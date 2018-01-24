«КЕМ МЕНЯТЬ БУМАЛЯ И БИКФАЛВИ?»

– Для нас восьмое-девятое место неплохой промежуточный результат, – считает 63-летний специалист. – В первых турах часто играли вничью, потом пошла серия побед, перед перерывом потерпели несколько необязательных поражений. Если бы не эти осечки, стояли бы в таблице выше. В общем, норматив выполнен. Но могло быть лучше.

– С чем связываете ноябрьско-декабрьские неудачи?

– Не все игроки могут долго держать максимальный уровень концентрации. У нас в составе много молодежи, им надо набраться опыта. Ну и о травмах не забывайте. Стоило выпасть из обоймы Петрюсу Бумалю, начались проблемы. А после матча с «Зенитом» потеряли Эрика Бикфалви. Кем их равноценно заменить?

– Основными козырями «Урала» по-прежнему остаются сплоченность и сыгранность?

– Да. Новички у нас быстро адаптируются. В прошлом году взяли Бикфалви, Грегора Балажица, Николая Димитрова. Потом пришли еще более молодые, Алексеев Евсеев, например. Той команды, в которой я начинал работать, уже нет. Но коллектив все равно сыгранный.

«КУПИМ ЕЩЕ ПАРОЧКУ ИГРОКОВ»

– Уровень новичков «Урала» с каждым годом растет?

– У нас и раньше были мастера. Вячеслав Подберезкин заиграл в «Краснодаре», сейчас ушел в аренду в «Рубин». Федор Смолов – в том же «Краснодаре», Александр Ерохин – уже в «Зените». «Урал» является хорошим трамплином для карьеры. Здесь растут будущие звезды. Сейчас сделали ставку на молодежь в лице Андрея Егорычева и Мингияна Бевеева. Верю, что эти ребята способны прогрессировать.

К весне добавится еще пара новичков. Селекция работает по двум позициям. Фамилий, понятное дело, пока не назову. Закон трансферного рынка.

– Почему, на ваш взгляд, два таких сильных футболиста, как Артем Дзюба и Олег Шатов, оказались не нужны «Зениту»

– Не знаю. Видимо, Роберто Манчини не любит русских. Тот же Шатов свои матчи отыграл здорово. Почему он не получает больше шансов – загадка. С удовольствием пригласил бы такого игрока в «Урал». От Дзюбы тоже не отказался бы. Но двух таких новичков наш клуб точно не потянет.

– Как проходят кипрские сборы?

– В рабочем режиме. Игроков стараемся пока не нагружать. Плохо только, что погода испортилось. В начале сборов было теплее.

– Понятно, что «Урал» вряд ли поборется за зону еврокубков. Отрыв слишком велик. А верите в то, что кто-то догонит лидирующий в РФПЛ «Локомотив»?

– Если команда Юрия Семина сама начнет дарить очки соперникам. В принципе, все возможно. Никто заранее не знает, как та или иная команда будет выглядеть весной. Турнир ведь по сути начнется заново.