ПЕРВЫЙ АНШЛАГ СЕЗОНА

После «перестройки» и ухода Бердыева в «Ростове» забыли, что такое аншлаги на домашних матчах. Несколько раз по ходу текущего сезона «Олимп-2» была заполнен процентов на 80, но в кассах всегда без проблем можно было купить билет вплоть до стартового свистка.

Приход Валерия Карпина на должность главного тренера клуба взбодрил местную публику. Уже на «Зените» все центральные секторы были «забиты», а на игру с ЦСКА и вовсе не осталось свободных мест. За несколько часов да старта желто-синие сообщили, что билетов в продаже не осталось.

Кроме Карпина у такой посещаемости еще несколько причин – солнечная погода (на юге, наконец, вспомнили про весну), серьезный соперник и последняя игра на старике «Олимпе» в нынешнем сезоне. 15 апреля желто-синих ждет тестовый матч на новой «Ростов Арене». Планируется, что пока на трибуны пустят всего 13 тысяч зрителей, чтобы проверить все системы стадиона.

Что касается возращения на «Олимп», оно, по нашей информации, произойдет уже в начале следующего сезона. Первые домашние матчи нового чемпионата «Ростов» проведет на родном стадионе и лишь осенью клуб окончательно должен сменить домашнюю прописку.

А пока ростовчане спешно занимали места на трибунах уже за два часа до матча. На входе их ждал большой баннер, посвященный трагедии в Кемерово. Из-за страшного пожара клуб отменил традиционный развлекательный «Разогрев», а сама встреча началась с минуты молчания.

НЕУДОБНЫЙ ВЫЕЗД

Для ЦСКА выезд в Ростов-на-Дону исторически один из самых неудобных. Последний раз в рамках РФПЛ армейцы здесь выигрывали в далеком 2006 году. Об этой серии в московском клубе знают, а игроки обсуждают между собой этот факт. Об этом накануне матча рассказал полузащитник желто-синих Алексей Ионов, который прошлый сезон провел в ЦСКА.

– В других командах часто говорят, что на «Олимпе-2» всегда сложно играть, так как здесь очень необычная атмосфера на трибунах. О неудачной гостевой серии ЦСКА в Ростове-на-Дону я тоже прекрасно знаю, так как выступал за армейцев. В их команде это обсуждают перед играми, – сказал футболист.

Сам Ионов находится в потрясающей форме. В трех играх после перерыва россиянин забил трижды, а болельщики всерьез начали рассуждать о том, что он может пригодиться сборной.

Россиянин по традиции вышел в стартовом составе хозяев. Пару ему составил Бьорн Сигурдарсон. А вот в защите «Ростова» произошло одно изменение. Дмитрий Скопинцев начал игру на скамейке запасных, а его место занял Евгений Макеев.

У ЦСКА же все по привычной схеме. Понтус Вернблум уже освоился в атаке, где ему помогал Ахмед Муса, а в центре поля вышли Александр Головин, Бибрас Натхо и Алан Дзагоев.

ВЕРНБЛУМ ВНОВЬ ЗАБИЛ

В первые минуты ЦСКА был активнее, но все действия армейцев заканчивались на подступах к штрафной Сергея Песьякова. По-настоящему опасно было один раз. Василий Березуцкий пробил, а мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

«Ростов» показал, кто на «Олимпе» хозяин на 17-й минуте. Александр Гацкан бил в упор, но Игорь Акинфеев спас гостей. После – игра «завелась». Тимофей Калачев едва не подрался с Кириллом Набакиным, а забили все-таки гости. Георгий Щенников оказался расторопнее всех в чужой штрафной и протолкнул мяч в ворота.

Во втором тайме «Ростов» сравнял. Помог «викинг» Сверрир Ингасон, но этого оказалось мало. Вернблум вновь блестяще сыграл в нападении и забил свой пятый гол в чемпионате.

Концовку встречи желто-синие провели а атаке, но сравнять счет так и не удалось. ЦСКА снял «ростовское проклятие» и заставил задуматься представителей лондонского «Арсенала», которые наблюдали за игрой армейцев на «Олимпе». Уже 5 апреля команды сыграют в Лиге Европы.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Ингасон, 61 – Щенников, 44. Вернблум, 75.

«Ростов»: Песьяков (Абаев, 72), Макеев, Вилюш (Дядюн, 84), Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Сапета, Ионов, Калачев, Сигурдарсон (Скопинцев, 85).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Набабкин, Игнашевич, Дзагоев (Кучаев, 78), Головин, Натхо, Вернблум, Муса (Витиньо, 84).

Предупреждения: Ингасон, 9. Калачев, 32. Сапета, 76 – Набабкин, 32.