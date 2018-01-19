АНГЛИЯ

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» – «НЬЮКАСЛ»

Еще лет пятнадцать назад фаворитом в этой встрече считались бы гости. Но времена изменились, и «Ньюкасл» вынужден заново осваиваться в премьер-лиге, а «Ман Сити» летит на всех порах за титулом чемпиона. Кроме того, встречаются два именитых испанских тренера, не раз пересекавшихся между собой – Хосеп Гвардиола и Рафаэль Бенитес.

И если первый работал исключительно с топ-клубами, чьи бюджеты почти безграничны, то второй согласился на авантюру и спустился в чемпионшип, чтобы вернуть «сорок» в АПЛ – туда, где команде самое место.

«Сити» необходимо побеждать, ибо пресса заговорит о неминуемом спаде лидера чемпионата, о надвигающихся проблемах и туманных перспективах игры на два фронта. «Ньюкаслу» же на «Этихаде» и ничья будет за счастье, но быть может все что угодно. Вспомните, как эта команда два года назад в последнем туре АПЛ разнесла мощный «Тоттенхэм», хотя уже вылетела в низший дивизион. Ждем сюрприза?

«АРСЕНАЛ» – «КРИСТАЛ ПЭЛАС»

Не удалось «канонирам» подписать Обамейанга и Мхитаряна до этих выходных. Авось, увидели бы их в футболках нового клуба, да еще и в дерби с «Кристал Пэлас». Да, противостояние по британским меркам носит локальный характер, но «Арсеналу» в последние годы это не мешало постоянно терять очки в играх с «орлами», особенно когда команду тренировали Алан Пардью или Тони Пьюлис.

«Канониры», похоже, вынужденно сконцентрируются на победе в Лиге Европы, ведь отрыв от лигочемпионской четверки в АПЛ стремительно растет с каждым туром. Команда не раз в этом сезоне проигрывала матчи середнякам и аутсайдерам, поэтому и сейчас есть все предпосылки для поражения. Выражение избитое, но все же – это игра на три результата.

«БЕРНЛИ» – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Возможно самая удачная домашняя команда сезона принимает «Юнайтед». И легкой прогулки, как во встрече со «Стоком» (3:0), ожидать явно не стоит. «Бернли» удивительно хорош: мало пропускает, оттого и забивать много не нужно, плюс дисциплинирован в обороне и вообще выглядит очень стройно.

И если «Уотфорд» еще в прошлом году мы искренне полюбили за необычные розыгрыши стандартных положений, то в этом – рискуем влюбиться в минимализм команды Шона Дайча. У этих ребят все настолько просто, что они рвутся в еврокубки, готовы в низовом матче обыграть «МЮ» на камерном «Терф Мур» и присосаться к «Арсеналу», сохранив седьмое место в лиге.

ИТАЛИЯ

«ИНТЕР» – «РОМА»

Как же хорошо начала этот сезон миланская команда, какие же у нее были шансы на скудетто! Но постепенно запал угас, и одних голов Мауро Икарди стало резко недоставать. Пропала химия, удача и взаимопонимание. И вот к 20-му туру «Интер» отстает от лидирующего «Наполи» уже на 9 очков.

А «Рома» ничем не удивила. Лишь в очередной раз показала, что готова удивлять. Но фрагментарно, а не перманентно. Римляне так и не сделали качественного шага вперед со времен Руди Гарсии, как это, например, сделал тот же «Наполи» после Вальтера Маццари.

Славная итальянская вывеска, нестареющая классика в исполнении одних из лучших клубов с Апеннин. В общем, все как мы любим. Жаль только, что этот матч нельзя рассмотреть в канве борьбы за чемпионство, ведь на данный момент команды от этой борьбы далеки.

ФРАНЦИЯ

«ЛИОН» – «ПСЖ»

Кто-то недавно назвал лигу 1 «кукольным чемпионатом», где уже заведомо известен чемпион. Возможно в этом году оно так и есть, однако намного интереснее наблюдать не за тем, больше пяти мячей забьют парижане очередному сопернику или сколько раз за 90 минут промахнется по воротам Эдинсон Кавани. Интрига в другом: кто окажется в лигочемпионской тройке по итогам сезона. А оказаться в ней могут помимо «ПСЖ» два клуба из трех: «Лион», «Марсель» и «Монако».

Да, «Лион» потерял летом многих лидеров включая Ляказетта, но справился-таки с кадровыми проблемами, раскрыл Мариано Диаса, подарил надежду Мемфису Депаю и абсолютно логично вознес до небес Набиля Фекира. Если «львы» обыграют парижан – для мнимой интриги за титул это будет неплохо. Если все сложится наоборот – всегда можно ткнуть в трансферную стоимость состава соперника.