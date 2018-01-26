«Советский спорт» уже писал о главном отличии новичка «Зенита» Антона Заболотного от Артема Дзюбы – новобранец дает в атаке такое движение, которое Дзюба не предлагает. Пришла пора рассказать о том, почему это движение форварда Роберто Манчини необходимо.

НАДЕЖНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В какой бы команде ни работал Роберто Манчини, ее отличает надежная игра в обороне. В трех сезонах из четырех «Манчестер Сити» итальянца пропускал меньше всех в английской премьер-лиге, «Галатасарай» преуспел в этом в чемпионате Турции, а «Интер» – в Италии. «Зенит» идет к тому, чтобы пропустить меньше всех в чемпионате России. Пока питерцы получили в свои ворота лишь 13 мячей – никто больше не может похвастаться столь низким показателем.

Чтобы преуспеть в обороне, в «Зените» Роберто Манчини сдерживает крайних защитников – они не бегают до углового флажка. Как правило, ограничиваются парадной линией штрафной. Или не доходят даже до нее. Так было и в первой части сезона, и в двух первых товарищеских матчах в 2018-м – с «Копенгагеном» (5:0) и «Славией» (5:1). В игре с чехами в стартовом составе на краях обороны появились Жирков и Кузяев.

Вышедший на замену Смольников один раз добежал до лицевой линии поля, но сделал это единожды за 27 минут. И то забежал под передачу при розыгрыше штрафного, предложив Ригони разыграть мяч без свистка. Игорь смог выжать из эпизода максимум: сделал голевой пас на Ерохина. Мы знаем: забегать по бровке и находить партнеров передачей защитник умеет. Но для Манчини неважно: от крайних защитников ему требуется хорошее начало атак и надежная игра в обороне. В текущем чемпионате России Смольников не сделал еще ни одной голевой передачи.

У «Зенита» почти нет прострелов – так как защитники до лицевой линии не забегают. Это минус для Дзюбы: Артем хорош в штрафной, когда нужно продавить защитников, затолкнуть мяч в ворота. Подач в первой части сезона было много, но они шли не из боковых карманов (участки между боковыми линиями и штрафной), а из более глубоких зон. Такие подачи хорошо замыкать, играя на опережение. И это тоже минус для Дзюбы – в этом он не силен. Зато в этом хорош Кокорин.

В ситуации, когда у крайних защитников есть стоп-кран, их нехватку у чужих ворот при позиционных атаках нужно компенсировать. Манчини предпочитает делать это движением атакующих игроков – они должны создавать зоны и для себя, для партнеров, чтобы разыграть мяч низом. Но сильной стороной Дзюбы мобильность не является. Получается, он не вписался ни во фланговую игру, ни комбинационную.

Заболотный может сыграть на опережение при подаче с фланга, а при игре низом дать движение, чтобы вскрыть зону – для себя или партнера. В игре с «Копенгагеном» благодаря скоростной работе «Зенит» даже забил при розыгрыше мяча низом – отличился сам Заболотный.

При игре низом в позиционных атаках у Манчини нужно много двигаться, при навесах с фланга играть на опережение – ни то, другое не является сильной стороной Дзюбы. Так бывает, что под стиль тренера игрока не подходит. В этом нет ничьей вины.

ЗАЦЕПИТЬСЯ – ДА, УБЕЖАТЬ – НЕТ

В контратаках Дзюба приносил пользу «Зениту». В частности, в игре с «Краснодаром» (2:0), когда цеплялся за передачи из глубины. Но на этом все. Дальше эпизоды решали его партнеры.

Антон Заболотный выгодно отличается от Дзюбы тем, что не только передачи из глубины может принять, но и убежать от защитников. Подобным образом он забил в ворота «Славии». Дзюбе убежать от себя защитники не давали.

Умение играть в контратаках для Манчини очень важно. «Зенит» и в первой части сезона часто оборонялся на своей половине поля с быстрым выходом в атаку, и делал так в первых товарищеских матчах межсезонья.

Заболотный многофунциональнее Дзюбы и в позиционном нападении, и в контратаках. Благодаря мобильности. А Манчини, организатору надежных оборон, навыки форварда важны. Поэтому в «Зените» сейчас играет Заболотный.

Скриншоты: «Матч ТВ», «Матч Наш Футбол».