На днях ФИФА опубликовала список судей, которые будут привлечены к работе на матчах чемпионата мира 2018 года. Российских арбитров в этом списке немного: Сергей Карасев и два его ассистента – Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Предполагалось, что главных арбитров из Европы на ЧМ будет девять, однако ФИФА приняла решение расширить список до десяти специалистов: Феликс Брих (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Сергей Карасев (Россия), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Мигель Антонио Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения) и Клеман Тюрпен (Франция). Как вариант, квоту европейских судей увеличили как раз-таки ради Карасева.

В целом, интересно, по какому принципу ФИФА утверждала список судей. В нем, например, впервые за 80 лет не оказалось британцев. Также почему-то не нашлось мест компетентному шведу Йонасу Эрикссону и противоречивому венгру Виктору Кошшаи.

Эксперты называют попадание российской бригады арбитров в окончательный список шагом вперед, прорывом и вообще показателем большой футбольной судейской школы. И в чем-то они правы. Сергей Карасев действительно наш топовый арбитр, русский Колина, если хотите. Он уже несколько лет судит еврокубковые встречи – игра «Барселона» - «Арсенал» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов это не хухры-мухры – и матчи сборных, включая Евро-2016 и Олимпиаду того же года в Рио-де-Жанейро.

Интересно, сколько матчей и какого порядка ФИФА доверит бригаде Сергея Карасева. Он ведь первый отечественный рефери после Валентина Иванова (работал на ЧМ-2006 в Германии), кого пригласили на чемпионат мира. БК Tennisi, например, считает, что Сергею очень круто повезет и он имеет шансы быть назначенным на финал турнира. Коэффициент конечно сумасшедший, 50 к одному, и манит своей притягательностью. Слушайте, а почему нет? Естественно, существуют наиболее очевидные кандидаты, но чем черт не шутит!

Как показывает практика, Карасеву отлично удается судить в больших матчах, ФИФА всегда была удовлетворена его работой. ЧМ-2018 – это несомненно большой турнир, где ответственность и уровень подготовки обязаны быть запредельными. А значит, на Сергея, в отличие от сборной России, можно будет положиться.

В одном из недавних интервью Карасев о попадании в список арбитров чемпионата мира вместе с помощниками сказал так: «Будем представлять Россию наравне со сборной». Вот тут конечно опасно, нашим бы для начала впервые в истории выйти из группы. Потому лучше не «наравне», а «вместе». Во всяком случае, так будет наиболее правильнее. Да и в куда больше верится в успех наших судей, чем команды Станислава Черчесова.