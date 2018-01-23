У «Спартака» новая трансферная цель – аргентинец Рикардо Альварес. Он играет за «Сампдорию», ему 29 и он полузащитник. Верить тому, что спартаковцы действительно проявляют интерес, можно, потому что инсайд – от итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, весьма проверенного и надежного источника. Однако, конечно же, интерес не означает даже вступления в переговоры, тем более пока нет речи о подписании и переходе. Еще «Спартак» продолжает заманивать 20-летнего Эдуарда Левена из «Нюрнберга», у которого есть российский паспорт. Правда, защитник склоняется к тому, чтобы остаться в Германии.

Странное движение вокруг нападающего «Интера»: якобы форвард Эдер очень хочет перехода в «Зенит». Информация об интересе петербуржцев к нему действительно была, игрок и правда может хотеть в Петербург – ничего удивительного. Однако если «Зенит» действительно будет заниматься трансфером, его цель будет туманной. Эдеру 31 год, благой экономической цели покупать, развивать и продавать дороже он точно не соответствует. Говорят, хочет снова поработать с Манчини, остались хорошие впечатления со времен работы итальянца в «Интере». Но если этой причины достаточно для трансфера, у Роберто слишком большое влияние в «Зените». Все же в это не очень верится. Поэтому логично, если желание Эдера так и останется при нем.

Уже похоже на шутку, но прозвучала новая история с пересечением интересов «Спартака» и «Зенита». Вариант очень любопытный: 18-летний юноша Амир Адуев привлекает российские топ-клубы своими успехами во Франции. Он родился в России, в Грозном, но своего нынешнего уровня достиг уже после переезда. Сейчас Адуев выступает за молодежную команду «Монпелье», но что еще важнее – он капитан юношеской сборной Франции. А очень приятный бонус – наличие при этом российского паспорта. Главный этап переговоров, если они действительно уже идут, наверняка в обсуждении легионерского статуса. Адуев-россиянин – очень привлекательная кандидатура.

Кроме того:

Массимо Каррера пояснил, что «Спартак» пока планирует только аренду Николы Максимовича, а не полный выкуп. Что логично, слишком давно этот сербский защитник не играл, в «Наполи» он в состав не проходит.

Доменико Кришито, по информации Джанлуки ди Марцио, отказался продлевать контракт с «Зенитом». Это значит, что летом капитан команды может уйти как свободный агент.

Спартаковец Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо», потому что ему пора по-настоящему играть в премьер-лиге, а в «Спартаке» получается это только иногда, гораздо больше приходится биться в ФНЛ за вторую команду.

Мануэл Фернандеш подтвердил, что «Локомотив» резко против его ухода. Московский клуб отказал всем, кто начинал разговор о трансфере игрока. Тут тоже логично: когда «Локо» и Фернандеш станут чемпионами, а португалец сыграет еще и на чемпионате мира, диалог пойдет на другом уровне: если продавать – цена выше, если оставлять – есть конкретный аргумент в виде Лиги чемпионов.