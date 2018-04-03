БАРИН РЕШИЛ – БАРИН СДЕЛАЛ

Об этом поздно вечером в понедельник в телевизионном эфире объявил владелец кубанского клуба Сергей Галицкий, который в тот же день отправил в отставку Игоря Шалимова. Более того, Галицкий назвал 34-летнего Мусаева будущим главным тренером «Краснодара». А несколько подвешенное состояние молодого и пока малоизвестного российского специалиста в заключительных шести турах РФПЛ объяснил тем, что у того, в отличие от 45-летнего Фоменко (экс-ассистента Шалимова), нет лицензии Pro, без которой нельзя работать даже с приставкой «и.о.».

Как воспринимать довольно неожиданные действия хозяина «Краснодара»?

Особо горячие головы наверняка назовут Галицкого самодуром. Дескать, барин решил – барин сделал. И это та обратная сторона по-настоящему частного статуса футбольного клуба, о которой мы забываем, критикуя традиционные для нашего спорта формы собственности. Да, «Краснодар» - белая ворона РФПЛ. Если, скажем, завтра закроют «Спартак» - на улицы выйдут демонстрации, если упразднят условный «Амкар» - начнутся письма губернатору и президенту, а если исчезнет клуб Галицкого – не произойдет ничего. «Быки» - детище бизнесмена. Он их в 2008 году породил, он же имеет полное право их убить. Когда вы вкладываете в проект свои средства, то не обязаны отвечать ни перед государством, ни перед обществом. Тем более – за кадровые решения. Какими бы странными они кому-то ни казались.

РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ

А вдруг у Галицкого банально заканчиваются деньги на большой футбол? После того, как недавно бизнесмен продал ВТБ акции «Магнита», можно предложить и такую версию. Не исключено, ни о какой борьбе за чемпионство, которую «Краснодару» почему-то навязывают со всех сторон, клуб на самом деле не помышляет и вполне согласен на статус середняка РФПЛ. Тогда оптимизация бюджета напрашивается. Если Галицкий действительно не намерен искать адекватную замену уезжающим футбольным звездам (Федор Смолов, судя по всему, летом отправится в Англию, капитан команды Андреас Гранквист вернется в Швецию), то зачем ему тратиться на какого-нибудь звездного тренера? Мусаев – и Мусаев. Свой человек. Успешно работает с молодежкой. Почему бы, собственно, не он?

Мы помним, как оптимизировал «Анжи» Сулейман Керимов. Амбициозный проект с Самуэлями Это’О, Гусами Хиддинками и прочими Виллианами схлопнулся буквально в один день. Взмах палочки – и карета превратилась в тыкву. После чего исчез «волшебник» Керимов…

Однако это наверняка не случай «Краснодара» Галицкого. И вот почему.

В российском футболе мы привыкли мыслить шаблонами. Хотите считаться успешными – собирайте трофеи. Хотите бороться за эти трофеи – набирайте состав на сотни миллионов долларов! Что, схема ни черта не работает, и даже Халк не гарантирует чемпионства?! Ничего страшного. Запускайте схему по второму кругу. А потом по третьему, четвертому. И так далее до самого Роберто Манчини… Так вот, Галицкий эти шаблоны порвал, изначально выбрав для «Краснодара» другие критерии успешности.

КАКОЙ ЕЩЕ ПОТОЛОК?

В российском регионе нельзя без господдержки построить футбольный стадион-красавец высшей категории УЕФА, который многие эксперты назовут лучшим в мире? Можно – и это успех. 30-тысячную арену не получится регулярно заполнять почти до отказа на матчах с любым соперником? Получилось – и это успех. При клубе, которому десять лет от роду, проблематично создать «с нуля» добротную детскую академию? Да без проблем – и это успех.

Галицкий долгие годы делал в Краснодаре то, чем вообще-то занимается большинство клубов в по-настоящему футбольных странах. Там это не разрыв шаблона, а условие выживания: сделать так, чтобы финансовые вложения возвращались. «Краснодар», конечно, все еще не прибыльный проект, но уж точно - не глубоко убыточный. В отличие от большинства тех, кого кубанцы пока не могут опередить в турнирной таблице. И клуб стремительно приближается к европейским стандартам ведения футбольного бизнеса (то есть – к полной самоокупаемости), пока ему пеняют на «какой-то там потолок возможностей» и советуют «прикупить настоящих звезд».

Очевидно, в рамках стратегии Галицкого ни о каком потолке речи не идет. Пятое место в РФПЛ? Ну да, можно было бы и выше подняться. Но все это пустяки по сравнению с 17 тысячами болельщиков, которые в марте добровольно пришли на товарищеский матч первого и дублирующего составов «Краснодара»! Пришли, потому что футбол в городе стал частью образа жизни. Потому что комфорт на арене и ровность газона – всегда как в Европе. Потому что клубная философия основана на зрелищности игры, а не только на борьбе за какие-то там места. Что говорить, если в феврале (!) аншлаг (!!) собрался на четвертьфинальном матче юношеской Лиги УЕФА, в котором краснодарские мальчишки принимали «Реал».

СТАВКА НА «СВОИХ»

Ту команду как раз тренировал Мусаев. Пара ребят из молодежки «Краснодара» - Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов – уже в нынешнем сезоне дебютировали в РФПЛ. Причем Игнатьев забил два гола. Нельзя не отметить и Даниила Уткина, который попал в список 60 лучших футболистов мира 1999 года рождения… Неслучайно «Краснодар» идет сейчас на первом месте в турнире дублирующих составов. Так почему бы Галицкому, заработав летом на трансферах Смолова и компании, не сделать ставку на доморощенные таланты? С финансовой точки зрения – двойной плюс. И денег сэкономишь, и спрос на билеты повысишь. Ведь любой болельщик хочет смотреть на «своих».

Тогда вполне можно сказать, что Галицкий нашел в лице Мусаева (тренирующего в системе «Краснодара» семь лет) своего Хосепа Гвардиолу. Или Луиса Энрике. Или Зинедина Зидана. То есть, взял на вооружение опыт испанских грандов, которые при прочих равных отдают предпочтение специалистам, прошедших все уровни клубной вертикали.

Вам смешно сравнивать Мусаева с Гвардиолой? Да Галицкий наверняка сам предпочел бы вырастить внутри «Краснодара» топ-тренера из какого-нибудь бывшего топ-игрока. Но где физически такого взять? Клуб выступает в РФПЛ с 2011 года. Те, кого можно назвать местной легендой, еще даже не успели завершить игровую карьеру.

ВСПОМНИТЕ АРШАВИНА И КЕРЖАКОВА

Так что, когда Галицкий в том же телеэфире намекнул на то, что в следующем сезоне состав команды станет более «краснодарским», его слова не стоило воспринимать как откат назад. Давайте уже избавляться от стереотипов, из-за которых наш клубный футбол «успешно» закопал в землю десятки миллиардов рублей. Вспомните, сколько дивидендов принесла тому же «Зениту» смелость Юрия Морозова, не побоявшегося в 90-х опереться на поколение тогда еще совсем «зеленых» Аршавина и Кержакова. А какую базу на долгие годы вперед обеспечил себе ЦСКА, поверив в поколение Березуцких. И сравните эти примеры с отдачей от «ковровых закупок элитных легионеров и тренеров»…

Каким главным тренером окажется Мусаев, гадать бессмысленно. Галицкий вполне может и передумать подписывать с ним летом контракт. Мало ли что произойдет в ближайшие шесть туров. Как говорится, хозяин – барин.

Зато можно быть на сто процентов уверенными, что в финансовой «гонке вооружений» РФПЛ «Краснодар» опять замечен не будет. И это вовсе не помеха в обозримом будущем совершить турнирный прорыв, которого многие давно ждали от клуба Галицкого, пока тот решал гораздо более важные для устойчивого развития своего детища задачи.