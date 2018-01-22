

Алексис Санчес и Генрих Мхитарян/«Советский спорт»

«Арсенал» официально объявил о подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, а «МЮ» в свою очередь – об Алексисе Санчесе. «Советский спорт» – об историческом обмене в АПЛ.

ЛУЧШАЯ ЗИМНЯЯ СДЕЛКА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

В последние годы важность зимнего трансферного окна возросла в разы. Топ-клубы больше не ждут лета, чтобы купить/арендовать/обменять футболистов. Но действительно больших обменов в мировом футболе давненько не случалось. В английской премьер-лиге – и подавно.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» обменялись игроками. Алексис и Мхитарян переходят в новые клубы абсолютно бесплатно, без каких-либо доплат. Для современной футбольной экономики это большая редкость. Потому что последний большой обмен в той же Англии состоялся с гигантской доплатой: «МЮ» отдал «Эвертону» Руни и 70 миллионов фунтов и забрал Лукаку.

Скоро состоится еще один не совсем классический обмен. В нем, кстати, опять примет участие «Арсенал»: лондонцы на неделе оформят сделку по Обамейангу за 50-60 миллионов евро, плюс отдадут в аренду «Боруссии» нападающего Жиру до конца года с опцией выкупа.

«АРСЕНАЛ» ТАКТИЧЕСКИ ВЫРАСТЕТ

С приходом Мхитаряна ассортимент формаций, тактик и схем в «Арсенале» заметно вырастет. При переходе на расстановку с тремя/пятью защитниками «канониры» потеряли в зрелищности и результативности, пусть и стали дисциплинированнее у своих ворот. Теперь, в атаке играть станет намного веселее.

Во-первых, наконец-то «Арсенал» сможет целиком и полностью скопировать формацию прошлогоднего чемпионского «Челси» с двумя «десятками» (3-4-2-1), где в роли инсайдов выступят Озил и Мхитарян. Благодаря новому тактическому изощрению, Обаймеайнг/Ляказетт будут в пиковой позиции: лучший футбол эти ребята показывали исключительно на острие.

Во-вторых, никто не отменял возвращения на привычную арсенальскую схему 4-3-3 с Ляказетом, Мхитаряном, Озилом и Обамейангом впереди. Зубодробительная четверка в атаке – буферная зона из Джаки/Эль-Ненни и Уилшера/Рэмзи, а также оборона с лучшим на данный момент сочетанием в центре Косьелни-Мустафи. Ну не круто?

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» НИКАК НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Жозе Моуринью еще до того, как сделка по обмену вышла на финишную прямую, сообщил, что любой игрок в нападение будет приобретаться не для расширения атакующего потенциала, а для конкуренции. В принципе, португалец прав: как-то серьезно атакующая палитра новыми красками вряд ли заиграет. Просто с приходом Алексиса впереди будет на одного трудягу больше.

Сейчас Моуринью молится на схему с одним форвардом (Лукаку, в редких случаях Ибрагимович), вокруг которого может быть собрана креативная группа из трех, четырех и, в особенных случаях, пяти человек. Если говорить об инсайдах – это Марсьяль, Лингард,Рэшфорд (так его использует Жозе) и Мата. Получатся, на три позиции всего четыре человека. Да тут не только конкуренция слабая – еще и в случае вылета по травме игроков может тупо не хватить.

Алексис может сыграть и ложную «девятку», но впереди при футболе Моуринью он будет вряд ли так хорош, как это у него получалось в замыслах Венгера. По сути, для чилийца ничего ровным счетом не меняется: лови контратаку, смещайся с фланга в центр, уводи защитника. Да, Санчес во всем этом дико хорош, но в глобальном плане ничего нового этот трансфер «МЮ» не принесет.

У ОБМЕНА ЕСТЬ САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ

Он конечно в нумерологии. Алексис получил в «МЮ» великий седьмой номер. С его тяжестью последним справлялся Роналду. Валенсия спустя год взял себе другой, потом он долго пустовал. Затем Депай рискнул и был облит ведром помойной критики после дебютного сезона на «Олд Траффорд». Санчес вряд ли провалится, ибо в АПЛ он не новичок, время на адаптацию ему не нужно. Правда, в то же время вряд ли, что он дотянется до звезд Криштиану или превратится в хмурую икону типа Кантона.

Мхитарян скорее всего возьмет номер Алексиса, хотя после ухода Уолкотта свободен святой для всех «канониров» 14-й номер, когда-то принадлежавший Тьерри Анри. Генрих, кстати, мечтал играть за «Арсенал» всегда: об этом он говорил еще в 2010 году, выступая за донецкий «Шахтер». Ну что же, мечты сбываются!

СЛИШКОМ МНОГО ДЕНЕГ

Сразу стоит сказать, что «Арсенал» по сравнению с «МЮ» на новичке сэкономит. Армянин будет получать в Лондоне чуть больше 200 тысяч фунтов еженедельно, тогда как чилиец в Манчестере – 350+100 тысяч за имиджевые права.

Пока не ясно, на какой срок «Арсенал» заключил контракт с Генрихом (на сайте лишь сказано, что контракт «долгосрочный») и каков подписной бонус футболиста и его агента Мино Райолы. Зато уже известно, что Алексис в «МЮ» будет играть четыре года, за подписание он получил дополнительно 7,5 миллионов фунтов, а его агент Фернандо Фелисевич станет богаче аж на 15 миллионов.

Таким образом, «Юнайтед» потратит на игрока более ста миллионов фунтов. «Арсенал» – в два раза меньше. Ну а кто окупит вложения, узнаем совсем скоро.