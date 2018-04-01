«Краснодар» сыграл вничью с «Анжи» (1:1) в матче 24-го тура РФПЛ. О сложностях реализации и фортуне или наоборот невезении – в репортаже «Советского спорта».

ОДНИ В БИТВЕ ЗА ЛЧ, ДРУГИЕ – ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Интересен этот матч не только потому что у команд диаметрально разные задачи на весенний отрезок сезона. Во-первых, хозяева два матча подряд не побеждали, с середины марта не забивали. Поэтому команде Игоря Шалимова предстояло как минимум не отпустить далеко «Зенит» и ЦСКА в борьбе за третью лигочемпионскую путевку. Гости же несмотря на вроде бы комфортные 23 очка по-прежнему рискуют вылететь в ФНЛ напрямую или же потрепать себя и других в переходных матчах. Три последние встречи для «Анжи» – это 2:7 по забитым голам не в пользу махачкалинцев. И опять в голове всплыла мысль о сложной репутации Вадима Скрипченко: «Крылья Советов» из премьер-лиги он уже выкинул, а теперь что?

Вернулись из национальных сборных футболисты, и «Краснодар» предстал во всей красе: Андреас Гранквист и Шарль Каборе, Маурисио Перейра и Виктор Классон. Из россиян – Синицын, Петров проигнорированные Станиславов Черечесов Павел Мамаев и Олег Шатов, а также единственный футболист российской сборной, кому удалось забить в двух прошлых встречах – Федор Смолов. Кроме того, в обороне появился бывший крайний защитник «Волгаря» 22-летний Игорь Калинин. Его персона в этом составе интересна более всего, потому что большому числу болельщиков неизвестна.

Скрипченко, надо отдать ему должное, уже потрепал в этом году «Зенит» со «Спартаком», очки у грандов отобрал. И в Краснодар команда, по его словам, приехала за очками. Сначала хотелось сделать акцент на составе, но разве «Анжи» мог себе позволить не выставлять сильнейший состав в матче хоть со «СКА-Хабаровском»? Конечно нет, потому в воротах Георгий Лория, в обороне легендарный Владимир Полуяхтов, экс-спартаковец Сергей Брызгалов и партнеры. В середине опытный Олег Данченко с Филиппом Будковским, еще парочка хавбеков вроде Михаила Бакаева, а в переди – Иван Маркелов – противоречиво, но один из лучших нападающих лиги по многим показателям – и Хуан Лескано.

«КРАСНОДАР», НУ ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ОДИН ГОЛ?

Забить «Краснодар» мог несколько раз уже в первые 10 минут. Легкость, безмятежность и полное взаимопонимание при игре в мелкий и средний пас – присутствовало в действиях хозяев практически все. То Смолову не хватило удачи, то не зацепился в нужной точке за мяч Смолов, то у Шатова не получился удар. Классом и уровнем собственного превосходства краснодарцы навалились на ворота Лории. Контратака – вот что нужно было ставить во главу угла сидевшему в обороне «Анжи».

Ощущение, что «Краснодар» хватило только на 15 минут навала. Дальше – спокойнее, размереннее и умнее. «Анжи» к этому был готов, потому игру ситуативно от своих ворот отталкивал, но не сказать чтобы железобетонно. Махачкалинцы прекрасно понимали, что их будут давить. Об этом, кстати, раз за разом орали со скамейки краснодарцев. Что орали с другой скамейки? Да ничего. Там молчаливо от непонимания игры своей команды в обороне недоумевал Скрипченко.

Ну и продавили гостей в обороне, не без удачи конечно. С левой бровки подал Калинин, а мяч рикошетом от одного из оборонцев попал на ногу вбегающего по месту инсайда Классона. Швед филигранно обыграл защитника и четко забил в дальний угол. Капитально прибавил после этого «Краснодар», как грибы повылазили из земли пробросы, финты, скидки грудью под удары и много чего еще акробатически непростого и зрительно приятного. Будто Сергей Галицкий взял в руки джойстик и начал по приколу управлять футболистами: вот этот пусть поинтереснее сыграет, а тот – попроще и надежнее, но чтобы все вместе смотрелось красиво!

Справедливости ради, и у «Анжи» красивый момент в первой половине все-таки был. Лескано красиво исполнил в дальнюю штангу. Чудом защита спасла от добивания, уж слишком много ребят увлеклись атакой. Но это же «Краснодар», тут скопом вперед и не всегда все вместе назад! Как иначе-то?

НАКАЗАЛИ…

И вот после перерыва не все так однозначно начиналось. Но «Анжи» не реализовал парочку своих замечательных возможностей, «Краснодар» – продолжал нагнетать через красоту и футбол под названием «нам нужны чуть более классные футболисты, тогда вы с ума сойдете от наших комбинаций». Хозяева продолжили возводить красоту и ажурность в абсолют, все это действо элегантно украшая проникающим чутьем Перейры, многофункциональности Мамаева, нацеленности на пас, а не удар, Смолова и звание глубинного диспетчера от Шатова.

Из важного, травму в середине тайма получил Каборе, но картины его уход с поля не испортил, по позиции его заменил Юрий Газинский. Очень понравился левый защитник Калинин, мощно проведший минут 75 этой встречи точно, а может даже и все 90. Приятно было видеть на поле последние два десятка минут Жоаозиньо. Да, хавбек не часто попадает в основной состав, но он по-прежнему в порядке: и чувствовал, и видел затылком партнеров, и своевременно обострял.

И все бы хорошо, но «Краснодар» в своем стиле пропустил на последней минуте: сумасшедший финальный штурм организовали гости и наказали хозяев за скупую реализацию. Дальним ударом после атаки с правого полуфланга, в лучших традициях большого европейского футбола, Данченко вырвал для махачкалинцев очко, отобрав у соперника сразу два. Кто-нибудь, пожалуйста, научите «Краснодар» обороняться, терпеть и вытягивать такие матчи на зубах. А пока три встречи подряд без побед. Вот вам и мечты о Лиге чемпионов.

***

«Краснодар» по сути потерял очки в матче, где их терять было нельзя ни в коем случае. Дальше у «быков» «Зенит», «Арсенал», ЦСКА и «Локомотив» – три из четырех матча будут центральными в туре. К тому же, это еще и экзамен для тренера по дисциплине «доказательство класса через матчи с топ-клубами» и проверка команды на столь сложный календарь и амбиции наконец-то отобраться в Лигу чемпионов и там сыграть. Впервые в истории.

«Анжи» же уже и права не имеет делить соперников на тех и этих, очки нужны во встречах с каждым, максимум необходимо показывать каждый уикенд. Тем более что дальше по хронологии «Спартак» дома и «Зенит» в гостях. И это не считая двух последних туров, где легко явно не будет, ведь там «Ахмат» на своем поле и ЦСКА в Москве. Успехов, что еще тут можно пожелать. И чтобы Скрипченко не спустил еще один клуб в первый дивизион.

«Краснодар» – «Анжи» – 1:1 (1:0)

Голы: Классон 33 (1:0). Данченко 90 +4 (1:1).

«Краснодар»: Синицын, Калинин, Гранквист, Петров, Мартынович, Перейра, Классон, Каборе (Газинский, 53), Мамаев (Жоаозиньо, 69), Шатов, Смолов (Вандерсон, 85).

«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев (Прудников, 83), Брызгалов, Хамдамов (Яковлев, 69), Данченко, Маркелов (Хубулов, 57), Лескано, Будковский.

Предупреждения: Каборе, 45; Перейра, 81 – Самарджич, 64; Полуяхтов, 71.