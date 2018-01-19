В летнее трансферное окно 2017 года, по слухам, Артем Дзюба мог присоединиться к своим бывшим одноклубникам - Луишу Нету и Жулиано – и стать частью звездного «Фенербахче». Но слухи эти не подтвердились - форвард сборной России остался в Санкт-Петербурге.

На днях снова появилась информация, что Дзюбой интересуются два турецких клуба. Какие - сказано не было. Скорее всего, речь идет о грандах.

Вариант №1. «Фенербахче»: за и против

За

Тропинка из Петербурга в Кадыкей (район Стамбула, на котором расположен стадион «Фенера») была протоптана Луишем Нету и Жулиано. К ним мог добавиться и Доменико Кришито. Это говорит о том, что в «Фенере» следят за РФПЛ и «Зенитом» в частности. Плюс отношения между клубами налажены.

Еще одна важная деталь: есть возможность общаться на родном языке. С Мартином Шкртелом и Романом Нойштедтером. Кстати, на великом и могучем свободно изъясняется и Махмут Услу (ген. и пресс-секретарь клуба).

Против

На 99,9% команду покинет уставший от футбола Робин ван Перси, заключивший предварительное соглашение со скамейкой запасных «Фейеноорда». Данное обстоятельство должно было подтолкнуть клуб приобрести игрока на его позицию, но все не так просто. Как сообщает NTV Spor, вместо голландца в заявку на сезон включен македонец Эльиф Элмас. А это значит, что он четырнадцатый легионер в команде, и мест для иностранцев больше нет (в Турции действует лимит 14 турок +14 легионеров).

Но все может измениться, если «канарейки» расстанутся с двумя бразильцами – Джозефом и Фернандао. Такая вероятность существует, поэтому местечко для Дзюбы может в любой момент освободиться. К тому же, у «Фенера» есть серьезная проблема в атаке. Роберто Сольдадо, Винсент Янссен, ван Перси и Фернандао на четверых за весь первый круг забили лишь 5 мячей. Но захочет ли «Фенер» именно Дзюбу? Турки об этом ничего не пишут. Зато о возможной аренде Миши Батшуайи или Дэниэла Старриджа - сколько угодно.

Вариант №2. «Бешикташ»: за и против

За

«Бешикташ» потерял своего главного бомбардира, Дженка Тосуна, перешедшего в «Эвертон». И его нужно кем-то заменить. Из нападающих, пригодных для Лиги чемпионов - а «Бешикташу» играть в 1/8 с «Баварией» - в составе есть только Альваро Негредо. В состоянии сыграть центрфорварда левый вингер Райан Бабел. Но этого все равно недостаточно. А Дзюбу, между прочим, теоретически можно заявить в ЛЧ. Его участие в групповом этапе Лиги Европы этому никак не препятствует.

Против

Опять проблема с лимитом. «Бешикташ» не может заявить новичка Домагоя Виду, поскольку в последний момент, судя по всему, сорвался трансфер Дениса Бойко в «Брюгге». Сейчас в заявке «черных орлов» 14 иностранцев. Если удастся найти работу просиживающим на лавке игрокам, легионерские позиции освободятся.

Одну из них точно заполнит канадский нападающий Кайл Ларин, купленный чемпионом Турции у «Орландо Сити». Либо Андре-Пьер Жиньяк - «Бешикташ» давно за ним охотится, как и за Диафра Сако и Исламом Слимани. Все трое – это важно – не заиграны в текущем сезоне в еврокубках.

И в заключении о «Бешикташе»: в турецкой прессе не было сказано ни слова о намерении клуба приобрести Дзюбу. Им интересен Смолов, а Дзюба – похоже, нет.

Вариант №3. «Галатасарай»: за и против

За

В распоряжении Фатиха Терима всего два форварда – Бафетимби Гомис и Эрэн Дэрдийок. Их роли четко распределены: Гомис - игрок основы, Дэрдийок – резервист. Форма швейцарца не обнадеживает. «Галатасараю» нужен еще нападающий. И он его ищет.

Против

У «Галатасарая» перебор легионеров (16). Чтобы заявить еще хотя бы одного, нужно продать или отдать в аренду троих. Работа в этом направлении ведется. Но вряд ли это делается под Дзюбу. Терим хочет арендовать португальца Бруму или Лоика Реми. Об этом каждый день пишут в турецких СМИ. О желании заполучить Артема – опять же ни слова.

Вариант №4. «Трабзонспор»: за и против

За

У «Трабзонспора» 13 легионеров, стало быть, имеется одно место для чужеземца.

Как и в «Фенере», в Трабзоне Артему будет с кем поговорить по душам. Ян Дюрица и Томаш Губочан долго выступали в РФПЛ и прекрасно владеют русским языком. В период адаптации они могут помочь.

Против

Переход Рамиля Шейдаева в «Трабзонспор» был признан неудачным, поэтому едва ли на берегу Черного моря хотят приобрести еще одного нападающего у «Зенита».

Здесь и сейчас в Трабзоне есть 3 сильных форварда: Бурак Йылмаз, Уго Родаллега и Даме Ндойе. Поскольку всем им за 30, и все они подвержены травмам, клуб с начала декабря ищет нападающего. Был близок к переезду в Трабзон экс-игрок «Локомотива» Майкон, но нынешний клуб бразильца «Антальяспор» его не отпустил. Ну а сейчас бордово-голубые ведут борьбу с «Галатасараем» за Реми. Про Дзюбу, как и во всех предыдущих случаях, здесь никто не говорит.