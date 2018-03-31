Так и запишем для истории: в последний день марта 2018-го сезон для «Локомотива» перестал быть томным. И если бы мы дали себе труд вдуматься в диспозицию перед перенесенной в столицу встречей с «Амкаром», то предпосылки к неудаче у команды Семина накапливались весомые.

Во-первых, сам «Амкар» - штучка себе на уме. Есть деньги, нет денег, «Амкар» никогда, заметьте, не вылетал из РФПЛ. А тут две недели перерыва наблюдал себя на критической предпоследней строчке таблицы. Плюс команду возглавил Вадим Евсеев, притом получил в этом самом перерыве время на то, чтобы ее по-своему обработать. Опять же: есть в клубе деньги, нет денег – не суть; Евсееву как человеку заведомо амбициозному сейчас важно другое: вот же он, шанс, зарекомендовать себя в амплуа главного тренера на уровне премьер-лиги. Пока бывшие партнеры и нынешние коллеги, Андрей Тихонов например, годами ходят вокруг да около. И добавим к этому знаменитую евсеевскую харизму: глянет так, что не умеешь, а сделаешь; мертвых на подвиги поднимет. Сильный, надо заметить, контраст с привычным пермякам Гаджи Гаджиевым.

Во-вторых, положение и самого «Локо» при вдумчивой оценке выглядело хуже губернаторского. Команда в этом сезоне, как правило, тяжело возвращалась в игру после календарных пауз. К тому же исторически отвыкла – за полтора-то десятка лет без чемпионства – выигрывать по обязанности, а не по настроению-по импульсу. А тут исчез даже отвлекающий фактор в виде Лиги Европы, в некотором смысле смягчавший ситуацию. А полный наличный состав, с выздоровевшими Ари и Фарфаном, возможно, только усугубил психологическую ловушку.

И что получилось?

Новоиспеченный главный тренер Евсеев дал о себе знать в широком игровом формате. Сколько смотрел «Амкар», не видел раньше, чтобы эти записные футбольные пролетарии столь истово доигрывали, что называется, эпизоды в атаке! Пяток наработанных проникающих атак – с фланговым переводом и непременным замыканием в расстрельной позиции – это что-то для Перми новенькое. А как «Амкар» заканчивал игру? Занев крутанул Кверквелию у углового флажка – когда любой другой сознательный игрок премьер-лиги ограничился бы в контексте удержания счета удержанием соответственно и мяча, с последующим аутом. Словом, от третьего пропущенного мяча лидера чемпионата спас только спешный свисток Лапочкина, оборвавший голевую атаку.

«Амкар» «Амкаром», Евсеев Евсеевым (последим-ка за его работой поплотнее – это интересно!), но Семину, боюсь, непросто будет быстро заштопать дырочку в командном кармане, сквозь которую выпали эти три очка. Видятся сразу две причины, предвещающие, что оставшийся очковый запас может сойти на нет в ближайших же турах. С одной стороны, сокращение отрыва наверняка заставит команду подрагивать. А с другой - в трех следующих матчах против «Локо» выйдут соперники, ведомые опять-таки небанальными тренерами – Карпиным, Хохловым и Галактионовым. И кто знает, чего от «Ростова», «Динамо» и «Ахмата» ждать.