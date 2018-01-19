ФИФА расследует трансферы «Челси». 25 игроков подписаны не по правилам?
ФИФА считает, что «Челси» нарушил правила при подписании 25 иностранных футболистов моложе 18 лет. Теперь клубу грозят санкции.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
«Челси», вероятно, приобрел 25 молодых иностранных футболистов в обход международных правил. Расследование ФИФА находится в начальной стадии, и, как сообщает The Guardian, число незаконных трансферов может быть куда выше. На данный момент дело передано на рассмотрение дисциплинарному комитету.
Расследование началось в сентябре прошлого года. «Челси» стал первым английским клубом, которого заподозрили в нарушении правил при подписании молодых иностранных футболистов. До этого с подобными расследованиями ФИФА приходила к «Барселоне», «Реалу» и мадридскому «Атлетико». Во всех случаях клубы признавались виновными и лишались возможности подписывать игроков на протяжении двух трансферных периодов. Правда и количество незаконных сделок было выше – 31 в «Барселоне», 37 в «Реале» и 153 в «Атлетико». Хотя «Реал» подал апелляцию, его нарушения признали незначительными, и сократили запрет на переход игроков до одного трансферного окна.
КТО ЭТИ ИГРОКИ
Первым странным случаем, по мнению ФИФА, стал Бертран Траоре, нападающий из Буркина-Фасо. «Челси» подписал игрока в январе 2014 года, как раз когда Траоре исполнилось 18 лет. Однако есть доказательства, а именно фотографии, на которых форвард играет за «Челси» против «Арсенала» в 2011 году – тогда Траоре было 16 лет. Правда играл он не в официальных матчах. Эти фотографии привлекли внимание ФИФА в 2016 году.
Согласно правилам, клубам не разрешается подписывать иностранных игроков моложе 18 лет, если только их родители не переехали в страну по причинам, не связанным с футболом.
ЧТО ГРОЗИТ «ЧЕЛСИ»
Решение по делу будет выносить дисциплинарный комитет ФИФА. Сейчас у «Челси» и ФА запрошены документы по 25 игрокам, особенное внимание обращается на детали регистрации и на матчи, в которых те принимали участие. Расследование пока находится на ранней стадии, но ожидается, что оно завершится довольно быстро, в течение пары месяцев. Итоги будут вынесены на суд специальной дисциплинарной комиссии, которая и решит, применять ли санкции к «Челси».
Если клуб признают виновным, то ему могут запретить регистрировать новых игроков на протяжении нескольких трансферных окон. Клуб заявляет, что не нарушал правил ФИФА.