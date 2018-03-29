Ровно 15 лет назад Игорь Акинфеев, тогда еще 16-летний пацан, дебютировал за ЦСКА – клуб, за который, как мы узнали позже, он готов порвать. Ниже – главные вехи пожалуй лучшего российского вратаря в новейшей истории.

ДЕБЮТ В МАТЧЕ С «ЗЕНИТОМ», ПЕРВОЕ ЗОЛОТО РФПЛ

Перед началом сезона 2003 года, недавно окончивший футбольную академию ЦСКА, вратарь на тренировках смотрелся даже лучше Вениамина Мандрыкина. Игорь провел первый матч за взрослую команду, как это часто бывает с молодежью, в кубке. Но не России, а РФПЛ. Тогда на стадии 1/8 финала армейцы встречались с «Зенитом» (0:2) на «Петровском». Акинфеев провел второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко, отстоял «насухо» и в принципе оставил хорошее впечатление. ЦСКА тогда проиграл, а «Зенит» победил не только в данной встрече, но и в турнире и получил право сыграть в Кубке УЕФА.

С наибольшей ответственностью, в чемпионате России, Акинфеев дебютировал в мае того же года в игре против «Крыльев Советов» (2:0). Причем крутость дебюта была обусловлена не только тем, что «Крылышки» тогда были в полном порядке. Вдовесок к статусности встречи Игорь еще и пенальти в конце матча от Андрея Каряки отразил. Ну и в целом, с того самого момента и началось медленное восхождение Акинфеева наверх, ведь в том году армейцы впервые в истории стали чемпионами России, а Игорь провел 13 встреч в РФПЛ.

ПОБЕДА В КУБКЕ УЕФА, ТРЕБЛ-2005

Тот год вообще выдался для ЦСКА космически фантастическим. Джордж Лукас мог смело накатать еще одну часть «Звездных войн», где на пути к победе к Кубку УЕФА армейцы убирали неплохие европейские клубы, где ЦСКА стал чемпионом страны и пропустил меньше всех в лиге (20) после «Локомотива», где взял Кубок России. И это все с 19-летним парнем в рамке!

Кстати, ведь в тот год Акинфеев откусил еще один кусок от пирога – теперь уже сборной России. Игорь потихоньку становился первым, отодвигая на второй план мастодонтов эпохи – Сергея Овчинникова и Вячеслава Малафеева. Семь матчей за национальную команду в возрасте первокурсника: а вам слабо?

«КРЕСТЫ» И БРОНЗА ЕВРО-2008

В 2007-м Игорь порвал крестообразные связки. Тогда еще в первый раз. Повреждение выкосило его с мая по ноябрь и, как окажется потом, сделало только сильнее. В следующем году Акинфеев провел все 30 матчей в РФПЛ и закрепился в статусе одного из лидеров сборной. Им уже тогда интересовались европейские гранды, а журналы с наклейками во всю тиражировали его фотографию в разделе «Звезды грядущего Евро».

Из-за еще одного повреждения Акинфеев хоть и пропустил часть отборочной кампании на чемпионат Европы, но туда все же отправился в статусе одного из хедлайнеров. Ну а что было в Австрии и Швейцарии, вы прекрасно знаете: голевая Сергея Семака через себя, «пушка страшная» Дениса Колодина, пик всего, что только можно у Андрея Аршавина и историческая бронза Евро-2008. Акинфеев на турнире пропустил восемь голов, семь из которых от будущих чемпионов – испанцев.

ОПЯТЬ «КРЕСТЫ», УСПЕХ В РОССИИ, ДОСАДА – В ЕВРОПЕ

Как сейчас в голове флэшбек из «Лужников». Акинфеев со взглядом хищника смотрит на Веллитона, покрывает его нецензурной бранью и уплывает в подтрибунное помещение стадиона на носилках. Опять кресты, опять на левом колене. Казалось, на прежний уровень после таких повреждений не возвращаются…

А он вернулся, хоть успехи ЦСКА и продолжали носить локальный характер. В России с Леонидом Слуцким армейцы выиграли абсолютно все, но вот пошуметь в Лиге чемпионов или повторить успех многолетней давности теперь уже в Лиге Европы не получалось. Все было еще хуже: антирекорд в ЛЧ рос как на дрожжах, Игорь пропускал в каждом матче турнира, начиная с 21 ноября 2006-го…

100500 РЕКОРДОВ И ЧЛЕНСТВО В ЭЛИТНЫХ КЛУБАХ

…К счастью, с антирекордом удалось покончить. Точнее, отчеркнуть его и двигаться дальше: через 11 лет и 1 день ЦСКА обыграл в гостях АЕК (2:0), Игорь официально мог перестать думать о многолетней неприятности, и, наконец, мы смогли поздравить его с «сухарем». С того момента 43 матча позади и 85 пропущенных голов позади.

В остальном, Акинфеев выиграл уйму трофеев – на данный момент 19 – и куда только свою славную фамилию не вписал, в каких почетных клубах его теперь не находят. Так об успехах личных ниже и тезисно.

На вершине в Клубе Льва Яшина

Самый молодой вратарь в истории отечественного футбола, проведший 100 «сухарей» (22 года и 117 дней)

Самый молодой вратарь в истории отечественного футбола, проведший 200 «сухарей» (27 лет и 357 дней)

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Самый «сухой» вратарь в истории отечественного футбола

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Ну и еще полтора десятка других не менее крутых и громких званий, рекордов, включая несколько международных признаний по тем или иным поводам.

Ну что, разве Игорь не топ? А ведь ему пока только 31 год, еще пять-семь лет может поиграть спокойно. А там и до футбольного долголетия Джанлуиджи Буффона, Марка Шварцера и Марко Балотты.