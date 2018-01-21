Главный правдоруб российского футбола Роман Широков сейчас дважды советник – в «Динамо» и у одного из министров Московской области.

В интервью «ССФ» экс-капитан сборной вспомнил Евро-2008, а также прокомментировал актуальные события.​

«ХОЧУ СТАТЬ СПОРТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ»

– Роман, как поживаете, чем занимаетесь?

– Больше самообразованием. В «Динамо» моя должность советника не предполагает постоянной работы. Высказываю свое видение по необходимости, но трансферной политикой занимается руководство клуба. Советник – довольно абстрактная должность, председатель мне звонит, когда ему нужен взгляд со стороны. Также я советник министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области. С ним мы развиваем проект любительской лиги футбола, так называемой ЛФЛ. Мне нравится, но и в этой должности занимаюсь больше стратегией.

– А профсоюз?

– Профсоюзом руководит Александр Зотов. Ввиду того, что я являюсь советником президента «Динамо», произошел конфликт интересов, и профсоюзом занимаюсь мало.

– Вы известный футболист, бронзовый призер чемпионата Европы. Нравится, когда вас приглашают на мероприятия в этом качестве?

– Вручить награды, например, интересно, хорошая идея. Одна крупная компания в регионах проводит турниры среди общеобразовательных заведений. В качестве приза она строит для победителя искусственное поле. Я был в Челябинске, где этот турнир проводился шестой год, там уже построено 21 поле. Кострома участвует в турнире два года, и там положили два газона. Очень полезное и большое дело, на такие мероприятия приезжаю с удовольствием.

– Александр Кержаков признался, что денег, заработанных за футбольную карьеру, ему хватит на всю жизнь, и сейчас работа для него – в первую очередь саморазвитие. А что для вас работа? Хватило бы вам денег до конца жизни?

– При грамотном инвестировании, наверное, хватило бы. Для меня работа тоже способ саморазвития. Чтобы добиться каких-то успехов, нужно совершенствоваться.

– Какая ваша цель сейчас?

– Одна из целей стать спортивным директором клуба и двигаться дальше.



Групповой этап Евро-2008. Испания – Россия – 4:1. Для Широкова (№14) этот матч оказался единственным на турнире. Фото Юрия Орлова

«ЕВРО-2008 ПРОВАЛЬНЫМ ДЛЯ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮ»

– Самый запоминающийся момент Евро-2008?

– Конечно, победа над Голландией, а также исход игры хорватов с англичанами в отборе, который позволил нам выйти дальше и неплохо выступить.

– Помните моменты тех матчей, сильно волновались?

– При счете 3:1 понял, что все, мы победили. Что касается противостояния хорватов и англичан, понятно, что в прямом эфире не мог увидеть эту игру, так как матчи отбора шли одновременно. Просто узнал счет по итогам. Лично я решил не смотреть в повторе судьбоносную для нас встречу. Хотя знаю, что некоторые ребята специально искали этот матч в Интернете.

– Какие эмоции испытали после разгрома 1:4 от Испании в первой встрече на Евро-2008?

– Потери веры в собственные силы у меня не было. После таких поражений обычно происходят какие-то перестановки в основном составе. Они коснулись непосредственно меня. Во втором матче со сборной Испании я не участвовал, но мы все равно проиграли. Поэтому не считаю, что только я был виноват в поражении от испанцев в дебютной встрече. Команда тоже не теряла веры в собственные силы, иначе мы не выиграли бы потом в группе и в четвертьфинале с голландцами.

– Перед турниром вы говорили, что вам все равно, на какой позиции играть. После Евро мнение не изменилось?

– Да, могу это и сейчас подтвердить. На тот момент хорошо играл в защите, вопросов ко мне не было. Хотя в центре поля комфортнее, меня рассматривали прежде всего как защитника, и в «Зените» полгода действовал в обороне.

– Кто сделал из вас хавбека?

– Мы приехали после Евро, провели несколько матчей, купили хороших защитников, и Дик Адвокат предложил мне побороться за место в центре поля. Это было нелегко, там играли Тимощук, Зырянов и Денисов. Нужно было постараться, чтобы проявить себя. Полтора года отвоевывал место под солнцем, и в 2010 году, когда пришел Спаллетти, закрепился в основном составе.

– В 2008 году реально было посадить на скамейку в сборной Зырянова и Семшова?

– Если бы меня рассматривали на это место, безусловно, да.

У вас ус отклеился😁#смолов#широков#футбол Публикация от Роман Широков (@shirokovrn) Авг 1, 2017 at 3:17 PDT

«ПЕРЕД ЕВРО-2008 ТРЕНЕРЫ ГОТОВИЛИ КОМАНДУ К ЧЕТВЕРТЬФИНАЛУ»

– После первого матча с Испанией многие винили в поражении именно вас.

– Футбол – командная игра, не от меня одного зависел исход противостояния. Давайте вспомним, в каких голах была моя вина? Считаю, виноват в третьем голе и частично в первом. В итоге тренер меня посадил на лавку. Так сложились обстоятельства. Тренер ничего мне не говорил после матча, за него сказали его действия. Переживать по поводу поражения было некогда, непрерывно шли тренировки и игры.

– Когда команда почувствовала уверенность в своих силах?

– После матча со шведами, который мы очень хорошо провели и выиграли по праву. Добавила уверенности и хорошо начавшаяся встреча с голландцами. Счет был в нашу пользу, мы долго не пропускали.

– Капелло однажды сказал, что Широкова нельзя заменить в полузащите. Готова ли нынешняя полузащита сборной повторить подвиги Евро-2008? Например, Миранчук, Дзагоев.

– Миранчук мало времени проводит в основном составе, чтобы делать какие-то выводы. Но это решает главный тренер. Возможно, по его мнению, Алексей лучше играет, когда выходит на замену. Трудно говорить в целом о силе нашей полузащиты. Дзагоев – настоящий лидер команды, он должен повести ее за собой.

– В турнире 2008 года возникали предпосылки поставить вас в полузащиту? Или было не до экспериментов?

– Меня рассматривали в качестве защитника. В средней линии были футболисты, которые играли достаточно неплохо. Вспоминая первый матч со сборной Испании, первый тайм по владению мячом и по созданию опасных моментов мы провели не хуже, чем оппонент. Следующий поединок мы выиграли. Думаю, этот эксперимент не имел смысла.



При Лучано Спаллетти Широков стал ключевым игроком «Зенита». Фото ФК «Зенит»

«МНОГО РАБОТАЛ, И УДАЧА ПОВЕРНУЛАСЬ КО МНЕ ЛИЦОМ»

– Как участие в Евро-2008 повлияло на вашу карьеру?

– Негативно точно не могло повлиять, сборная России заняла третье место. Я был в запасе, но в матчах участвуют 11 человека, а в заявке 23. Кому-то нужно быть на скамейке запасных, в этом нет ничего страшного.

– Футболисты любят рассуждать о личном вкладе в победу. Как можете оценить себя в процентном соотношении – сколько вашего успеха в победах сборной?

– Это должен оценивать тренер. Могу только сказать, что с моим приходом в сборную поменялась тактика. Начали играть с тремя игроками обороны, перешли на четыре защитника.

– До того как стать капитаном в команде, какая роль вам отводилась?

– Когда только пришел, мне нужно было осваиваться и показывать результаты, что я и делал. 26 лет – поздно в моем случае. Обстоятельства сложились таким образом, что четыре года мне пришлось провести в низших дивизионах. Такой поздний подъем никак не связан с нарушением режима. Просто так сложилось.

– Вас сравнивали с Золушкой, когда вы попали в состав сборной. Ощущали себя так же?

– Я, как сказочная героиня, был вознагражден за свои труды. Поскольку много работал, удача повернулась ко мне лицом. Стало возможным реализовать свои шансы.

– 2008-й самый успешный для вас год в плане результатов?

– Он был очень результативным, но с 2010-го с точки зрения игры сезоны были намного лучше.

– Самый неприятный момент Евро-2008?

– Неприятно вспоминать третий гол в матче со сборной Испании, когда я должен был выбить мяч, а попал в ногу соперника. Потом у него был удачный выход один на один.

«МЕНЕДЖЕРЫ «СПАРТАКА» ПОВЕЛИ СЕБЯ НЕПРАВИЛЬНО»

– Прошло десять лет после Евро-2008, а наша сборная не приблизилась к вашему результату. Сколько нам еще ждать, и дождемся ли?

– Шансы есть всегда, но предпосылок для их реализации пока нет. А тогда наше мастерство позволило реализовать моменты.

– Знали, что чемпионат Европы-2016 станет последним в вашей футбольной карьере?

– Нет. Был момент в начале 2016 года, когда не играл ни за какую команду. Тогда начал задумываться о завершении карьеры. Потом мне предложили пойти в ЦСКА, согласился. У меня была цель выступать до 2018 года, но обстоятельства сложились иначе. Хороших предложений не возникало. Да, хотелось участвовать в ЧМ-2018 в качестве капитана сборной, но жизнь меняется быстро.

– Вы на протяжении шести лет играли в одной команде, а потом за два года поменяли три клуба. Почему?

– Так складывались обстоятельства, ничего страшного. Первая половина 2015 года получилась очень удачной, я выступал за «Краснодар», мы заняли третье место, ни разу не проиграли за полгода. В «Спартаке», считаю, тоже неплохо отыграл, иначе меня бы не вызвали в сборную. Первая половина 2016 года сразу не задалась, так и покатилось все кубарем.

– Не обсуждали с Сергеем Галицким вашу возможную должность в руководстве «Краснодара»?

– Нет, там все на своих местах расставлены. Ради меня кого-то двигать нет смысла. Может быть, они рассмотрели бы меня в качестве одного из тренеров, но я себя тренером пока не вижу. Предполагаю менеджерскую должность.

– В вашем договоре со «Спартаком» был особый пункт об автоматическом продлении контракта в случае, если вы проведете 50 процентов матчей в сезоне 2015/16. При этом в каждом матче должно быть более 45 сыгранных минут. Считаете этот пункт правильным с точки зрения менеджера?

– Этот пункт прописан в договоре у многих футболистов. На мой взгляд, менеджеры клуба с точки зрения бизнеса повели себя неправильно. Ведь из-за меня поднялась большая шумиха, все знали, как ведутся переговоры. Пострадал в первую очередь имидж клуба, который в развитых футбольных странах ценится дороже, чем контракт одного игрока. Но, к сожалению, в нашей стране имидж и репутация ничего не значат, руководители могут вести себя, как им хочется. В Европе больше беспокоятся за честное имя.



При Дмитрии Аленичеве (слева) Широков заиграл в основе «Спартака», но вскоре расторг контракт. Фото Константина Иванова

«КОГДА ЛЕТЕЛИ В БРАЗИЛИЮ, БОЛЕЛЬЩИКИ ПРИКИДЫВАЛИ, С КЕМ СЫГРАЕМ В 1/8»

– Когда узнали соперников по группе Евро-2008, какое было настроение в команде?

– Не помню. После любой жеребьевки у нас позитивное настроение. Когда ехали в Бразилию на чемпионат мира, уже прикидывали, с кем будем играть в 1/8 финала.

– Что касается соперников по группе ЧМ-2018, разделяете позитивные эмоции?

– Разве мы уже вышли из группы? У нас всегда неплохая группа, осталось только реализовать шансы. Что касается соперников, никто их не знает, особенно те, кто утверждает, что мы уже прошли в плей-офф. Для нас все группы примерно одинаковые. Необходимо реализовывать возможности и выходить в 1/8 финала. Это не является сверхзадачей.

– Общаетесь с кем-то, с кем играли в 2008 году на Евро?

– Иногда вижу Павлюченко, Погребняка, Зырянова.

– Что можете сказать о дальнейшей карьере футболистов, игравших тогда за сборную?

– В целом, у всех все получилось. Наверное, только Саенко мог бы ярче выступить.

– Получилось и у тех, кто уехал играть за границу после Евро-2008?

– По большому счету нет. Получилось – когда не возвращаются. Все вернулись по окончании срока контракта или даже раньше. У всех было хорошее начало, но завершение оказалось неудачным. Не знаю, с чем это связано. Англичане говорят про наших футболистов, что они не умеют бороться за место в основном составе, когда сталкиваются с трудностями. Доля правды в этом есть.

– У вас возникали предложения от зарубежных клубов?

– Было одно в конце 2015 года. Жалеть не о чем. Мне был 31 год, играл в основном составе «Зенита», который выступал в Лиге Чемпионов. Я не был готов уехать на меньшие деньги. Но если бы мне было на тот момент 26–27 лет, уехал бы не задумываясь.

«ЛОКОМОТИВ» – САМАЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОМАНДА»

– Есть команда, за которую сейчас болеете?

– Как таковой нет. Переживаю за те, в которых играл. Особенно за «Зенит», где провел свои лучшие годы, и за «Краснодар».

– Что скажете об игре «Краснодара» и работе Игоря Шалимова?

– Те матчи, которые видел, краснодарцам не удались. Возможно, другие были лучше. Я не могу быть объективен, ведь играл за этот клуб, был в хороших отношениях с тренером. «Краснодар» объективно оценивает свои возможности: третье-пятое место. Это показатель их сил. Они упустили возможность выбиться в лидеры. Когда я играл в команде в 2015 году, можно было сделать шаг вперед, причем значительный. Сейчас проблематично.

– Почему у «Зенита» не складывается игра?

– Манчини проходит адаптационный период. Поначалу все было неплохо, потом начался спад, с любым клубом случается. У «Спартака» этот период пришелся на начало чемпионата, «Зенит» лихорадило в конце осени. У обеих команд хорошие возможности для того, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу.

– «Локомотив» – чемпион?

– Пока не чемпион, но все предпосылки к этому есть. Видел несколько игр «Локомотива», на данный момент это самая сбалансированная команда. На первом месте она заслуженно.

– У какого клуба РФПЛ сейчас самый сбалансированный состав?

– Трудно сказать, каждому чего-то не хватает. Скажем, «Спартаку» нужно усилить защитную линию.

– Какое яркое событие или этап карьеры вы вспоминаете?

– 2008 год стоит особняком. С удовольствием вспоминаю и весь зенитовский период.

– Насколько трудно было после наиболее успешных периодов принимать неудачи?

– Могу назвать только один относительно неудачный период – сезон 2009 года, когда «Зенит» занял третье место. В тот момент из команды ушли несколько лидеров, в середине сезона сменился главный тренер. Но такие моменты тоже нужны – для понимания того, что если хочешь находиться наверху, всегда надо быть лучшим. Необходимо тренироваться и психологически настраиваться на лидерство. Кажется, после 2009 года таких сбоев больше не было. Но я мало играл в тот период. Поэтому соглашусь, что после удачного 2008 года, возможно, многие ребята были эмоционально выхолощены и сбавили к себе требования. Примерно то же самое произошло со «Спартаком» после первого за 16 лет чемпионства.​



Широков (третий слева) и звездная компания с Кубком конфедераций. Фото Ильи Смирнова

Роман ШИРОКОВ

Родился 6 июля 1981 года в подмосковном Дедовске.

КАРЬЕРА

Выступал на позиции защитника и полузащитника за дубль ЦСКА (1998-2001), «Торпедо-ЗИЛ» (2001), «Буревестник» (2002), «Истру» (2002-2004, 2006), «Видное» (2004), «Сатурн» (2005), «Рубин» (2006), «Химки» (2007), «Зенит» (2008-2014), «Краснодар» (2014, 2015), «Спартак» (2014-2015), ЦСКА (2016), «Атлантис» (2016).

ДОСТИЖЕНИЯ

Трехкратный чемпион России (2010, 2011/12, 2015/16), обладатель Кубка России (2009/10), двукратный обладатель Суперкубка России (2008, 2011), обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008). Лучший футболист России 2012 и 2013 годов.

За сборную России провел 56 матчей, забил 13 мячей. Бронзовый призер Евро-2008.