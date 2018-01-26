Напомним, этой зимой Алексис Санчес, который ранее выступал за лондонский "Арсенал", перебрался на "Олд Траффорд". В обратном направлении последовал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

"Это очень важное событие, – сказал Моуринью, чьи слова приводит Daily Mail. – Теперь у нас пять атакующих игроков высокого класса – Хуан Мата, Ромелу Лукаку, Антонио Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Алексис Санчес. Это фантастическое усиление для моей команды.

Если игроки будут недовольны своим положением, я буду только рад. "Манчестер Юнайтед" – топ-клуб, и как в любом большом клубе, игроки ведут борьбу за место в основе. Так что, это нормально. У нас есть определенные обязанности и мы должны подходить ко всем вопросам очень серьезно.

Невозможно провести весь сезон, играя одним составом. Поэтому, игроки в больших клубах знают, что рано или поздно настанет их час. Могу сказать вам, что у нас не будет проблем с игровой практикой.

Мы будем и дальше работать на трансферном рынке. "Манчестер Юнайтед" хочет стать еще сильнее, и выигрывать трофеи. Наша цель – добиться успеха и мы не остановимся, пока не сделаем это.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить прогресс Марсьяля и Джесси Лингарада. Я очень доволен их игрой. Но при этом мне нужны парни с опытом. Я имею ввиду Неманью Матича и того же Санчеса.

Возвращаясь к Алексису, я могу сказать, что вы итак знаете, на что способен этот парень. Он давно выступает в Англии. Я не буду говорить о его игре в Италии или Испании, но он доказал свое мастерство в премьер-лиге. Мы получили одного из лучших форвардов планеты.

Что касается его позиции, то Санчес, как универсальный футболист, может занять любое место в атаке. Я знаю этого парня много лет и не раз наблюдал за его игрой. Он умеет подстроиться под любую схему и приспособиться к любой философии", – заявил португальский специалист.