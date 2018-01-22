Впечатления со стадиона в Севилье, где «Бетис» продержался первый тайм, но все равно получил разгром.

Шоу

На взгляд жителя страны, где готовятся к чемпионату мира, стадион «Бетиса» старый. Тут нет закрывающейся крыши (зачем, когда почти весь год тепло?), нет подтрибунных помещений, куда можно спрятаться от ветра. Наверх нужно подниматься по гигантской лестницы – может, где-то есть лифт, но добрый дедушка с седой бородой шагал вместе с нами.

Но вот на атмосфере это не отражается, она невероятная. Перед сезоном клуб сделал подарок болельщикам и обновил арену, построенную к 1982 году: перестроили целую трибуну, поменяли кресла. Теперь сидения – ярко зеленые, как клубные цвета, а на центральной трибуне – изображение футболиста клуба. Когда находишься внутри, не кажется, что эта арена чем-то уступает новым.

С помощью длинных прожекторов клуб делает световое шоу – выглядит волшебно. Игры со светом, жизнеутверждающая музыка – все это сводит с ума болельщиков. А в центре при этом танцует забавный маскот.

Исполнение гимна – продолжение этого шоу. Огоньки телефонов и все голоса 60-тысячной арены – четвертой по вместимости в Ла лиге.

Фанаты

Фанаты «Бетиса» – совершенно безумные. Перед матчем с «Барселоной» они люто приветствовали своих и яростно свистели звездам сине-гранатовых. Каждое нарушение взрывало толпу так, что жители близлежащих домов – а они очень рядом – наверняка подпрыгивали. Каждый опасный момент – это единый вздох радости. Фанаты поют совершенно простые мотивы, зато их в любой момент подхватывает весь стадион – так, что до мурашек пробирает каждого.

При этом они разочарованно и массово стали уходить после четвертого гола – не чтобы успеть домой, с этим проблем нет. А как будто не в силах смотреть на то, как сломали команду. Через две недели они придут снова и снова будут кричать, гнать вперед.

Обслуживание

Забавно, но сервис здесь – похуже, чем в нашей ФНЛ. В очереди за весьма грустным (холодная булка, не до конца готовая сосиска, еще и кетчуп с горчицей клади сам) и недешевым (4 евро) хот-догом шумно: все галдят, шутят с девушкой, которая просто не успевает делать заказанную еду. Из-за этого она не надевает перчатки и берет сосиски и булки прямо голыми руками.

– Ну и жуть, – наверняка сказали бы мы, если бы увидели такое на наших стадионах. Но тут это никого не смущает, а наоборот дарит какую-то детскую радость.

– Что?! Только наличкой?! – возмущается испанец и показательно злобно дает 10 евро. Но через секунду уже смеется.

Ну а мусор между сидениями после матча – вообще классическая история. И для ФНЛ, и для Ла лиги.

Комментаторы

Когда «Барселона» забила второй гол, комментатор совершенно в испанском стиле стал кричать, размахивать руками и на максимуме эмоций радоваться голу каталонцев. В ту же секунду болельщики на центральной трибуне вскочили и начали недовольно гудеть. Это выглядело странно даже несмотря на то, что они возмущались весь матч.

– Что происходит? – спросил маленький сын одного из журналистов, который весь матч смотрел со ступеньки между двумя столами для прессы.

Болельщики «Бетиса» вскочили, чтобы возмутиться радостью комментатора. В ход они пустили самые разные ругательства, суть к которых сводилась к «не надо так», а самым вежливым было «козел». История повторялась после каждого забитого мяча.

За команду вообще болеют все журналисты. Коллега рядом нервно поедал орехи до первого гола, а потом только разочарованно махал рукой.

Те, кто остался на арене до финала, в конце концов благодарили Лео Месси и других звезд «Барсы» даже после 0:5. Искусство важнее.