Зимой Артем Дзюба не без скандала сбежал из «Зенита» в аренду. Игрока согласился приютить тульский «Арсенал». В Туле Артем уже успел сыграть в 4 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи – больше, чем весь питерский клуб во всех турнирах этого года.

Но речь сейчас не об этом. Через две недели «Арсеналу» предстоит на своем поле принимать «Зенит». Контракт Артема Дзюбы составлен таким образом, что на поле против своего клуба он может выйти только в том случае, если сине-бело-голубые получат за это денежную компенсацию. По футбольным меркам она невелика – 120 тысяч евро. Но для простого болельщика это – большие деньги, как и для «Арсенала».

Предполагается, что компенсацию должен выплатить клуб, который хочет, чтобы арендованный футболист помог ему в этом матче. Однако у Дзюбы никогда не бывает, как у всех. Для государственного клуба 120 тысяч евро – тоже сумма немалая. Вот Артем и решил из собственного кармана заплатить за то, чтобы сыграть против своей же команды, «Зенита». Ну хочется парню доказать Роберто Манчини, что тот зря отказался от него, а заодно и показать тренеру сборной России Станиславу Черчесову, что он достоин вызова в национальную команду. Об этом Артем сам рассказал в интервью телеканалу «Россия-24»

– Если я это сделаю, заплачу, то уйду в ноль – приехал просто три-четыре месяца поиграть в футбол. Но я это сделаю. Я не лукавлю. Если никто не поспособствует этому, то да, я заплачу из своего кармана, чтобы выйти. Теперь, если этого не сделаю – буду крохобором на всю страну, – заявил Дзюба.

Артем «в нуле», «Зенит» – с прибылью, «Арсенал» – при своих, но с качественным нападающим. Осталось только одно – узнать, забьет Артем «Зениту», или нет, стоила ли овчинка выделки? Получается, нам остается только ждать?

Нет! Сегодня простые болельщики, такие, как мы с вами, тоже получили возможность заработать на том, что Артем Дзюба сыграет, или не сыграет против питерского «Зенита». Букмекеры начали принимать ставки на то, выйдет Артем на поле против своего клуба, или нет. В частности, в свою линию такую ставку включила букмекерская контора Tennisi.bet.

Правда, выиграть на том, что Артем все же исполнит свое обещание и выйдет на поле, можно немного. Коэффициент на такое развитие событий невелик – всего 1,08. То есть, поставив 1000 рублей и угадав, в кассе букмекера вы получите 1080 рублей. Совсем другое дело – рискнуть и предположить, что Артем окажется «крохобором» и не станет платить за выход на поле. На это событие коэффициент поинтереснее – 6,3 – можно поставить 1000 рублей, а забрать 6300 рублей.

Ставка на то, что Артем сыграет с «Зенитом» может показаться легкими деньгами, ведь Дзюба – свой пацан: сказал – сделал. Но не стоит забывать о том, что перед «Зенитом» ему предстоит провести еще два матча, в которых он может получить травму. Да он просто может заболеть накануне игры с «Зенитом». И что тогда? Вот и думайте…

Еще один интересный момент: после того, как букмекеры начали принимать ставки на решение Артема Дзюбы, ответственности у футболиста прибавилось – теперь на кону не только его имидж, но и деньги тех, кто поверил ему на слово.