й строчке. Доходы клуба в 2016 году составили 180 миллионов евро. Больше всего денег получил «Манчестер Юнайтед» – 689 миллионов евро, причем его доходы выросли сразу на 32 процента. А самым успешным по росту доходов (на 66%) стал «Лион». В среднем же клубы увеличивали свои заработки на 12 процентов за год.

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 689 млн евро +32%

2. «Барселона» (Испания) – 620 млн евро +11%

3. «Реал» (Испания) – 620 млн евро +7%

4. «Бавария» (Германия) – 592 млн евро +25%

5. «ПСЖ» (Франция) – 542 млн евро +12%

...21. «Зенит» (Россия) – 180 млн евро -8%

ТВ-ПРАВА: РОССИЯ – АУТСАЙДЕР

Согласно докладу УЕФА, лидером в этом показателе является Англия – каждый клуб премьер-лиги получил в среднем 113,6 миллионов евро за трансляции матчей. Чемпионат России находится лишь на 14 месте. Его опережают и Португалия, и Дания, и даже Румыния с Польшей. Причем доходы с ТВ-прав в России снизились на 18 процентов. В минусе также чемпионаты Греции, Австрии и Швейцарии. Кстати, ТВ-трансляции составляют всего 4% от общего дохода российских клубов, что является самым низким показателем в топ-20.

Страна Доход от ТВ-прав В среднем на клуб Рост доходов Процент от общего числа доходов 1. Англия 2,271 млн евро 113,6 +4% 46% 2. Италия 1,013 50,7 +6% 51% 3. Испания 937 46,8 +28% 37% 4. Германия 751 41,7 +16% 28% 5. Франция 502 25,1 +1% 34% ... 13. Румыния 25 1,8 +7% 43% 14. Россия 29 1,8 -18% 4% 15. Шотландия 19 1,6 +12 13%

ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ: 31 МИЛЛИОН НА КЛУБ

Уровень зарплат в европейском футболе в среднем повысился на 8,6 процентов. Англия и в этом рейтинге впереди всех. Каждый из 20 английских клубов потратил в среднем по 153,9 миллиона евро на зарплаты. Это вдвое больше, чем идущая на втором месте Германия (75,3), и в пять раз больше, чем Россия.

1. Англия. Всего: 3,077 млн евро

Клуб в среднем: 153,9

2. Германия. Всего: 1,356 млн евро

Клуб в среднем: 75,3

3. Испания. Всего: 1,430 млн евро

Клуб в среднем: 71,5

4. Италия. Всего: 1,365 млн евро

Клуб в среднем: 68,2

5. Франция. Всего: 1,021 млн евро

Клуб в среднем: 51.0

6. Россия. Всего: 502 млн евро

Клуб в среднем: 31,3

ДОЛГИ: ЦСКА В КОМПАНИИ «БЕНФИКИ» И «ПСЖ»

УЕФА отмечает, что в целом ситуация с чистой задолженностью клубов начинает улучшаться. И приводит список 20 команд с самыми большими проблемами. ЦСКА, единственный представитель России, располагается на 12 строчке по соседству с «ПСЖ» и «Сандерлендом». Самая высокая задолженность на данный момент у «Манчестер Юнайтед».

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 561 млн евро

2. «Бенфика» (Португалия) – 309 млн евро

3. «Интер» (Италия) – 303 млн евро

4. «Ювентус» (Италия) – 283 млн евро

5. «Ливерпуль» (Англия) – 272 млн евро

6. «Атлетико» (Испания) – 271 млн евро

7. «Рома» (Италия) – 255 млн евро

8. «Лион» (Франция) – 254 млн евро

9. «Валенсия» (Испания) – 242 млн евро

10. «Милан» (Италия) – 210 млн евро

...12. ЦСКА (Россия) – 195 млн евро

ВОЗРАСТ

Согласно отчету УЕФА, в России и Турции выступают самые возрастные игроки – средний возраст 27,1. Следом идут чемпионаты Англии, Италии и Испании – 26,9. Самые молодые футболисты выступают в Голландии 23,8 лет.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Российского чемпионата нет в десятке самых посещаемых лиг Европы. Последнее место в топ-10 занимает Португалия со средним показателем 11838 зрителей за матч.

Зато сразу два клуба, «Краснодар» и «Спартак», улучшили посещаемость домашних матчей более чем на пять тысяч зрителей. В Краснодаре построили один из лучших стадионов Европы, а красно-белые привлекли новую аудиторию благодаря успешной игре.