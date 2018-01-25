«ПОВЛИЯЛ УХОД МЕВЛИ»

– Чемпионат «Ростов» начал резво. Какое-то время команда была в верхней части таблицы.

– Даже на втором месте шли, – вспоминает Гамула. – Потом притормозили, появилась какая-то неуверенность в своих силах.

– Что случилось?

– Думаю, что повлиял уход Мевли в «Зенит». Миха – очень сильный защитник, который здорово заменял опытного Наваса. Вокруг словенца строилась вся игра в обороне, он очень хорошо смотрелся на фоне любых соперников.

Следом проиграли несколько матчей, исчезло везение. Все эти нюансы выбили из колеи, не могли долго выиграть. Но концовка первой части чемпионата мне понравилась, а победа над «Анжи» и вовсе добавила оптимизма.

– И все же Леонид Кучук ушел из команды.

– В первых турах «Ростов» играл хорошо и Кучука все любили, а потом… От любви до ненависти один шаг. У тренеров такая работа, что всегда чемодан должен быть собран. Команда выигрывает – все хорошо, проигрывает, значит виноват тренер. Никто от отставки не застрахован.

«В УСПЕХЕ «РОСТОВА» ПРИ КАРПИНЕ НЕ СОМНЕВАЮСЬ»

– Чего ждете от заключительной части сезона?

– Уверен, что у «Ростова» все будет хорошо. С приходом Валерия Карпина и новых игроков команда точно прибавит. Карпин – тренер опытный, у него высокий класс. Тем более клуб хорошо работает на трансферном рынке. Уже взяли классного защитника, нападающего. Не забывайте и про костяк, который остался. Ветераны отлично выглядят.

– Вы Карпина лично поздравили с назначением?

– Еще не виделись с ним, но мы хорошо знакомы, часто общаемся. Рад за Валерия Георгиевича!

– На что может претендовать «Ростов» по итогам чемпионата?

– Можно бороться за еврокубковую зону. Я в успехе не сомневаюсь. Болельщики будут гнать «Ростов» вперед, здесь привыкли к хорошим результатам. На ребятах лежит большая ответственность, и я уверен, что они это понимают.

– Три домашних матча «Ростова» проведет на новом стадионе.

– Это большой плюс для команды. Дополнительная мотивация. На Дону любят футбол и я уверен, что все игры пройдут при полных трибунах.

«ЭКС-СПАРТАКОВЦЫ ПОМОГУТ»

– В «Ростове» сейчас много экс-спартаковцев. Это плюс?

– Конечно. Карпин отлично знает плюсы и минусы каждого. Слышал, что он, например, очень уважает Паршивлюка. Еще есть Макеев, Песьяков, Зуев, Гулиев. Это поможет «Ростову». В целом, если посмотреть сейчас на состав, то команда здорово укомплектована.

– В «Ростове» уже три исландца. Болельщики шутят, что пора перевозить в Россию всю сборную.

– Все трое – толковые ребята. Нужен был нападающий – взяли Сигурдарсона, потом появился Сигурдссон. Хороший опытный защитник, настоящий боец.