ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

«Челси», вероятно, приобрел 25 молодых иностранных футболистов в обход международных правил. Расследование ФИФА находится в начальной стадии, и, как сообщает The Guardian, число незаконных трансферов может быть куда выше. На данный момент дело передано на рассмотрение дисциплинарному комитету.

Расследование началось в сентябре прошлого года. «Челси» стал первым английским клубом, которого заподозрили в нарушении правил при подписании молодых иностранных футболистов. До этого с подобными расследованиями ФИФА приходила к «Барселоне», «Реалу» и мадридскому «Атлетико». Во всех случаях клубы признавались виновными и лишались возможности подписывать игроков на протяжении двух трансферных периодов. Правда и количество незаконных сделок было выше – 31 в «Барселоне», 37 в «Реале» и 153 в «Атлетико». Хотя «Реал» подал апелляцию, его нарушения признали незначительными, и сократили запрет на переход игроков до одного трансферного окна.

КТО ЭТИ ИГРОКИ

Первым странным случаем, по мнению ФИФА, стал Бертран Траоре, нападающий из Буркина-Фасо. «Челси» подписал игрока в январе 2014 года, как раз когда Траоре исполнилось 18 лет. Однако есть доказательства, а именно фотографии, на которых форвард играет за «Челси» против «Арсенала» в 2011 году – тогда Траоре было 16 лет. Правда играл он не в официальных матчах. Эти фотографии привлекли внимание ФИФА в 2016 году.

Согласно правилам, клубам не разрешается подписывать иностранных игроков моложе 18 лет, если только их родители не переехали в страну по причинам, не связанным с футболом.

ЧТО ГРОЗИТ «ЧЕЛСИ»

Решение по делу будет выносить дисциплинарный комитет ФИФА. Сейчас у «Челси» и ФА запрошены документы по 25 игрокам, особенное внимание обращается на детали регистрации и на матчи, в которых те принимали участие. Расследование пока находится на ранней стадии, но ожидается, что оно завершится довольно быстро, в течение пары месяцев. Итоги будут вынесены на суд специальной дисциплинарной комиссии, которая и решит, применять ли санкции к «Челси».

Если клуб признают виновным, то ему могут запретить регистрировать новых игроков на протяжении нескольких трансферных окон. Клуб заявляет, что не нарушал правил ФИФА.