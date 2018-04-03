В Государственной думе прошло совещание, посвященное финансированию профессиональных клубов. Участвовали отдыхающие от активной работы тренеры: Олег Романцев, Валерий Газзаев, Гаджи Гаджиев, Георгий Ярцев, Михаил Гершкович, а также экс-президент РФС Николай Толстых и почему-то Евгений Гинер. Солировал, естественно, более привыкший к чиновничьим апартаментам депутат Газзаев.

Четырехкратный чемпион России в качестве тренера, экс-президент "Алании" (по итогам работы которого клуб был расформирован), а сейчас депутат парламента Валерий Газзаев начал с описания того, как все плохо в нашем футболе. Негативных явлений Валерий Георгиевич насчитал пять.

Во-первых, за последние восемь лет, которые были у России для подготовки к домашнему чемпионату мира, наша сборная участвовала в одном чемпионате мира, двух чемпионатах Европы и одном Кубке конфедераций, пропустив ЧМ-2010. Все пять турниров провалены. А ведь именно они должны были стать катализатором подготовки к ЧМ-2018.

Во-вторых, все громкие успехи наших команд на международной арене остались в нулевых. ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА в прошлом десятилетии. Последний успех сборной, костяк которой составляли игроки этих клубов, также остался в далеком 2008-м.

В-третьих, сборная России сейчас занимает место в седьмом десятке рейтинга ФИФА – «между Кабо-Верде и Гондурасом».

В-четвертых, "в связи с отсутствием успехов в России можно только пытаться – такое слово я подобрал - болеть за футбол".

И, наконец, в-пятых. С декабря 2017 года РФС не имеет руководителя, поскольку президент Виталий Мутко накануне чемпионата мира «то ли приостановил исполнение обязанностей, то ли просто ушел в бессрочный отпуск». Вопреки уставу, замещает его не один из вице-президентов, а генеральный директор Александр Алаев.

От конкретики Газзаев перешел к вопросам стратегическим:

- Вызывает удивление отсутствие у нынешнего руководства РФС какой-либо стратегии развития футбола. Никто не понимает, куда мы идем. На выборах президента РФС в 2016 году кулуарно и без профессионального обсуждения была принята программа развития футбола до 2030 года, а уже в феврале 2018-го после исполкома РФС нам говорят: «грядут глубочайшие реформы», и Россия будет развиваться по пути Исландии. То есть недавно принятая программа-2030 тихо отправлена в утилизацию. К ее реализации даже не приступали, она оказалась просто функцией. Так же было и тремя предыдущими «программами» - ни одна не была реализована.

Что до Исландии… Как такая гигантская страна, как Россия, может брать пример с такого крошечного и компактного государства? Исландский футбол, наверное, хорошо развивается, но это как сравнивать ремонт отдельной квартиры с программой реновации Москвы. Италия, например, которая не попала на чемпионат мира, тоже должна пойти по этому пути? – задался вопросом депутат.

Оратор также продемонстрировал знание устройства медиарынка: из-за низкой стоимости телеправ (37 млн евро в год), которые, по словам Газзаева, составляют всего 9% доходов российских клубов, эти самые клубы не могут конкурировать по финансовым возможностям не только с европейскими лидерами, но и с «аутсайдерами чемпионата Англии», которым телеправа приносят до 55% доходов. Аналогичная ситуация и с доходами от стадионов в игровые дни – 3% доходов в России против 20-25% на Западе. Таким образом, выживают российские клубы в первую очередь за счет спонсоров и региональных бюджетов. При этом, заявил Газзаев, предпосылки для роста есть – в 2017 году рекламный рынок России был сопоставим с рекламным рынком Италии и составлял около 6-7 млрд долларов. Также растет и отечественный рынок платного ТВ – в 2017 году он достиг 1,4 млрд долларов. Это значит, что финансовые средства есть, но никто не умеет их привлечь.

- На мой взгляд, цена телевизионных прав на чемпионат России должна составлять не $37 млн, а $400 млн, и это должна быть только первоначальная цифра, - уверенно завершил свои рассуждения Валерий Газзаев, и лица собравшихся просветлели. Ведь 400 миллионов - это почти как у немецкой бундеслиги, вдвое больше, чем у чемпионата Турции, в четыре раза больше Голландии, а главное - в 10 раз больше, чем получает РФПЛ сейчас.

От описания того, как все плохо, Валерий Георгиевич уверенно перешел к изложению своей программы действий. В ней обнаружились всего три пункта:

1. Сокращение общего числа профессиональных клубов.

2. Расширение РФПЛ (до 18 или 20 клубов) и ФНЛ (до 36, разделив по географическому принципу на три зоны – «Центр», «Запад» и «Восток»).

3. Создание единого органа управления обеими профессиональными лигами – РФЛ (Российской футбольной лиги).

Для тех, кто не оценил всей революционности предложений, последовало пояснение. Оказывается, в России профессиональных клубов больше, чем где бы то ни было в Европе – 100 (в Германии их 56, а в Испании – 44). Если реализовать идеи Газзаева, то в России останется тоже не больше 56 профессиональных клубов, а все участники чемпионата нынешнего второго дивизиона потеряют профессиональный статус и будут выступать только в региональных турнирах под эгидой межрегиональных объединений.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал коллегу и посетовал, что предложения Газзаева не находят поддержки.

- Хочу поддержать Валерия Георгиевича – он бьется головой об стену, но выхода этой свободной энергии нет.

- Я не бьюсь об стену, - перебил Игнатьева Газзаев, - Упаси боже. Других надо бить головой об стену.

- Проблем в футболе предостаточно, - продолжил Игнатьев. – Пока мы не наладим организацию на самом нижнем уровне, ничего хорошо ожидать не приходится. Есть группа сильных академий. Такие как армейская, краснодарская, спартаковская и динамовская. Но все остальные влекут нищенское существование. Нет зарплат, нет материально-технической базы, и отсюда нет конкурентной среды.

В общей дискуссии поучаствовал президент ЦСКА Евгений Гинер. Он заявил, что для дальнейшего развития российского футбола клубы должны перейти на частные рельсы:

- Происходит обман, когда губернским клубам выделяются федеральные деньги. Надо законодательно закрепить, что государство может иметь долю в клубе не более 25%. Нигде в мире нет государственных клубов. Даже у наших соседей – украинцев – разрушенная страна, но все клубы частные. А у нас ни один нечастный клуб не пройдет финансовый фейр-плей.

По традиции, публичное выступление Гинера не могло не коснуться темы лимита:

- Любые ограничения это всегда плохо, - пояснял президент ЦСКА. - Большинство сидящих здесь людей даже не знают, откуда в РФПЛ взялся этот лимит. Ни в одной стране мира такого жесткого лимита нет! У англичан, например, лимит по качеству – и в заявку. Потому что спорт - это конкуренция. Проблемы, о которых рассказал Газзаев, возникли в том числе и из-за лимита. У меня шесть молодых парней в команде и так играют. Потому что они качественные игроки.

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев нашел виновников бед в составителях календарей в российском футболе:

- Накидали этот календарь, не думая о том, что у нас страна огромная – от Владивостока до Калининграда, и о том, что один матч надо играть дома, а второй – на выезде. Людям надо как-то есть, спать, а они жизнь в аэропорту и в дороге проводят, - горячился Ярцев. – Нам, тренерам, через учебно-тренировочный процесс надо заниматься с нашими молодыми футболистами, а мы вынуждены думать, в каком поезде или автобусе их надо отправить, и как они после этого восстановятся. Причем одни клубы играют на естественных полях, другие – на синтетике. А синтетика у нас разная, значит каждый матч – это привыкание к новому футболу. Это детали, но все это тоже очень важно.

Накал страстей попытался снизить руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович:

- РФС, наверняка, занимается всеми этими проблемами, но как-то непрофессионально, - пожурил он федерацию.

С этим все согласились. На чем и завершили свой серьезный разговор.